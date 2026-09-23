뱅뱅 그 자리만 도는 상어 '부캉이'... "이건 하나의 경고"

▲부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일 이곳에서 처음 발견된 상어가 엿새째 공원 내 수로를 계속 맴돌면서 전국적인 관심이 집중됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기