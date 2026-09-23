가세로 전 태안군수, '금두꺼비 의혹' 최종 무혐의

큰사진보기 ▲지난 9일 충남 태안군 원북면에 위치한 자택에서 <오마이뉴스>와 만난 가세로 전 태안군수. ⓒ 심규상 관련사진보기

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'금두꺼비 수수 의혹'으로 정치적 치명상을 입었던 가세로 전 태안군수가 검찰로부터 최종 무혐의 처분을 받은 것으로 확인됐다. 이에 따라 물증과 명확한 알리바이가 없음에도 경찰이 수사를 차일피일 미루다 민주당 경선 직전에 기소 의견으로 사건을 송치하고, 송치 직후 수사 정보가 언론과 지역 정가에 곧바로 유출된 데 대한 의혹이 커지고 있다.가 전 군수는 이번 사건을 '보이지 않는 손'이 개입한 명백한 표적·공작 수사로 규정하고, 수사권 남용에 대한 철저한 진상 규명과 배후 수사를 촉구하며 충남경찰청 수사 라인을 향한 강력한 법적 대응을 예고했다.가 전 군수는 23일 "오늘 오전 대전지검 서산지청 검찰로부터 무혐의 처분을 받았다는 사실을 변호인을 통해 전달받았다"고 밝혔다. 이어 "이 사건은 사전에 각본에 의한 시나리오 수사이고, 이 각본을 쓴 보이지 않는 손이 있다"며 표적 기획수사 의혹을 거듭 제기했다.그는 경찰의 수사 방식에 대해 "우리 쪽 주장은 전혀 받아들여지지 않았다"며 "작년 추석, 11월, 연말, 올해 설 전까지 마무리하겠다며 계속 미루다가 민주당 태안군수 경선에 맞춰 수사도 제대로 하지 않고 사건을 기소의견으로 송치했다"고 지적했다.이는 더불어민주당 태안군수 경선을 불과 나흘 앞두고 경찰이 기소 의견으로 전격 송치했던 시점을 겨냥한 것이다.경찰 간부(총경) 출신이기도 한 가 전 군수는 "이런 공장에 의한 수사가 더 이상 있어서는 안 되며, 이 사람들(수사 관계자들)도 처벌을 받아야 한다"며 부당한 수사를 진행한 충남청 수사 라인 관계자들을 대상으로 공식적인 법적 대응에 나설 것임을 분명히 했다.금두꺼비 사건은 2022년 7월 승진한 군청 A과장이 '인사 대가로 군수 자택에 금두꺼비를 줬다"는 발언에서 시작됐다. 경찰은 정식 고발 없이 인지수사에 착수해 전방위 압수수색을 벌였으나 물증을 찾지 못했고, 해당 과장 역시 "오기 때문에 한 거짓말"이라며 진술을 번복했다.가 전 군수 측은 사건 당일 다른 행사에 참석했다는 명확한 알리바이 등을 제시했다. 하지만 경찰은 이를 묵살한 채 핵심 증인을 피의자로 전환하는 등 무리한 수사를 이어갔다.특히 혐의점 변화가 없음에도 수사를 차일피일 미루다 민주당 경선 나흘 전 '기소 의견'으로 기습 송치했으며, 이 정보가 언론에 즉각 유출됐다. 이후 가 전 군수는 민주당 경선에서 탈락했다. 이 때문에 '물증과 알리바이를 무시한 채 경선 타이밍에 맞춰 정치적 타격을 가했다'는 수사권 남용 의혹이 커질 것으로 보인다.