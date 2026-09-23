충북장차연 "도지사, 장애인 당사자 직접 만나라"

큰사진보기 ▲11일째 천막농성을 이어가고 있는 충북장애인차별철폐연대가 22일 도지사 면담을 촉구하며 기자회견을 하고 있다. 사진=충북장차연 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북장애인차별철폐연대(아래 충북장차연)가 장애인 권리 보장을 위한 예산 확보와 충북도지사 면담을 촉구하며 천막농성을 이어가고 있다.충북장차연은 22일 충북도청 서문 앞에서 기자회견을 열고 "충북도지사는 장애인 당사자의 목소리를 직접 들어달라"며 "장애인 권리 예산 보장을 위한 도지사 면담을 즉각 수용하라"고 촉구했다.충북장차연은 지난 10일 충북도청 서문 앞에 천막을 설치하고 농성에 들어갔다. 주요 요구사항은 ▲권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리의 안정적인 예산 확보 ▲장애인 자립지원사업 및 자립대기주택 체계 구축과 예산 확보 ▲뇌병변장애인 지원 조례 제정 및 지원센터 설치 ▲폭력 피해 여성장애인의 자립 및 지원을 위한 시설 설치 등 4가지다.충북장차연은 "4대 핵심 요구사항은 장애인이 지역사회에서 시민으로 살아가기 위해 반드시 필요한 최소한의 권리와 지원"이라고 밝혔다.이어 "거리를 지킨 지 10여 일이 지난 오늘까지 우리의 요구에 대해 충청북도는 아직 책임 있는 답변을 내놓지 않고 있다"며 "신용한 지사는 장애인 당사자들을 직접 만날 것인지 답해야 한다"고 촉구했다.충북장차연은 "당사자의 목소리를 듣고 현장의 어려움을 확인하며 무엇을 언제 어떻게 책임질 것인지 직접 답해야 한다"며 "권리중심 일자리의 안정적인 운영과 지역사회 자립을 위한 지원체계는 장애인의 노동권과 자립생활에 직결된 문제"라고 목소리를 높였다.또한 "충북도는 장애인을 정책의 대상이 아니라 정책의 주체이자 당사자로 대해야 한다"며 "도지사가 직접 장애인 당사자를 만나 우리의 목소리를 듣고 충북의 장애인 정책과 예산에 대해 책임 있게 답변하라"고 촉구했다.한편 같은 날 송상호 충북장애인야학협의회 대표는 SNS에 충북도와 더불어민주당에 대한 강한 비판을 쏟아냈다.송 대표는 "이러니 민주당이 욕먹는 겁니다"라며 "선거 전에는 민주당장애인위원회를 통해 장애인계를 만나, 주 14시간 일자리나 연 10개월 일자리를 나쁜 일자리라 목청껏 외치더니 지금은 나 몰라라 합니다"라고 꼬집었다.이어 "심지어 신용한 지사는 김영환 전 지사보다도 무성의합니다"라며 "김영환 지사는 장차연이 농성을 시작하면 최소 며칠 이내에 대화를 시도했지만, 신용한 지사는 2주가 돼도 실무대화조차 거부합니다"라고 주장했다.그는 또 "시민과 찾아가서 대화하겠다는 민주당 국회의원들은 또 어디에 있습니까"라며 "이광희 이강일 송재봉 이연희 임호선 의원들 뭐하시나요?"라고 비판했다.충북장차연은 도지사 면담과 장애인 권리예산 반영을 촉구하며 천막농성을 이어나갈 계획이다.