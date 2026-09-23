만리포서 주운 해양쓰레기, 지역이 함께 풀 의제로

큰사진보기 ▲지난 19일 태안 만리포해수욕장 일원에서 열린 ‘의제올데이’ 서산·태안편 첫 공론장 참가 단체들이 업부 협약을 맺고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 19일 태안 만리포해수욕장 일원에서 열린 ‘의제올데이’ 서산·태안편 첫 공론장 참가자들이 해양쓰레기에 대한 설문조사에 응하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안 만리포해수욕장에서 해양쓰레기를 직접 줍고, 바다를 돌보기 위해 무엇이 필요한지 시민의 생각을 듣는 공론장이 열렸다.충남지역공동체활성화센터는 지난 19일 '국제연안정화의 날' 행사와 연계해 만리포해수욕장 일원에서 충남형 지역문제 해결단 '의제올데이' 서산·태안편 첫 공론장인 '바다에서 발견하다: 함께 줍고 발견하고 기록하는 바다'를 진행했다.'의제올데이'는 도민이 생활 속 지역문제를 제안하고, 지역 주체들이 도민운영단을 꾸려 공론과 실천을 통해 해결방안을 찾는 사업이다. 서산·태안편은 '함께 돌보는 바다'를 주제로 해양쓰레기 문제를 다루고 있다.이날 오전 10시부터 오후 3시까지 참여자들은 해변 정화활동을 벌이고, 각 기관·단체가 마련한 체험·홍보 부스에서 해양환경의 가치와 보전 활동을 알렸다.같이내일은 연안 생물다양성 탐색과 폐현수막 모빌 만들기를 진행했다. 한서대학교 글로컬대학사업단과 지역협력센터는 지산학 협력 프로그램과 청년 드론 해양환경 지킴이 활동을 소개하고 플로킹 봉사활동에 참여했다. 격렬비열도사랑운동본부는 격렬비열도 사진전을 열었다.충남지역공동체활성화센터는 현장에서 시민 의견조사도 실시했다. 바다에서 자주 보는 쓰레기의 종류와 쓰레기가 계속 발생하는 이유, 해결에 필요한 과제를 물었다. 시민들은 해변 정화뿐 아니라 어업·낚시 쓰레기 관리, 수거·처리체계 개선, 지속적인 조사와 자료 축적, 제도 개선, 지역사회 협력 등에 의견을 냈다. 수렴한 의견은 도민운영단 논의와 10월 공론장의 기초자료로 쓰일 예정이다.오후에는 충남지역공동체활성화센터, 충청남도자원봉사센터, 한서대학교 지역협력센터, 격렬비열도사랑운동본부, 같이내일, 신진도어촌계 등 6개 기관·단체가 해양환경 보호와 공동대응을 위한 업무협약을 맺었다. 이들은 현장 조사와 정화 활동, 캠페인을 함께 추진하고 기관별 정보와 자원을 공유하며 공동실천·정책과제를 발굴하기로 했다.논의는 오는 10월 6일 두 번째 공론장으로 이어진다. 오전에는 해양쓰레기 문제를 현장에서 겪어 온 지역 주체들이 사례를 발표하고 토론한다. 오후에는 원탁회의와 소그룹 논의를 통해 지역사회가 함께 실행할 과제와 정책제안을 구체화할 계획이다.센터 관계자는 "첫 공론장은 쓰레기를 줍는 데서 그치지 않고 현장에서 문제를 발견하고 시민의 생각을 기록하는 과정이었다"며 "10월에는 현장의 경험과 의견을 바탕으로 함께 실천할 구체적인 과제를 논의하겠다"고 말했다.앞서 충남의제올데이 사업과 관련해 충남지역공동체활성화센터와 업무협약을 맺은 충남지역언론연합(회장 최종길) 회원사인 태안신문(대표이사 전창균)이 이번 서산·태안편에 협력 언론사로 참여하며 충청남도가 주최하고 충남지역공동체활성화센터, 한서대학교 지역협력센터·글로컬대학사업단, 충청남도자원봉사센터, 격렬비열도사랑운동본부, 같이내일, 신진도어촌계, 충남지역언론연합, 태안신문이 공동주관한다.