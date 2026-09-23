클래식 연주로 건네는 '평화 이야기'

큰사진보기 ▲광명심포니 평화콘서트광명심포니가 22일 광명시민회관에서 평화콘서트를 개최했습니다. ⓒ 광명심포니 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

2026년은 어떤 해가 될까요? 러시아와 우크라이나 전쟁이 계속되고 있습니다. 이란과 미국도 전쟁을 하고 있습니다. 이스라엘과 팔레스타인의 오랜 분쟁도 이어집니다. 중동 정세는 갈수록 더 불안정한 양상을 띠고 있습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁은 유럽의 평화를 위협합니다. 동북아 정세도 불안합니다. 대만을 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 그 한복판에 있습니다.남과 북은 또 어떻습니까. 세계 유일의 분단국가로 남겨진 채, 전쟁을 멈춘 휴전 상태로 있습니다. 그야말로 '한반도 리스크'입니다. 그렇습니다. 우리는 언제나 평화를 원하지만, 세계는 꼭 그렇게 돌아가지 않습니다. 우리는 어떻게 해야 하는 것일까요.세계 각 국 정상들이 참여하는 세계유엔총회가 9월 22일부터 28일까지 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열리고 있습니다. 이재명 대통령도 유엔 총회에 참석해 22일 연설했습니다. 이 연설에서 이재명 대통령은 남북 평화공존을 위한 국제사회의 노력을 요청했습니다. 전쟁과 평화를 사이에 두고, 세계는 자국의 이익을 지키면서도 공존의 노력을 기울이고 있습니다. 국제사회는 평화를 위해 어떤 해법을 내 놓을 수 있을까요.9월 22일(화) 저녁 7시 30분 광명시민회관 대공연장. 광명심포니오케스트라(아래 광명심포니, 상임지휘자 김승복)가 '평화를 잇다'라는 주제로 평화콘서트를 개최했습니다. 추석 명절을 앞둔 시점이고, 유엔총회가 열리는 시기와 맞물렸습니다. 연주회 일정과 유엔 총회 일정이 우연히 겹친 경우이겠지만, 그 우연히 어쩌면 필연일지도 모르겠습니다.연주회는 푸시킨의 작품을 토대로 만들어진 미하일 글린카의 '루슬란과 루드밀라 서곡'으로 시작했습니다. 대중적으로 알려진 곡을 통해 관객들은 익숙하고 안정감을 느낄 수 있는 '평화의 무대'로 초대를 받은 것입니다. 연주회를 통해 광명심포니가 관객들과 함께 이야기해보고 싶은 평화는 어떻게 연결되고 이어질까요.두 번째 이야기는 야기사와 사토시의 '태양의 찬가(Hymn to the Sun)'입니다. 웅장한 스케일의 연주곡입니다. 우리는 어떻게 '태양'을 노래해야 할까요. 태양은 뜨거운 정열을 상징합니다. 하루, 한 해의 시작을 알립니다. 동해 바다를 붉게 물들이며 떠오르는 붉은 태양은 우리 민족의 기상을 상징합니다. 해마다 많은 사람들이 동해를 찾아 저마다의 소원을 빌고 다짐을 합니다. 우리 민족의 소원은 무엇일까요. 우리 민족의 다짐은 무엇이 되어야 할까요. 태양의 찬가를 통해 우리 민족의 심장 소리를 느껴본다면 어떨까요.이어 영화 '태극기 휘날리며' 오리지널사운드트랙(OST)이 연주되었습니다. 한국전쟁과 분단에 대한 이야기입니다. 우리 민족이 당면한 보다 구체적인 현실에 대한 이야기입니다. 같은 민족이 이념 갈등에 휩싸이고, 한반도 주변 강대국들의 이해관계에 휘말리면서 세계 유일의 분단국으로 남겨졌습니다. 그 분단의 세월이 까마득히 멀고멉니다.다시 이야기는 이어집니다. '그날이 오면', '상록수'가 연주됩니다. 이어 김민기 메들리로 '친구', '작은 연못', '내 나라 내 겨레'가 연주됩니다. 본격적인 '평화'에 대한 이야기를 건넵니다. 관객들이 어느 세대에 속하는지에 따라 연주된 곡들에 대한 이해나 감수성은 다를 수 있습니다. 김승복 지휘자는 연주회 서두에 '화이부동(和而不同)'이라는 말을 통해 '평화'에 대해 이야기를 시작했습니다.지휘자가 이야기하고 싶은 평화는 '동(同)'이 아닌 '화(和)'에 가깝습니다. 전자가 힘으로 흡수하거나 억압적으로 하나가 되는 것이라면, 후자는 서로가 서로를 인정하고 공존하는 방식으로 하나가 되는 것입니다. 우리가 지향하는 평화는 억압적이고 폭력적인 흡수 통일이 아닌, 상호 공존의 평화적인 방식이어야 함을 강조합니다. 연주곡들은 이러한 메시지, 이야기를 담고 있습니다.연주회 후반부는 영화 '미션' 중 가브리엘 오보에, 베토벤의 교향곡(제5번 c단조, 작품 67 제4악장), 그리고 마지막 곡으로 '레미제라블'이 연주되었습니다. 미션은 잘 알려진 오래된 영화입니다. 특정 종교를 떠나 '예수'의 삶은 '이웃에 대한 사랑'을 이야기합니다. 베토벤은 '운명'이라는 곡을 통해 개인의 드높은 자유를 이야기합니다. '레미제라블' 역시 널리 알려진 자유와 해방에 대한 이야기입니다. 프랑스혁명의 대서사를 배경으로 삼고 있습니다. 후반부는 인류가 지향해야 할 보편적인 평화에 대한 이야기입니다.관객들은 연주회를 어떻게 보았을까요. '평화를 잇다'라는 주제가 다소 무겁게 느껴질 수도 있을 것입니다. 분명한 것은 외면한다고 해도 외면될 수 없는 무거운 현실이 우리들 앞에 놓여 있습니다. 남과 북은 여전히 대치 중입니다. 한때 오고 갔던 남북 교류와 대화가 단절되더니, 북은 더욱 높게 방벽을 쌓고 있습니다. 남북 간 완충지대 역할을 하던 비무장지대가 좁혀지면서, 긴장이 더욱 고조되고 있습니다. 서둘러 평화적 장치를 확고하게 세우지 않는다면 한반도 위험이 더욱 커질 수밖에 없습니다.남북평화 공존을 통한 한반도 평화를 표방하는 이재명 정부의 발걸음이 더욱 바빠지고 있는 요즈음입니다. 북한과 미국의 만남이 다시 성사될 수 있을까요. 그 만남이 남북 대화와 교류로 이어질 수 있을까요. 한반도에 평화의 훈풍이 다시 불어 올 수 있을까요. 광명시민들은 광명심포니와 함께 평화를 잇기 위해 마음을 모아봅니다.