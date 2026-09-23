고구마 캐다, 벌 돌보다 국회로... 행정수도 토론회 '3호차 사람들'

큰사진보기 ▲9월 22일 행정수도특별법 국회토론회 참석을 위해 세종에서 국회로 향한 3호차 시민들 ⓒ 박지영 관련사진보기

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"일도 중요하지만 이 일도 중요하니까요."

"사실은 이렇게 하는 줄 모르고 왔어요."

"그때는 복숭아 딸 때라서요. 복숭아가 더 급해요."

"그렇죠. 될 때까지."

"세종시에 사는 분들은 좀 나아질 것 같고, 우리 같은 시골 사람은 큰 변화가 없어요."

"당연히 해야죠. 세종시 일이니까."

"특별히 달라진다기보다 미완성보다는 완성이 좋잖아요."

"기관만 올 게 아니라 모든 인프라가 구축돼야 하잖아요."

"인프라가 구축돼서 세종시민들이 하나둘씩 대전이나 청주로 안 나가기를 바랍니다."

"잠깐이었지만 굉장히 막중한 책임감이 느껴졌어요."

"왜 꼭 세종이어야 하고 왜 꼭 행정수도여야 하는지, 특별법이 국가균형발전에 어떤 역할을 하는지 그런 것들을 알고 싶었어요."

"앞으로도 이런 기회가 있으면 만사 제쳐 놓고 적극적으로 참여할 거예요."

"생각했던 것과는 좀 달랐지만, 뭔가를 계속 이야기하고 일을 만든다는 것은 중요한 것 같아요. 그래야 새로운 의식도 생기고 또 다짐도 되고요."

"실질적인 법 통과를 위해 무엇이 필요한지, 우리가 무엇을 어떻게 해야 할 것인지 그게 토론의 주제가 돼야 하는데 이미 지나간 이야기를 하고 있으니 답답했던 거죠."

"방향도 알고, 해야 할 것도 다 알아요. 이제는 어떻게 더 구체적으로 행동하느냐가 관건이죠."

큰사진보기 ▲9월 22일 국회 앞에서 '행정수도특별법 연내 제정' 손팻말을 들고 기념촬영을 한 토론회 참가자들 ⓒ 서영석 관련사진보기

9월 22일 오후 2시 국회도서관 대강당에서는 '국가 균형성장의 도약 : 행정수도특별법 연내 제정 토론회'가 열렸다. 강준현·김종민·황운하 국회의원과 세종특별자치시, 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회가 공동 주최하고 세종연구원 국가균형발전지원센터가 주관했다.무대에서는 정치인과 전문가들이 행정수도와 국가균형발전을 이야기했다. 그렇다면 평일 아침부터 버스를 타고 국회까지 간 시민들은 어떤 사람들이었을까.정미희씨는 고구마를 캐다가 버스를 탔다. 농사일이 바쁜 때지만 고구마는 하루쯤 미룰 수 있다고 했다.특별법이 제정되면 자신의 삶도 달라질 것 같으냐고 묻자 "세종시가 좋아지면 저희도 더 도움이 되겠죠"라고 답했다.특별법 관련 활동을 속속들이 알고 온 것은 아니라고도 솔직하게 말했다.앞서 국회에서 행사가 열렸을 때는 참여하지 못했다. 당시에는 복숭아 수확철이었다.고구마는 다음 날 캐도 되지만 복숭아는 그럴 수 없었다. 앞으로도 시간이 되면 참여할 생각이냐고 묻자 답은 짧았다.전동면에서 양봉을 하는 이일교씨도 이날 벌을 두고 국회로 왔다. 겨울을 앞두고 약품 처리도 해야 하고 먹이도 줘야 한다. 벌들이 잘 있는지도 살펴봐야 한다고 했다. 그 일은 다음 날로 미뤘다.특별법이 통과되면 자신의 삶이 크게 달라질 것 같으냐고 물었다.그런데도 왜 왔느냐고 다시 물었다.이씨는 주민자치 활동과 이장 일 등 지역에서 여러 일을 맡고 있다. 양봉까지 하다 보니 "밤낮이 없다"고 했다.자신에게 돌아올 변화는 크지 않을 것 같다고 말하면서도 그는 벌을 두고 버스를 탔다.은빛교사단에서 활동하는 이옥배씨는 이날 예정된 봉사를 맡아줄 사람을 구하고 왔다. 이씨에게도 특별법 제정이 당장 개인의 삶을 크게 바꾸는 문제는 아니었다.세종에서 사는 데 자부심을 느낀다는 그는 세종이 더 안정되고 행정수도로서 제 역할을 할 수 있도록 제대로 갖춰지기를 바랐다.최안나씨의 관심은 조금 달랐다. 그는 행정수도가 된 '그 이후'를 궁금해했다. 국가기관이 더 내려오면 교통과 생활 인프라는 어떻게 갖출 것인지, 필요한 재정은 누가 부담할 것인지 궁금해서 토론회에 왔다.그가 기대하는 변화는 생활 가까이에 있었다.30대 이아람씨에게 국회행은 이번이 처음이 아니었다.이씨는 9월 초 국회 앞에서 행정수도특별법 연내 제정을 요구하는 1인 시위에 참여했다. 이전에 집회에 참가한 적은 있지만 혼자 피켓을 들고 서는 것은 처음이었다.직접 서보니 그늘도 없는 곳에서 이어지는 1인 시위가 체력적으로 얼마나 힘든지도 알게 됐다고 했다.이번에는 토론회를 듣기 위해 다시 국회를 찾았다.3호차에는 세종시가 생기기 전부터 이 문제에 참여해온 시민도 있었다.송문호씨는 연기군 시절 행정중심복합도시 추진 당시부터 회원들과 관련 활동에 참여했다고 했다. 당시 여러 현장을 다니며 활동하고 국회를 찾았던 기억도 갖고 있었다.얼마나 됐느냐고 묻자 "20년 정도 됐을 것"이라고 했다.연기군에서 세종시로, 다시 행정수도특별법을 이야기하는 지금까지 송씨에게 이날 국회행은 하루짜리 행사가 아니었다.송경자씨는 이날 주 1회 진행되는 수업 두 개를 빠졌다. 한 번 빠지면 다음 주 진도를 따라가기 쉽지 않은 수업이다. 더구나 추석을 앞두고 몸도 마음도 바쁜 때였다.토론회를 지켜본 송씨에게는 답답함도 남았다.사업을 하는 임성만씨도 이날 여러 일정을 뒤로 미루고 3호차에 올랐다.토론회 막바지 객석 질의에서 그가 마이크를 잡았다.송씨는 그의 말을 듣고 "속이 다 시원했다"고 했다.토론이 진행되는 동안 객석은 대체로 조용했다.그러다 임성만씨가 발언을 시작하면서 분위기가 달라졌다.임씨는 토론 내용을 두고 "앙꼬 없는 찐빵 같다"고 말했다. '행정수도특별법 연내 제정 토론회'인데 정작 토론에서는 '연내'가 빠진 것 같다는 취지였다.객석 여기저기에서 "맞다"는 말이 들렸다. 조용하던 객석이 잠시 웅성거렸다.임씨는 행사 자체는 "좋고 잘한 일"이라고 했다. 시민들이 국회를 찾아 특별법 제정을 요구하는 자리를 만든 데에는 의미가 있다고 봤다.그가 답답했던 것은 토론의 내용이었다.특별법이 왜 필요한지를 다시 설명하는 데 머물기보다 이제는 법을 실제로 통과시키기 위해 무엇을 해야 하는지를 논의해야 한다는 것이 임씨의 생각이다.3호차 사람들의 생각은 모두 같지 않았다.누군가는 생활의 변화를 기대했고, 누군가는 자신에게 큰 변화는 없을 것이라고 했다. 재정과 생활 인프라를 걱정하는 사람도, 특별법에 대해 더 알고 싶어 온 사람도 있었다.이유는 저마다 달랐지만, 이날만큼은 각자의 하루를 미뤄두고 3호차를 타고 국회까지 갔다.