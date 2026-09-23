전남광주시교육청 심민철 2부교육감 28일 부임

큰사진보기 ▲심민철 신임 전남광주통합특별시교육청 제2부교육감 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

전남광주통합특별시교육청은 교육부 심민철(55) 학생건강안전정책국장이 제2부교육감으로 부임한다고 23일 밝혔다.신임 심 부교육감은 교육부에서 인재정책기획관, 지방교육자치과장, 교육부장관 비서실장 등을 역임했으며, 오는 28일부터 공식 업무를 시작한다.