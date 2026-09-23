뱅뱅 그 자리만 도는 상어 '부캉이'... "이건 하나의 경고"

나가는 길을 찾지 못한 채 엿새째 부산 북항 친수공원 인공수로 안을 맴도는 대형 상어를 둘러싸고 관계기관이 대응책 마련에 분주한 모습이다. 지난 18일부터 관련 소식이 쏟아지면서 대전의 '늑구 탈출' 사태처럼 이 상어는 전국민적 관심사가 됐다. 공원으로 인파가 몰려드는 가운데, 흥미성으로만 이 사안을 다루지 말고 상어가 주는 경고에 주목해야 한다는 지적도 나온다.
안 떠나는 거니? 갇힌 거니? 상어에 쏠린 눈
22일 국립수산과학원과 전문가들의 말에 따르면, 부산에 등장한 이 상어는 흉상어과에 속하는 무태상어나 흑상어로 추정된다. 배 뒤쪽에 난 회색 줄무늬가 특징인데, 길이는 3~3.5m에 달하는 것으로 보고 있다. 무태상어는 3m까지, 흑상어는 4m까지 자라며 정확하게 확인하려면 이빨을 직접 관찰하거나 유전자 분석이 필요하다.
한국 연근해 상어 분류 도감에서 이런 상어는 백상아리나 청상아리와 같이 사람에게 위해를 가할 가능성이 있는 종의 하나다. 그러나 일부러 공격하지 않는 이상 위험도는 낮은 편이다. 주로 넓은 바다에서 무리 지어 다니는 고등어와 방어류를 사냥해 먹는데, 부산 내항 수로까지 들어온 건 이번이 처음이다.
난데없는 상어의 출몰에 현재 부산 북항 일대는 '직관(직접 관람)'에 나선 사람들로 북적북적한 상태다. 사회관계망서비스(SNS) 등으로 소식이 빠르게 전파돼 인근 주차장에는 평소보다 10배가 넘는 차량이 오가고 있다. 상어가 한눈에 들어오는 다리와 난간 주변으로는 부산뿐만 아니라 전국에서 방문객이 끊이질 않는다.
이러다 보니 주변 카페와 편의점의 매출까지 덩달아 늘어나 '상어 특수'를 톡톡히 누리고 있다. 북항 홍보 효과가 커지자 지자체와 시설공단은 심지어 '부캉이(북항이)'라는 애칭까지 붙였다. 전재수 부산시장 등 지자체장들은 북항 관심도를 크게 높인 상어에 공개적으로 고마움을 표시했다.
그러나 중요한 건 상어가 원래의 장소인 바다로 가는 것이다. 너비와 깊이가 각각 약 30~40m, 3~4m 정도인 인공수로는 상어에 적합하지 않은 장소다. 구조상 공원 가운데를 2㎞가량 가로질러 바다와 이어진 데다, 전갱이·숭어 등 먹잇감으로 상어의 생존이 불가능한 건 아니다. 하지만 이대로 갈 경우 행동이 둔화하고 폐사할 우려가 있다.
갇힌 원인으로는 수로가 휘어 있어 출구를 찾지 못하고 있단 분석에 무게가 실린다. 가장자리 쪽으로 근접해 움직이며 꼬리와 지느러미를 수면 밖으로 내밀고 있는 것도 이런 이유가 아니냐는 것이다. 국립수산과학원은 해수 온도 상승으로 늘어난 난류성 어종을 찾아 들어왔다가 상어가 길을 잃은 것으로 판단했다.
수과원의 지환성 해양수산 연구사는 <오마이뉴스>와 통화에서 "감각기관이 굉장히 발달한 상어가 한 곳에 머물고 있는데, (바다와 비교해) 좁은 수로에 있다 보니 방향 감각에 제한이 생긴 것으로 보인다"고 말했다. 국내 상어 연구 권위자인 최윤 군산대 해양생물자원학과 명예교수도 산속에 갇힌 경우로 비유하며 "그러다 보니 뱅뱅 그 자리만 돌고 있다"라고 의견을 냈다.
추석 이후 외해 유도 등 구조 가능성... 녹색당 등은 쓴소리
지자체와 수과원, 해경, 공원 관리 측은 상어가 자력으로 빠져나가길 바라는 분위기다. 닷새 만인 22일 부산시 요청으로 수과원을 포함해 해경, 시설공단, 항만공사, 동구청이 한데 모여 관계기관 첫 회의를 열어 상어 해법 찾기에 서로 머리를 맞댔다. 추석기간 더 늘어날 인파 안전사고 대비는 물론 상어 구조를 어떻게 할 거냐는 게 핵심 의제였다.
시 관계자는 "부주의나 갑작스러운 돌발 행동으로 사고가 생길 수 있어 안전이 최우선"이라며 "일단 기다리되 상어가 추석 연휴까지 나가지 않는다면 27일 추가 회의를 열어 대책을 논의하기로 했다"고 입장을 밝혔다. 계속 수로에 머문다면 다음 주 소형보트로 큰 그물망을 투입해 상어를 밀어내는 방법이 유력하다.
부산 상어가 며칠째 전국을 떠들썩하게 하자 환경단체나 녹색당 등에서는 보다 근본적 질문이 튀어 나오기도 했다. 녹색당은 '상어는 경고하려고 왔다'라는 제목의 논평에서 '핫플' 호들갑이나 '상어 아쿠아리움' 환호가 과연 적절하냐고 반문했다. 녹색당은 "아열대 상어가 부산 바다에 나타난 것은 먹이인 난류성 어종 북상에 따른 결과"라며 "그 심각성을 깨달아야 한다"라고 꼬집었다.
부산환경운동연합 역시 "해프닝으로 넘겨선 안 되며 상어가 왜 이곳까지 들어왔고 왜 오랫동안 머물고 있는지 과학적으로 확인할 필요가 있다"고 주장했다. 단순 흥밋거리로만 여기지 말자는 이 단체는 "북항 상어 한 마리가 우리에게 던지는 질문이 결코 작지 않다"라고 그 의미를 짚었다. 유일한 상어 관련 민간단체인 해양시민과학센터 파란 상어기록단의 부미혜 활동가는 "상어가 점점 인간과 가까워지고 있는데, 이에 대한 연구가 부족한 게 현실이다. 이를 보완해야 다음 대비가 가능하다"며 과제를 언급했다.
[관련 기사]
-최윤 교수 인터뷰 "방향 잃고 갇혀, 기후변화와 무관치 않아"
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-상어 출몰에 난리난 부산 북항 친수공원
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