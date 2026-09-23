판교테크노밸리 1.7배… '왕숙 도시첨단산업단지' 조성 가속화

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 ‘왕숙 도시첨단산업단지’가 국토교통부 수도권정비위원회 심의를 통과함에 따라 수도권 최대 규모의 첨단산업 거점 조성에 속도를 낸다고 23일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 '왕숙 도시첨단산업단지'가 국토교통부 수도권정비위원회 심의를 통과함에 따라 수도권 최대 규모의 첨단산업 거점 조성에 속도를 낸다고 23일 밝혔다.왕숙 도시첨단산업단지는 왕숙신도시의 핵심 자족시설로, 총사업비 약 1조 8334억 원을 투입해 약 120만㎡ 규모로 조성된다. 이는 제1판교테크노밸리의 약 1.7배 규모다. 남양주시는 산업단지를 미래 첨단산업과 연구개발 기능이 집적된 수도권 동북부의 새로운 산업 거점으로 육성할 계획이다.산업단지는 GTX-B, 경춘선, 9호선 등 광역교통망과 연계돼 서울과 수도권 주요 지역으로의 접근성이 뛰어나다. 이를 바탕으로 산업·주거·문화 기능이 어우러진 왕숙신도시의 핵심 자족기능을 담당할 것으로 기대된다.산업단지에는 바이오·의료, 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 연구개발(R&D), 지식기반서비스 등 미래 성장 산업을 집중 유치할 계획이다. 아울러 성장관리권역의 특성을 활용한 세제 혜택과 조성원가 수준의 산업시설용지 공급 등을 통해 기업의 투자 부담을 낮추고 산업단지의 투자 경쟁력을 높일 방침이다.이를 위해 시는 한국토지주택공사(LH)와 전문가 자문기구가 참여하는 '(가칭)남양주시·LH 투자유치 실무협의체' 구성을 추진해 기업 유치 전략과 산업단지 활성화 방안을 구체화할 계획이다.남양주시는 왕숙 도시첨단산업단지 조성을 통해 시민들이 지역에서 미래산업을 배우고 취업과 창업으로 이어갈 수 있는 성장 기반을 마련한다는 구상이다. 이를 바탕으로 일자리 창출과 기업 유치, 지역 정주가 선순환하는 자족도시 기반을 강화할 계획이다.최현덕 남양주시장은 "왕숙 도시첨단산업단지는 남양주의 자족기능을 획기적으로 높일 핵심 성장거점"이라며 "국내외 앵커기업을 적극 유치하고 양질의 일자리를 창출해 남양주의 미래 산업 기반을 확실히 다지겠다"고 말했다. 이어 "경제자유구역 지정 건의와 투자유치 태스크포스(TF) 구성 등 후속 조치를 신속히 추진해 기업이 찾는 산업도시로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.