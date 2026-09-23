대구시, 두류공원에 '스포츠공연 복합 돔구장' 건립 추진

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 23일 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열고 스포츠공연 복합 돔구장을 달서구 두류공원 일대에 조성하겠다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구시는 문화체육관광부가 공모하는 돔구장 건립 조성 공모에 참여해 달서구 두류동에 다목적 돔구장 건립을 추진하겠다고 밝혔다. ⓒ 대구시 관련사진보기

대구시가 대규모 실내 체육 경기와 문화 공연을 동시에 소화할 수 있는 '스포츠공연 복합 돔구장' 건립을 공식화하고 본격적인 정부 공모 유치전에 나섰다.추경호 대구시장은 23일 오전 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열고 달서구 두류공원 내 유니버시아드 테니스장 및 연접 부지를 돔구장 최종 입지로 결정하고 본격적으로 추진한다고 밝혔다.문화체육관광부는 5만 석 이상 대형 돔 1곳과 3만 석 내외 중형 돔 1곳을 선정하는 공모를 추진하고 있다. 후보지는 내년 6월 최종 선정한다는 방침이지만 국비 지원 규모나 세부 가이드라인(기준)은 공개되지 않았다.대구시는 지난 1971년 준공된 대구실내체육관의 노후화가 심각하고 수용 인원이 3800여 명에 불과해 프로농구 활성화 및 배드민턴, 탁구, e스포츠 등 실내 종목의 전국·국제대회 유치에도 물리적 제약이 컸다고 설명했다.이에 문체부의 지자체 돔구장 지원 공모 계획에 발맞춰 지난 4월부터 기초 조사를 진행해왔으며 타시도 대비 경쟁력 있는 입지를 물색한 끝에 두류공원을 최종 선정했다는 것이다. 또 추경호 시장의 공약사항이라는 점도 함께 고려했다고 밝혔다.돔구장 건립 후보지는 지하철·버스 등 대중교통 접근성이 높고 현재 시유지여서 별도 부지매입 절차나 추가 비용 없이 활용이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 여기에 인근 이월드 등 기존 인프라 뿐만 아니라 대구시가 역점으로 추진하고 있는 '국가도시공원 지정'과 결합하면 휴식 및 문화공간으로서의 시너지를 기대할 수 있다.새로 건립될 돔구장은 약 5000억 원의 사업비가 투입되며 가변 좌석을 활용해 최대 2만8000명을 수용할 수 있는 2만 석 규모로 조성된다. 이는 BTS·임영웅 등 최정상급 아티스트의 대형 콘서트와 프로농구, e스포츠 등 실내 스포츠 대회를 안정적으로 유치할 수 있는 규모이다.대구시는 국비와 민간 투자를 중심으로 재원을 조달해 시비 투입을 최소화하고 호텔·쇼핑몰 등 수익 시설 입주와 규제 혁신을 통해 민간 투자 환경을 조성할 방침이다.시는 문체부의 공모 선정 발표 즉시 타당성 조사와 규제완화 절차를 시작하면 2029년 설계 용역, 2031년 착공할 수 있을 것으로 보고 있다.추경호 시장은 돔구장이 건립될 경우 대형 체육 공연 이벤트를 개최하기 어려웠던 지역 인프라의 한계를 극복하고 콘텐츠 기획 및 제작, 마케팅 등 고부가 일자리 창출과 지역 랜드마크 구축을 통한 관광 산업 활성화로 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것이라고 설명했다.추 시장은 "일각에서는 5만 석 이상의 돔구장 건립 필요성을 제기하기도 하지만 대규모 돔구장은 1조2000억 원이 넘는 높은 건립비와 잠실 돔구장, 서울 창동 아레나의 1만8000석 등 현재 수도권에 추진 중인 건립 사례를 고려할 때 활용도와 실용성 측면에서 타당성이 다소 떨어지는 것으로 판단했다"고 말했다.그러면서 "이번에 건립하고자 하는 대구 돔구장은 국비와 민간 투자를 중심으로 추진하고 시비 투입은 최소화할 방침"이라며 "돔구장 내에 호텔과 쇼핑몰, 컨벤션 등 수익성 높은 부대시설이 입주하고 건폐율과 용적률을 대폭 완화하도록 관련 규제를 혁신하여 민간이 투자하기 좋은 환경을 조성하겠다"고 덧붙였다.