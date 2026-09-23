"이번엔 세종호텔 복직" 희망뚜벅이 나서는 김진숙

큰사진보기 ▲고용승계를 요구 중인 박정혜, 소현숙 노동자를 응원하기 위한 '한국옵티칼하이테크 고용승계로 가는 희망뚜벅이' 김진숙 민주노총 부산지역본부 지도위원이 지난해 3월 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 하고 있다. 암 재발 상태였던 김 지도위원은 "뭐라도 해야 할 것 같아 여기까지 왔다"라고 말했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"해고 없는 세상으로 가는 480㎞, 다시 한번 희망뚜벅이를 제안합니다."

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김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 세종호텔 등 해고 문제 해결을 위한 도보 행진에 다시 나선다. 고용승계 고공농성을 했던 박정혜 한국옵티칼하이테크 수석부지회장 등과 연대하며 전국을 걸었던 김 지도위원의 세 번째 희망뚜벅이다.23일 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서비스연맹에 따르면, 김 지도위원은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스인 엑스(옛 트위터)에 세종호텔 고진수 지부장 관련 '십시일보' 제안을 던졌다. 십시일반처럼 걸음을 모아 세종호텔 복직 문제를 이참에 해결해야 한다는 의도다.학교 내 성폭력 의혹 공익제보 뒤 해임됐다가 960여 일 만에 학교로 복귀한 지혜복 교사와 9년 간의 싸움 끝에 복직한 아사히 노동자들을 차례대로 열거한 김 지도위원은 고진수 지부장 등 세종호텔 해고 노동자들 역시 일터로 되돌아가게 할 연대가 시급하다고 했다.무려 37년 동안 한진중공업에서 해고 생활을 했던 김 지도위원은 "그 자리(일터)로 돌아가지 못하면 어느 자리도 제자리가 아닌 사람들(이 된다)"라며 지원을 호소했다. 이로부터 일주일 내내 "해고된 지 5년, 세종호텔 해고자들의 포기할 수 없는 복직의 꿈을 향해 걷자"등 연신 관련 글을 올리는 중이다.노조는 이 제안을 넘겨 받아 세종호텔 해고자들과 함께 청와대까지 가는 긴 여정을 짰다. 출발 날짜는 추석 이후인 28일이다. 부산 북구 호포역에서 시작해 양산 원동역, 밀양 삼랑진역, 구미역, 대전 동구청, 세종시, 수원역, 남태령역을 거쳐 명동 세종호텔에 이어 서울로 향한다.국회 국정감사 기간과 맞물려 있어 관련한 대응도 이어진다. 정부 세종청사를 지날 때 세종 사학재단 관련 재무감사 발표, 수익사업체 세종호텔 감사 등을 요구하는 집회를 연다. 최종 목표는 이재명 대통령에게 해고 문제를 해결하라고 목소리를 전달하는 것이다.2021년 12월 세종호텔은 경영난을 이유로 고 지부장을 비롯한 노동자 10여 명을 정리해고했다. 거리로 내몰린 이들은 사측과 맞서 싸우며 336일간 고공농성을 펼쳤지만 끝내 복귀하지 못했다. 그러다 이재명 정부 시기 지 교사 복직농성에 참여한 고 지부장이 구속되는 사태까지 벌어졌다.노조는 김 지도위원의 제안으로 성사된 희망뚜벅이가 세종호텔 해고 사태에 마침표를 찍는 계기가 돼야 한단 입장이다. 이 대통령, 김영훈·최교진 장관이 해고 없는 세상을 바라는 사회적 연대에 반드시 답해야 한다는 얘기다. 고태은 세종호텔 해고자복직 희망뚜벅이 집행위원은 "건강이 괜찮지 않지만 김 지도위원이 전체 일정에 같이한다. (대통령의 결단을 촉구하며) 최종 도착지는 10월 31일 청와대가 될 것"이라고 말했다.