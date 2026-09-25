산책하다 '새우튀김솔방울' 만나면 핸드폰을 꺼내세요

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푸른 하늘 은하수, 하얀 쪽배에, 계수나무 한 나무, 토끼 한 마리 <반달>

큰사진보기 ▲계수나무가 하늘 높이 서 있다. 떨어진 나뭇잎이 노란하트 모양이다. 달콤한 향기가 퍼진다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃과 목련으로 화사한 봄을 꾸몄던 나무가 조용히 익어가는 가을이다. 노란 감도 가을 따라 영글어 간다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲감나무에 푸른 감이 주렁주렁 달려 익어간다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍나무 잎 끝에 매달린 씨방이 마치 나비처럼 하늘거린다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲산림청 국립산림과학원(원장 김용관)이 9월 22일부터 10월 18일까지 약 4주간 공식 SNS 채널을 통해 국민 참여형 이색 이벤트인 ‘제5회 새우튀김 자랑대회’를 개최한다. ⓒ 산림청 관련사진보기

큰사진보기 ▲산림청 국립산림과학원(원장 김용관)이 9월 22일부터 10월 18일까지 약 4주간 공식 SNS 채널을 통해 국민 참여형 이색 이벤트인 ‘제5회 새우튀김 자랑대회’를 개최한다. ⓒ 산림청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

행복하다. 토요일 아침 8시, 강아지와 산책을 나가 라디오 음악 방송을 들으며 걷는 1시간 내내 읊조린 말이다. 바람, 햇빛, 온도, 하늘, 어느 것 하나 아쉬울 게 없다. 유난히 폭염으로 지쳤던 여름을 지나서 더 그럴까? 요즘 아침저녁으로 감사하다는 말이 절로 나올 정도로 최고의 날씨를 맞고 있다.오늘은 고개를 높이 들어 나무를 바라보며 걸었다. 꽤 많은 수의 나무가 줄지어 있기에 숲 속을 걷듯 나무에 집중해 보았다. 봄철 꽃을 피웠던 나무의 가을 모습을 기다리고, 단풍 들어가는 나무의 색깔을 다시 보며 천천히 자연을 즐겼다. 바람과 햇살에 흔들리는 나뭇잎이 아직은 싱그러웠다. 호랑가시나무의 향기를 미리 상상하며 걷다가 드디어 계수나무를 찾았다.이 노래를 모르는 사람이 있을까? 어린 시절 사랑하는 이들과 마주 보며 손잡고 손뼉 치던 놀이, 그 노래 한가운데 심어져 있던 계수나무! 계수나무 잎에서 달달한 냄새가 난다는 말을 듣고, 체험하고 싶었는데, 도대체 계수나무가 어찌 생겼단 말이냐! 계수나무가 등장하는 반달 노래만 이어 부르며 이리저리 두리번거리는 사이, 놀랍게도 숲해설사로 활동하고 있는 지인을 만났다. 바로 계수나무 아래에서!내가 다니는 길목마다 계수나무가 우뚝 서 있었다. 고개를 일직선으로 높게 들어야 볼 수 있을 정도로 키가 유독 큰 나무, 잎이 정말 하트모양이었다. 이 잎이 노랗게 익어, 바스락 거릴 때는 주위가 온통 달콤한 향기로 가득하다는데, 지난가을에 분명 맡았을 텐데 기억이 없다. 아는 만큼 보이기 때문이리라.계수나무 잎을 주워 코에 대고 킁킁거리니 연하게 달고나 향기가 풍겨온다. 아직은 촉촉한 잎이라 그 향이 짙지 않으나 달콤한 향이 가물거리며 올라오자 달짝지근하던 그 시절이 느껴졌다. 엄마와 나, 할머니와 딸들이 어김없이 부르며 놀았던 쎄쎄쎄, 설탕을 녹여 달고나를 만들어 주던 어린 우리 오빠, 국자를 까맣게 태웠다고 야단치던 엄마의 고함까지, 어느 것 하나 그립지 않은 게 없다.계수나무는 이제부터 정겨운 나무로 나의 가을을 열 것이다. 노란 하트 모양의 잎을 볼 때마다 사랑과 추억과 달콤함을 떠올리는 나무가 되어 미소 짓게 할 것이다. 계수나무 서 있는 하얀 쪽배에 내 그리운 이들이 모여 앉아 은은한 달빛 속 달콤 향기 품어내며 사랑으로 위로할 테니 그저 고마울 뿐이다.이제는 봄철 흐드러지게 피었던 벚나무와 목련나무의 가을 밑을 지난다. 열매의 결실을 향해 요란스럽지 않게, 안으로 안으로 익어가는 모습이 기특하다. 가을의 풍요와 겨울의 바람을 의연하게 지나 다시 또 봄에 우리에게 화사함을 선물할 것이다. 모든 아름다움은 인내와 시간의 흐름을 견뎌낸 결과일 테니... 자연에서 인생을 배운다.감나무에는 말 그대로 감이 주렁주렁 매달려 있다. 아직 푸르른 감은 외가에서 할머니가 장독에 우려내어 꺼내주던 떫은맛 사라진 단맛을, 노르스름하게 빛을 내는 감은 생전 엄마가 즐겨 드시던 연시의 말캉한 부드러움을 나에게 보낸다. 내 마음에도 주렁주렁 사랑이 매달려 있다. 그 힘으로 오늘을 또 살아낸다.단풍나무 잎사귀는 여전히 귀엽다. 단풍나무잎 끝마다 매달린 씨방을 확인한다. 수없이 보아도 그냥 잎이었는데, 씨방의 존재를 알게 된 후부터 나비 모양으로 나풀거리는 씨방이 또렷하게 손짓한다. 씨방의 존재를 설명하던 동료교사, 안부가 궁금하다. 잘 지내겠지? 운동장을 돌며 나뭇잎 아래서 담소하던 그날이 다시 오기를 기대해 본다. 나뭇잎의 모양과 향기까지 알게 되니 한 두 그루 나무를 더 알았을 뿐인데, 나의 숲이 넓어졌다.절기상 백로(9월 7일)부터 추석이 시작하기 전, 2주간이 하늘이 내린 황금 시간이라고 한다. 친구는 더불어 지금은 자연을 즐길 가장 좋은 때라며 '새우튀김솔방울' 이야기를 덧붙였다. 정말 신기하고 궁금해서 이미지를 찾아보니(산림청에서 공개한 보도자료에 올라와 있다) 어쩜 이리 새우튀김과 똑 닮았을까? 이것이 청설모나 다람쥐가 먹다 남긴 솔방울 심지라니, 자연의 신비로움은 정말 무궁하다.청설모는 솔방울을 즐겨 먹는다. 솔방울 겉의 비늘을 앞니로 하나하나 까서 그 안에 든 기름진 씨앗을 빼먹는데, 먹을 때 솔방울의 제일 꼭대기 부분을 손으로 잡고 야무지게 돌려 먹는다. 그저 맛있게 다 먹었을 뿐인데, 어느새 인간이 좋아하는 완벽한 새우튀김을 만들고 있을 줄이야? 청설모는 알고 있을까? 그저 귀여워 웃음이 나온다.게다가 숲을 만드는 최고의 농부로서 자연에 기여하는 바가 크니 더욱 애정하는 마음이 생긴다. 청설모가 솔방울을 먹을 때 씨앗이 멀리 날리기도 하고, 땅 속에 솔방울을 숨겨두기도 해서 숲이 나날이 울창해진다고 한다. 솔방울을 야무지게 먹는 청설모! 숲 속 미슐랭 셰프라는 별명과 함께 숲을 키우는 최고의 살림꾼으로 인정한다.가을철, 숲 속을 거닐 때 이 새우튀김을 꼭 찾아보리라! 더욱 놀라운 것은 매년 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)에서 제5회 '새우튀김자랑대회'가 열린다는 것이다. 올해는 지난 22일부터 10월 18일까지 약 4주간 공식 SNS 채널을 통해 열린다.청설모 셰프가 만든 새우튀김을 찾아 사진을 올려 자랑하면 대회 참가 완료인데, '진짜 새우튀김 참여 금지'라는 경고문이 그저 재미있다. 나만 모르는 숲 속 새우튀김 한상이 매번 차려졌다니, 늘 인간에게 주기만 하는 자연의 고마움을 새삼 느낀다.여름 지나 기온이 떨어져 아침 이슬이 맺히는 백로부터 추석까지, 이 황금기간이 포도가 익어가는, 포도순절로 불린다는 것도 이제야 알게 되었다. 들판의 곡식이, 알알이 포도송이가, 높아지는 하늘까지 만물이 영그는 의미 있는 계절에 나도 따라 인생의 가을, 자연을 닮아가며 잘 익어가야겠다.아침 산책뿐만 아니라 짬짬이 틈을 내어 동네 숲길도 걸어보고, 인천대공원의 넓은 숲도 체험하고, 가까운 산도 올라야겠다. 초록을 지천으로 나의 심기를 달래주고, 푸르른 잎으로, 붉은 단풍으로 나의 눈을 정화시키는 나무가 늘 가까이 있었다. 나의 무심에도 아랑곳하지 않고 내게로 와 넓은 품을 내어 주는 자연 앞에 고개를 숙인다. 나를 안아 생기와 위안을 주며 울창한 숲을 이루려는 나무와 벗하며 이 귀한 계절에 폭 안겨야겠다.