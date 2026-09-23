대전시, 평생교육진흥원장 전명자·청년내일재단 대표 민병권 임명

큰사진보기 ▲대전시가 23일 임명한 전명자 대전평생교육진흥원장(왼쪽)과 민병권 대전청년내일재단 대표이사. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시는 23일 신임 대전평생교육진흥원장에 전명자 전 대전 서구의회 의장을, 대전청년내일재단 대표이사에 민병권 전 대전시 과학산업특별보좌관을 각각 임명했다고 밝혔다.전명자 신임 원장은 대전대학교에서 사회복지학 석사 학위를 취득했으며, 대전 서구의회 운영위원장과 제9대 전반기 의장을 역임했다. 서구 새마을부녀회 회장으로도 활동하는 등 지역사회와 의회에서 경험을 쌓아왔다.대전시는 전 원장이 의정활동을 통해 쌓은 시민 소통 역량과 현장 경험을 바탕으로 진흥원의 현안을 안정적으로 풀어나가고, 시민 중심의 평생교육 정책을 추진할 적임자라고 평가했다.민병권 신임 대표이사는 충남대학교에서 경영학 박사 학위를 취득한 경영 분야 전문가로, 충남대학교 경영대학원 겸임교수와 대전시 과학산업특별보좌관을 역임했다. 현재 한남대학교 RISE사업단 부교수로 재직하고 있다.대전시는 민 대표가 대학과 행정 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 재단의 조직 역량을 강화하고, 지역 청년의 성장과 자립을 지원하는 사업을 내실 있게 추진할 것으로 기대한다고 밝혔다.두 기관장은 공개모집에 따라 각 기관의 임원추천위원회 및 이사회 심사 절차를 거쳐 최종 선임됐으며, 임기는 2026년 9월 23일부터 2년이다.허태정 대전시장은 "신임 기관장들이 그동안 쌓아온 전문성과 현장 경험을 바탕으로 직원들과 적극적으로 소통하고, 각 기관의 전문성과 역할을 한층 강화해 주길 바란다"며 "시민 누구나 누릴 수 있는 평생학습 환경을 조성하고, 청년의 성장과 자립을 든든하게 지원하는 데 최선을 다해달라"고 당부했다.