해방 이후 마구잡이로 돈을 찍어내고 생긴 일

일제 강점기가 우리 민족에게 남긴 고통과 상처는 측량하기 힘들 정도로 거대합니다. 일제는 한반도를 군사적으로 점령하기 이전부터 환 투기, 시세 조작, 화폐 위조 등 다양한 방법으로 조선 경제를 무너뜨리기 위한 계략을 펼쳤으며, 대한제국의 금융 주권을 빼앗아 일본에 복속시키려 했습니다. 이글은 일제의 한반도 침략사를 금융의 관점에서 재해석한 것으로, 연재의 마지막 꼭지입니다.

큰사진보기 ▲광복 직후 발행된 조선은행권 (100원) 앞면: 이전의 조선은행권과 달리 엔(Yen) 표시가 없다 ⓒ 우리역사넷 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민은행 개업 사진 (1963년): 한국무진금융회사의 후신으로, 서민금융 전담 국책은행으로 설립되었다 ⓒ e영상역사관 정부기록사진집 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

해방은 갑자기 찾아왔다. 조선은 해방된 조국을 맞을 준비가 되어 있지 않았다. 미군정이 조선은행을 접수한 건 1945년 9월 30일이었다. 광복 후에도 한 달 넘게 중앙은행이 총독부의 손아귀에 있었다는 뜻이다. 패망이 짙어지면서, 일제와 총독부는 조선 거주 일본인들의 전별금과 귀국 비용을 마련하기 위해 조선은행권을 마구잡이로 찍어냈다.시중에 통화량이 폭발적으로 증가하면서 물가가 치솟기 시작했다. 주식인 쌀값은 100배 이상 폭등했고, 잡곡과 밀가루 등 대체 곡물 가격도 천정부지로 뛰어올랐다. 1945년 12월의 서울 도매물가 상승률은 전년 대비 2000% 이상 오른 것으로 확인된다. 역사상 유례가 없는 초인플레이션으로 생필품 품귀 현상이 벌어졌다. 돈이 있어도 물건을 구하지 못하는 상황이 이어졌다.일제의 갑작스러운 철수로 한반도의 생산, 유통 체계는 극심한 혼란에 휩싸였다. 원료 부족과 전력난, 한국인 기술자 부족 현상이 겹치면서 공장 가동률은 절반 이하로 떨어졌다. 거리에 실업자가 넘쳐났고, 엎친 데 덮친 격으로 해외에 거주하던 동포들이 대거 귀국하면서 소비 인구가 급증했다. 미군이 중앙은행을 접수한 후에도 화폐 발행량은 계속 늘어났다. 재정을 충당할 자금이 필요했기 때문이다.미군정은 조선은행을 그대로 존속시켜 법정화폐 발행과 국고 업무 등 중앙은행 역할을 수행하게 했다. 광복 당시 남아 있던 일반은행은 조흥은행과 조선상업은행(현 우리은행), 둘 뿐이었다. 두 은행의 일본인 지분은 적산(敵産)으로 분류되어 미군정에 귀속됐다. 보유하고 있던 일본 국공채와 일본기업 주식이 휴지 조각이 되면서 은행들은 파산 위기에 몰렸다.미군정은 은행 도산을 막기 위해 재정 일부를 은행에 예치하는 한편, 대출을 강력하게 억제했다. 제도권 금융이 사실상 마비되면서 사금융이 번창했다. 화폐 가치가 매일 떨어지는 상황이었기 때문에 사채 이자율은 가혹할 정도로 높았다. 사채업자들은 물가 상승에 따른 손실을 만회하기 위해 월 10∼15%의 이자를 징구했다. 연간 120%가 넘는 살인적인 금리였다.하지만 돈을 융통할 길이 없는 가난한 서민들은 사채를 쓸 수밖에 없었다. 시중에 돈줄이 막히자 '무진'이 유행했다. 무진(無盡)이란 가입자들이 매월 일정 금액을 납부한 후, 추첨이나 입찰을 통해 특정 회원에게 목돈을 지급하는 대출 방식을 일컫는다. 일본의 상호부조 조합인 무진강(無盡講)이 그 뿌리다. 1947년부터 증가하기 시작한 무진은 1948년에 전국적으로 100개가 넘을 만큼 성행했다.정부 수립 후 무진 회사에 해산명령(1949년)을 내렸으나 제도권 금융의 부실로 효과를 거두지 못했다. 정부는 경영 상태가 건실한 회사를 통합해 '한국무진금융회사'를 설립했다(이 회사를 기반으로 만들어진 은행이 KB국민은행이다). 합법적인 기관 외에는 영업하지 못하게 한 것이다. 한국 전쟁이 발발하면서 무진은 이 땅에서 자취를 감추게 된다.무진이 쇠퇴하자 계(契)가 부활하기 시작했다. 그런데 이 시기의 계는 공동체 발전과 상부상조를 위해 결성된 것이 아니라 재산 증식과 이자 수입을 목적으로 하는 식리계(殖利契)였다. 전통적인 계는 주민들이 마을을 지키고 서로를 돕기 위한 목적으로 결성한 조직이지만, 식리계는 개인의 금전적 이익을 도모하기 위한 모임이라는 점에서 차이가 크다.법적 보호 장치가 없다 보니 계주(契主)가 돈을 들고 도망치거나 고의로 계를 파산시키는 사기 사건이 빈번하게 발생했다. 그럼에도 계는 오랜 기간 존속하며 서민들의 자금 조달 창구로 기능했다. 6.25 전쟁이 끝난 이후 제도권 금융이 조금씩 자리를 잡아가고 있었지만, 담보나 신용이 부족한 가난한 서민들이 은행 문턱을 넘기란 쉽지 않았기 때문이다.미군정이 소유하고 있던 은행 지분은 정부 수립 후 대한민국으로 이양됐다. 이승만 정부는 '귀속재산처리법'을 제정(1949년)해 정부가 가지고 있던 은행 지분을 민간 기업에 매각했다. 조흥은행은 조선맥주(민덕기)에, 조선상업은행은 대한제분(이한원)에, 조선저축은행은 삼호방직(정재호)에 각각 넘어갔다. 정부의 은행 지분 매각은 대기업이 재벌로 성장하는 발판을 제공했다.조선은행은 '한국은행'으로 간판을 바꾸고 대한민국의 중앙은행으로 거듭났다. 초대 한국은행 총재는 구용서(具鎔書)다. 대표적인 친일 관료로, 친일반민족행위자 명단에 이름을 올린 송병준(宋秉畯)의 외손자다. 친일파의 후손이 해방된 조국의 중앙은행 수장이 된 것이다. 구용서는 한국은행 총재를 역임한 후, 조선식산은행의 후신인 '한국식산은행' 총재에 이어 상공부 장관직에 오른다.이뿐만이 아니다. 강제 병합 직후 일제로부터 자작 작위를 받은 친일파 민영휘의 손자로, 7대 한국은행 총재를 역임(1962∼63)한 민병도(閔丙燾). 일제에 비행기를 헌납한 이력을 가진 자로, 한국식산은행에서 거액의 자금을 대출받아 재벌(태창그룹) 반열에 올라선 백낙승(白樂承) 등 친일파와 그 후손들은 해방 후에도 금융계에 막강한 영향력을 행사하며 군림했다.일제의 한반도 강점은 조선이 근대국가로 나아갈 수 있는 길을 봉쇄함으로써 우리 민족에게 씻을 수 없는 상처를 남겼다. 일제가 한반도에 이식한 금융 체계와 화폐 질서는 자국의 이익을 극대화하고 식민지의 자원을 효과적으로 약탈하기 위해 설계된 것들이다. 일제가 물러간 자리에 남은 것이라곤 화폐 남발로 인한 초인플레이션과 엄청난 규모의 부실 채권뿐이었다.해방 직후 '옛것은 사라졌지만 새것은 도래하지 않은' 혼란 속에서, 미군정은 일제가 만들어 놓은 틀과 인력을 활용하는 길을 택했고 그로 인해 식민지 금융의 잔재는 청산되지 않고 계승되어 한국 금융 생태계에 부정적 영향을 끼쳤다. 있는 사람들은 제도권 금융의 혜택을 마음껏 누리지만, 없는 이들은 제도권 밖으로 밀려나는 '차별적 지원체계'가 대표적이다.일제 강점 시절, 일본인에겐 저금리로 돈을 빌려주고 조선인들은 대출을 불허해 비싼 이자를 물고 사금융을 쓸 수밖에 없었던 행태와 비견된다. 국권 회복 후, 우리나라 정부는 일제의 의해 상호 금융의 뿌리가 송두리째 뽑혀나간 사실을 잘 알면서도, 가난한 서민들이 '제도권 안에서' 금융을 활용할 수 있는 숲을 조림하지 않았다.오늘날 이 땅에서 자조와 자립, 협동의 원리에 따라 금융을 실행하는 곳은 찾아보기 힘들다. 주민의 복리증진과 상호부조를 위해 봉사하던 조직들은 일제 식민지를 거치며 대부분 파괴됐다. 일본 상호금융의 역사는 125년이 넘는다. JA뱅크, 신용금고, 신용조합 등 일본의 상호금융 기관들은 시중은행 못지않은 자산 규모를 자랑하며 지역 금융의 버팀목 역할을 하고 있다.한국이 식민지 시절을 겪지 않고 자주적인 근대국가로 성장했다면, 한반도의 금융 지형은 어떻게 바뀌었을까. 두레, 향약, 계 등 수천 년을 이어온 협동의 역사를 토양 삼아 멋진 금융 생태계가 만들어졌을지 모른다. 지나간 역사를 되돌린 순 없지만, 지나온 길에 새겨진 흔적과 교훈을 잊어선 안 된다. 우리가 할 일은 선조들이 일군 아름다운 전통을 되살려 승화, 발전시키는 것이다.민주주의는 비단 사회와 정치 영역에만 필요한 화두가 아니다. 공공재(公共財)로서, 금융의 기회와 혜택을 다수의 시민이 누릴 수 있도록 하는 것. 금융 정책의 결정 과정에 시민이 참여하는 것. 금융회사가 과도한 이익을 독점하지 못하도록 하는 것이 금융 민주주의의 요체다. 우리는 더 나은 금융 질서를 만들어갈 수 있다.