"눈물 흘리던 때 많았다", 추미애가 신규 공직자들에게 한 말

"왜 내 뜻은 통하지 않지, 잠도 못 이루고 홀로 눈물 흘리던 때가 많았다."

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추미애 경기도지사가 23일 신규 공직자 75명 앞에서 자신의 공직 초년 시절을 돌아보며 이같이 말했다.추 지사는 이날 경기도청에서 열린 '2026년 하반기 신규 공직자 임용장 수여식'에 참석해 신규 공직자들에게 임용장을 수여하고 공직 생활의 첫 출발을 축하했다.추 지사는 축사에서 "오늘 여러분을 본 첫날 저도 가슴이 설렌다"며 "예전 제가 공직자로서 첫 출발을 할 때의 설렘과 떨림이 고스란히 상기되기 때문"이라고 말했다. 이어 지방법원 판사로 공직 생활을 시작했던 당시를 회상하며 "저도 처음에는 힘들었다. 여기저기 부딪히고 깨졌다"고 털어놨다.그러면서 "왜 내 뜻은 통하지 않는지 잠도 못 이루고, 질책을 듣기도 하고, 홀로 눈물을 흘리던 때가 많았다"며 "그것이 한 사람의 판관으로서 성장해가는 과정이라는 것을 나중에 깨닫게 되면서 마음의 여유가 생겼다"고 말했다.그는 "오늘은 꿈을 갖고 있어도 이것이 무너지면 '괜히 여기 온 거 아니야'라는 생각이 들 수 있다"며 "그럴 때 오늘 제 말을 기억해달라. 10년쯤 해야 이 일에 통달하고, 다른 길을 가더라도 자신 있게 해낼 수 있는 기량이 생길 것"이라고 강조했다.이어 "여러분에게는 선배와 후배가 있다. 결코 혼자가 아니기 때문에 모든 일을 혼자 판단하려 하지 않아도 된다"며 "함께 소통하는 시간이 쌓이면 역량과 사명감, 보람도 함께 커질 것"이라고 조언했다.이날 행사에서는 임용장 수여와 공직자 선서에 이어 도지사와 신규 공직자들이 자유롭게 이야기를 나누는 시간도 마련됐다.최근 출산한 한 신규 공직자가 추 지사에게 선배 워킹맘으로서의 노하우를 묻자, 추 지사는 "후회하는 점이 굉장히 많다"며 "아이는 엄마와의 시간을 기다리는데, 피곤한 엄마는 집이 어질러져 있으면 화부터 내게 된다"고 말했다.이어 "엄마의 공간은 누구도 대신해줄 수 없다"며 "아이에게 '나한테 엄마가 있지', '우리 엄마가 나를 제일 사랑해'라는 느낌을 주는 게 가장 중요하다"고 조언했다.보고서 작성법에 대한 질문에는 "먼저 자기 생각을 밝히고 그다음 근거를 제시하는 방식으로 전개하는 것이 중요하다"고 답했다. 추 지사는 "그렇게 하다 보면 전개가 자연스러운지 억지스러운지 스스로 깨닫게 된다"며 "보고서는 많이 써볼수록 좋다"고 말했다.이날 임용장을 받은 신규 공직자 75명은 7~9급 공무원과 연구사·지도사 등으로 각 부서에 배치돼 업무를 시작한다.