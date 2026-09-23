캄보디아, 온라인 사기 거점 전격 공개... '풍선효과' 경고도

큰사진보기 ▲캄보디아정부가 최근 국내외 언론에 전격 공개한 온라인스캠 범죄 거점인 베트남 국경 인접 도시인 스바이리엥주 바벳시의 ‘골든 갤럭시’ 카지노 전경 ⓒ 캄보디아국영통신(AKP) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 21일 국내외 언론사 소속 기자 78명이 참여한 가운데 캄보디아 온라인 스캠 단지에 대한 대규모 현장 검증이 시작됐다. ⓒ 캄보디아국영통신(AKP) 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 21일(현지시각) 펭 포사 스바이리엥주 주지사(가운데)가 국내외 언론사 기자들 앞에서 온라인 스캠 거점 현장에 대해 설명하고 있다. ⓒ 캄보디아 국영통신(AKP) 관련사진보기

큰사진보기 ▲"국내외 42개 언론사 소속 기자들이 23개 국제 언론사를 포함해 지난 22일 오전(현지시각) 캄보디아 껀달주 쯔레이 톰에 위치한 옛 온라인 사기 시설을 방문, 중국계 조직이 운영하던 온라인 스캠 범죄 현장을 촬영하고 있다. ⓒ 캄보디아국영통신(AKP) 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아 온라인 스캠 범죄 과연 척결될까'온라인 사기의 연결고리를 끊고 근절하기 위한 공동 행동’을 주제로 한 온라인 사기 척결 국제회의(ICCOS-2026)가 훈 마넷 캄보디아 총리 주재로 지난 21일 오전(현지시각) 프놈펜에서 공식 개막했다. 회의는 이틀간 진행된다. ⓒ 캄보디아국영통신(AKP) 관련사진보기