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연재[김포 구석구석]  |  12화
26.09.23 14:53최종 업데이트 26.09.23 14:53

"주민 대피소가 미술관이라고?" 김포 최북단 보구곶 작은 미술관

숨으려고 흙을 덮어 지은 건물이 예술 작품을 품었어요

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대피소 뒤편에 선 회색 콘크리트 방호벽 주변으로 얇은 천이 바람에 흔들리고 있다.
대피소 뒤편에 선 회색 콘크리트 방호벽 주변으로 얇은 천이 바람에 흔들리고 있다. ⓒ 김지영

누렇게 익은 논 사이로 난 길을 한참 달렸다. 김포에서도 가장 북쪽, 강 건너가 북한 개성이라는 월곶면 보구곶리. 남쪽에서 매화가 가장 늦게 핀다는 이 끝마을에 미술관이 있다고 해서 나선 길이었다.

내비게이션이 도착을 알렸을 때 나는 차를 세우고 한참 두리번거렸다. 미술관은 보이지 않았다. 눈앞에 있는 건 풀이 덮인 둔덕 하나, 그리고 그 아래 박힌 샛노란 콘크리트 입구 뿐이었다. 벽에는 커다란 글씨로 '민방위주민대피시설'이라고 적혀 있었다.

어리둥절한 채 주변부터 둘러봤다. 옆 마을창고 외벽에는 보구곶 주민들의 얼굴이 사람 키만 하게 붙어 있었다. 둔덕 뒤편으로 돌아가니 회색 콘크리트 벽이 우뚝 서 있었다. 방호벽이다.

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포격이나 폭발이 일어났을 때 파편과 충격을 막아 대피소를 지키도록 세운 구조물이다. 그 주변으로 얇은 실크 천이 하늘하늘 바람에 흔들리고 있었다. 긴장이 서린 자리가 천 몇 장으로 이렇게 부드러워질 수 있다니. 그제야 알았다. 여기가 미술관이란 사실을.

건물이 둔덕처럼 보이는 데는 이유가 있다. 대피시설은 콘크리트 구조물 위에 흙을 두껍게 덮어 짓는 경우가 많다. 흙이 포탄 파편과 폭발 충격을 먼저 받아내 안쪽 공간을 한 겹 더 지켜주기 때문이다. 밖에서 잘 드러나지 않는 것도 대피소로서는 장점이다. 내가 미술관을 못 찾은 건 이 건물이 제 할 일을 충실히 하고 있어서였는지도 모른다.

김포문화재단에 따르면, 이 대피시설은 2012년에 준공됐다. 2010년 연평도 포격 이후 정부가 서해5도와 접경지역을 중심으로 방폭문과 가스차단문을 갖춘 주민대피시설을 늘리던 무렵이다.

대피소는 전쟁이 나야 쓰는 곳이다. 뒤집어 말하면 평소에는 늘 비어 있다. 김포문화재단은 1년 내내 놀리다시피 하던 이 공간에 주목했다. 문화체육관광부 작은미술관 공모사업에 선정돼 국비와 시비를 합한 1억 원으로 내부를 고쳤고, 2017년 '국내 최초 대피소 미술관'으로 문을 열었다.

출발점은 단순했다. 김포 시내에서도 한참 떨어진 이 마을 주민들에게는 미술관 한 번 가는 일이 쉽지 않다. 그래서 미술관이 마을로 들어왔다. 실내 한쪽 벽 게시판에는 체험 프로그램에서 활짝 웃는 주민들의 사진과 손글씨 소감문이 빼곡하게 붙어 있었다.

올가을 이곳에서는 기획전 <보구곶, 시간을 걷다>가 열리고 있다. 김나현, 김동진, 모지웅, 박준식, 신이피 다섯 작가가 참여했다. 가장 큰 특징은 실내에서 시작한 관람이 보구곶의 풍경으로 이어진다는 점이다.

실제로 발길은 대피소 밖으로, 옥상으로, 뒤뜰로 계속 이어진다. 고개를 들면 방호벽 너머로 추수를 앞둔 논이 펼쳐지고, 그 논이 끝나는 자리에 철조망이 둘러쳐져 있다. 벼는 여느 들판처럼 익어가는데, 그 풍경의 가장자리는 여전히 경계선이다. 이 전시가 굳이 밖으로 나간 이유를 알 것 같았다.

가장 오래 발길이 머문 작품은 신이피 작가의 <운반된 시간>이었다. 기다란 투명 수조 안에 흙과 암석 가루, 시멘트, 아스팔트 조각이 층층이 쌓여 있다. 작가가 김포공항에서 보구곶까지 이어지는 길에서 직접 채집한 재료들이다. 옆 화면에서는 그 길을 따라 이동하며 기록한 영상이 흘러나온다.

자연의 지층은 수천 년에 걸쳐 쌓이지만 도시의 땅은 도로와 개발로 몇 년 만에 바뀐다. 작가는 그 차이를 수조 하나에 담았다. 공사장과 아파트 단지를 지나 논과 철조망에 닿는 길. 방금 내가 차로 달려온 그 길이 흙과 아스팔트의 층이 되어 눈앞에 놓여 있었다. 이 도시가 변해온 시간이 한 뼘 폭의 수조 안에 다 들어 있었다.

작지만 묘한 공기가 흐르는 미술관. 흙을 덮고 몸을 낮춘 미술관. 누군가를 숨겨주려고 지었지만, 아직 한 번도 그 용도로 쓰인 적이 없는 곳이다. 대신 다른 방식으로 사람을 품고 있다. 끝마을 주민들의 웃음과 아이들의 그림, 그리고 먼 길을 달려온 낯선 관람객까지.

<보구곶, 시간을 걷다>는 11월 7일까지 김포시 월곶면 문수산로에 있는 작은미술관 보구곶에서 열린다. 관람은 화요일부터 토요일까지 오전 10시에서 오후 5시까지이며, 낮 12시부터 1시까지는 점심시간이다. 일요일과 월요일, 공휴일에는 문을 닫는다.

김포 월곶면 보구곶리의 작은미술관 보구곶. 입구에는 '민방위주민대피시설'이라는 글씨가 크게 붙어 있고, 샛노란 입구가 미술관으로 들어가는 문이다.
김포 월곶면 보구곶리의 작은미술관 보구곶. 입구에는 '민방위주민대피시설'이라는 글씨가 크게 붙어 있고, 샛노란 입구가 미술관으로 들어가는 문이다. ⓒ 김지영


#김포구석구석#김포로컬#김포보구곶작은미술관

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