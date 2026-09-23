"주민 대피소가 미술관이라고?" 김포 최북단 보구곶 작은 미술관

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큰사진보기 ▲대피소 뒤편에 선 회색 콘크리트 방호벽 주변으로 얇은 천이 바람에 흔들리고 있다. ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김포 월곶면 보구곶리의 작은미술관 보구곶. 입구에는 '민방위주민대피시설'이라는 글씨가 크게 붙어 있고, 샛노란 입구가 미술관으로 들어가는 문이다. ⓒ 김지영 관련사진보기

누렇게 익은 논 사이로 난 길을 한참 달렸다. 김포에서도 가장 북쪽, 강 건너가 북한 개성이라는 월곶면 보구곶리. 남쪽에서 매화가 가장 늦게 핀다는 이 끝마을에 미술관이 있다고 해서 나선 길이었다.내비게이션이 도착을 알렸을 때 나는 차를 세우고 한참 두리번거렸다. 미술관은 보이지 않았다. 눈앞에 있는 건 풀이 덮인 둔덕 하나, 그리고 그 아래 박힌 샛노란 콘크리트 입구 뿐이었다. 벽에는 커다란 글씨로 '민방위주민대피시설'이라고 적혀 있었다.어리둥절한 채 주변부터 둘러봤다. 옆 마을창고 외벽에는 보구곶 주민들의 얼굴이 사람 키만 하게 붙어 있었다. 둔덕 뒤편으로 돌아가니 회색 콘크리트 벽이 우뚝 서 있었다. 방호벽이다.포격이나 폭발이 일어났을 때 파편과 충격을 막아 대피소를 지키도록 세운 구조물이다. 그 주변으로 얇은 실크 천이 하늘하늘 바람에 흔들리고 있었다. 긴장이 서린 자리가 천 몇 장으로 이렇게 부드러워질 수 있다니. 그제야 알았다. 여기가 미술관이란 사실을.건물이 둔덕처럼 보이는 데는 이유가 있다. 대피시설은 콘크리트 구조물 위에 흙을 두껍게 덮어 짓는 경우가 많다. 흙이 포탄 파편과 폭발 충격을 먼저 받아내 안쪽 공간을 한 겹 더 지켜주기 때문이다. 밖에서 잘 드러나지 않는 것도 대피소로서는 장점이다. 내가 미술관을 못 찾은 건 이 건물이 제 할 일을 충실히 하고 있어서였는지도 모른다.김포문화재단에 따르면, 이 대피시설은 2012년에 준공됐다. 2010년 연평도 포격 이후 정부가 서해5도와 접경지역을 중심으로 방폭문과 가스차단문을 갖춘 주민대피시설을 늘리던 무렵이다.대피소는 전쟁이 나야 쓰는 곳이다. 뒤집어 말하면 평소에는 늘 비어 있다. 김포문화재단은 1년 내내 놀리다시피 하던 이 공간에 주목했다. 문화체육관광부 작은미술관 공모사업에 선정돼 국비와 시비를 합한 1억 원으로 내부를 고쳤고, 2017년 '국내 최초 대피소 미술관'으로 문을 열었다.출발점은 단순했다. 김포 시내에서도 한참 떨어진 이 마을 주민들에게는 미술관 한 번 가는 일이 쉽지 않다. 그래서 미술관이 마을로 들어왔다. 실내 한쪽 벽 게시판에는 체험 프로그램에서 활짝 웃는 주민들의 사진과 손글씨 소감문이 빼곡하게 붙어 있었다.올가을 이곳에서는 기획전 <보구곶, 시간을 걷다>가 열리고 있다. 김나현, 김동진, 모지웅, 박준식, 신이피 다섯 작가가 참여했다. 가장 큰 특징은 실내에서 시작한 관람이 보구곶의 풍경으로 이어진다는 점이다.실제로 발길은 대피소 밖으로, 옥상으로, 뒤뜰로 계속 이어진다. 고개를 들면 방호벽 너머로 추수를 앞둔 논이 펼쳐지고, 그 논이 끝나는 자리에 철조망이 둘러쳐져 있다. 벼는 여느 들판처럼 익어가는데, 그 풍경의 가장자리는 여전히 경계선이다. 이 전시가 굳이 밖으로 나간 이유를 알 것 같았다.가장 오래 발길이 머문 작품은 신이피 작가의 <운반된 시간>이었다. 기다란 투명 수조 안에 흙과 암석 가루, 시멘트, 아스팔트 조각이 층층이 쌓여 있다. 작가가 김포공항에서 보구곶까지 이어지는 길에서 직접 채집한 재료들이다. 옆 화면에서는 그 길을 따라 이동하며 기록한 영상이 흘러나온다.자연의 지층은 수천 년에 걸쳐 쌓이지만 도시의 땅은 도로와 개발로 몇 년 만에 바뀐다. 작가는 그 차이를 수조 하나에 담았다. 공사장과 아파트 단지를 지나 논과 철조망에 닿는 길. 방금 내가 차로 달려온 그 길이 흙과 아스팔트의 층이 되어 눈앞에 놓여 있었다. 이 도시가 변해온 시간이 한 뼘 폭의 수조 안에 다 들어 있었다.작지만 묘한 공기가 흐르는 미술관. 흙을 덮고 몸을 낮춘 미술관. 누군가를 숨겨주려고 지었지만, 아직 한 번도 그 용도로 쓰인 적이 없는 곳이다. 대신 다른 방식으로 사람을 품고 있다. 끝마을 주민들의 웃음과 아이들의 그림, 그리고 먼 길을 달려온 낯선 관람객까지.<보구곶, 시간을 걷다>는 11월 7일까지 김포시 월곶면 문수산로에 있는 작은미술관 보구곶에서 열린다. 관람은 화요일부터 토요일까지 오전 10시에서 오후 5시까지이며, 낮 12시부터 1시까지는 점심시간이다. 일요일과 월요일, 공휴일에는 문을 닫는다.