경기도 추경 결국 추석 넘겼다…남종섭 의장 "도민께 송구"

큰사진보기 ▲남종섭 경기도의회 의장은 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 입장문을 내고 추경안을 명절 전에 처리하지 못한 데 대해 도민에게 사과했다. ⓒ 남종섭 의장 sns 관련사진보기

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경기도와 경기도의회가 예산 감액과 복원을 둘러싼 이견을 좁히지 못하면서 제2회 추가경정예산안 처리가 결국 추석 연휴 이후로 넘어가게 됐다.남종섭 경기도의회 의장은 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 입장문을 내고 추경안을 명절 전에 처리하지 못한 데 대해 도민에게 사과했다. 남 의장은 "명절 전까지 민생에 필요한 예산을 확정하고자 했지만 경기도와의 의견 차이를 아직 좁히지 못했다"며 "경기도의회 의장으로서 도민들께 송구하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.추경안을 둘러싼 갈등은 경기도의 재정 부담과 도의회의 기존 민생사업 예산 복원 요구가 맞서면서 장기화하고 있다. 경기도는 세입 여건 악화 등에 따른 재정 부담을 이유로 일부 기존 사업을 조정한 제2회 추가경정예산안을 도의회에 제출했다.추미애 경기도지사는 지난 1일 추경안 제안설명에서 경기도 재정상황에 대해 "기존 사업을 깎지 않으면 필수 민생조차 유지하기 어려운 비상 상황"이라고 설명했다. 반면 도의회에서는 집행부가 감액한 기존 사업 가운데 도민 생활과 밀접한 예산은 원상 복구하거나 다시 검토해야 한다는 요구가 제기됐다.양측의 이견은 지난 18일 제393회 임시회 마지막 본회의까지 해소되지 않았다. 당시 남 의장은 예정된 안건 처리를 마친 뒤 "경기도 추가경정예산안 심의는 아직 마무리하지 못했다"고 밝혔다. 제393회 임시회는 지난 1일부터 18일까지 18일간 진행됐다.추석 전 처리를 위한 추가 협의에서도 접점을 찾지 못하면서 남 의장이 23일 다시 입장문을 내고 중재를 촉구한 것이다. 남 의장은 경기도의 어려운 재정상황 자체에는 공감하면서도 예산 감액이 도민에게 미칠 영향을 함께 고려해야 한다고 강조했다.그는 "재정의 어려움은 의회도 인정한다"면서도 "재정 상황만으로 모든 결정을 설명할 수는 없다. 예산을 줄였을 때 실제로 어떤 영향이 발생하고 도민의 생활이 어떻게 달라지는지까지 함께 살펴야 한다"고 밝혔다.경기도와 도의회 교섭단체 모두에게 한발씩 물러선 타협도 요구했다. 남 의장은 "지금 가장 경계해야 할 것은 서로의 주장만 반복하다가 정작 도민에게 필요한 결정을 늦추는 일"이라며 "경기도와 의회 양당 교섭단체가 한발씩 움직여 결론을 만들어야 한다"고 말했다.이어 경기도에는 의회가 감액 예산의 복원을 요구하는 이유를 다시 검토해 달라고 요청하고, 양당 교섭단체에는 민생예산을 지킬 수 있는 접점을 마련해 달라고 주문했다. 남 의장은 "의장으로서 협의가 조속한 시일 내 마무리될 수 있도록 끝까지 조정의 역할을 다하겠다"며 거듭 도민에게 사과했다.