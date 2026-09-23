경찰, 손훈모 순천시장 압수수색... 후보시절 정치자금 의혹

큰사진보기 ▲손훈모 순천시장 ⓒ 손훈모 페이스북 갈무리 관련사진보기

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손훈모 전남광주 순천시장을 둘러싼 불법 정치자금 수수 의혹과 관련해 경찰이 손 시장을 직접 조준하며 강제 수사에 나섰다.23일 <오마이뉴스> 취재에 따르면 관련 의혹을 수사 중인 전남경찰청 반부패경제범죄수사2대는 이날 오전 손 시장 집무실 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다.경찰의 이번 압수수색은 6·3 지방선거를 앞두고 당시 손 후보 캠프 핵심 관계자와 사업가 사이 불거진 불법 정치자금 수수 의혹의 실체를 규명하기 위한 것이다.의혹은 손 후보 측 관계자가 사업가로부터 금품을 받은 정황이 담긴 녹음 파일이 민주당 경선을 앞두고 공개되면서 불거졌다.녹음 파일에는 손 후보 측 인사와 사업가가 '5개' '10개' 등 표현을 쓰며 돈 거래를 하는 듯한 대화가 담겨 있었다.경찰은 지난 5월 13일 녹음 파일 속 두 사람의 주거지 등을 압수수색하며 강제 수사에 돌입했다.민주당도 해당 의혹에 대한 중앙당 차원의 윤리감찰을 진행했으나, 경찰이 캠프 관계자 등을 압수수색하기 하루 전인 5월 12일 손 후보의 공천을 확정했다.당시 손 후보는 "(금품 수수 의혹은 녹음 파일 속) 두 사람 간 이야기로, 문제가 됐다면 제가 공천장을 받지 못했을 것"이라고 의혹에 선을 그은 바 있다.손 시장 측은 이날 경찰 압수수색 뒤에도 "손 시장은 해당 의혹과 무관하다는 입장"이라고 했다.