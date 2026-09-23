사회광주전라 26.09.23 16:41ㅣ최종 업데이트 26.09.23 16:41 전남광주시교육청 심민철 2부교육감 28일 부임 김형호(demian81) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲심민철 신임 전남광주통합특별시교육청 제2부교육감 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기 전남광주통합특별시교육청은 교육부 심민철(55) 학생건강안전정책국장이 제2부교육감으로 부임한다고 23일 밝혔다. 신임 심 부교육감은 교육부에서 인재정책기획관, 지방교육자치과장, 교육부장관 비서실장 등을 역임했으며, 오는 28일부터 공식 업무를 시작한다. #심민철#전남광주시교육청#전남광주통합특별시교육청#부교육감 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김형호 (demian81) 내방 아이콘구독하기 광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net 이 기자의 최신기사경찰, 손훈모 순천시장 압수수색... 후보시절 정치자금 의혹 갤러리 오마이포토 '장관'보다 '원내정당' 택한 용혜인… 후보직 사퇴 1/10 이전 다음 이전 다음 '이목 집중' 용혜인 장관 후보자 출근길 'NO! NO! NO!' 호르무즈 파병 반대 청와대 앞 긴급회견 주한 네팔인들, 대홍수참사 희생자 추모 기도회 개최 "호르무즈 파병? 한국이 미국 똘마니인가" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.