"원전 확대 논의 전에 전력수요부터 검증해야"

큰사진보기 ▲충남 태안군 원북면 방갈리에 위치한 태안화력 발전소의 단계적 폐쇄가 진행되고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

정부가 제12차 전력수급기본계획 수립을 앞두고 원전의 역할에 대한 공론화를 추진하는 가운데, 원전 확대의 근거가 되는 미래 전력수요부터 공개적으로 검증해야 한다는 주장이 나왔다. 태안 입장에서도 이번 논의는 석탄발전 폐지 이후의 전력계통을 어떻게 활용하고, 지역의 산업과 일자리를 어떻게 전환할 것인지와 맞닿아 있다.사단법인 에너지전환포럼은 23일 발표한 입장문에서 "원전만을 떼어 놓고 그 역할을 묻는 방식으로는 에너지 문제를 제대로 다룰 수 없다"며 이번 절차를 실질적인 에너지전환 공론화로 확대할 것을 촉구했다.포럼이 먼저 문제 삼은 것은 인공지능 데이터센터와 반도체 공장 증설 등에 따른 전력수요 전망이다. 사업의 입지와 투자 규모, 가동 시기 등이 확정되지 않은 수요를 장기간 지속될 확정 수요로 간주한 채 신규 원전의 필요성을 판단해서는 안 된다는 것이다.포럼은 국내 AI 산업에 필요한 데이터센터와 해외 사업자에게 임대할 시설의 수요를 구분하고, 사업별 확정 정도와 예상 가동률, 효율 향상 및 수요관리 가능성을 반영한 여러 전망을 공개해야 한다고 주장했다. 수요가 예상보다 늦게 발생하거나 적게 나타나는 경우에도 신규 원전이 필요한지 검증하라는 요구다.2017년 신고리 5·6호기 공론화 결과도 다시 짚었다. 당시 시민참여단의 59.5%가 두 원전의 건설 재개를 선택했지만, 장기적인 원전 정책 방향에 대해서는 53.2%가 축소를 택했다. 포럼은 정부가 건설 재개 권고를 수용한 만큼 원전 비중 축소에 관한 당시의 정책권고를 이번 공론화에서 어떻게 평가할지도 밝혀야 한다고 강조했다.공론화 범위에 대한 문제 제기도 이어졌다. 포럼은 신규 대형원전 2기와 기존 원전의 수명연장 문제가 논의 대상에서 제외된다면, 시민 숙의가 실제 정책 결정에 어느 정도 영향을 미칠 수 있는지 불분명하다고 지적했다. 소형모듈원자로(SMR) 역시 안전성·경제성·사용후핵연료 관리와 지역 수용성에 관한 검증 자료를 공개해야 한다는 입장이다.태안에는 석탄발전 폐지 이후의 선택과 직결된 논의다. 태안화력 폐지에 따라 기존 송전망과 발전 관련 인력·시설을 어떻게 활용할지, 재생에너지 산업과 일자리를 지역에 어떻게 남길지가 주요 과제로 떠올랐기 때문이다. 향후 발전5사 통합본사와 지역재생에너지본부의 역할을 논의할 때도 전력수요 전망과 전원 구성, 송전망 활용 계획을 함께 살펴야 한다.포럼은 발전원의 경제성을 건설비나 발전단가만으로 비교해서는 안 된다고 주장했다. 원전의 건설 지연 가능성과 송전망 보강, 사용후핵연료 관리·폐로 비용뿐 아니라 재생에너지 확대에 필요한 저장장치와 수요반응, 예비력 비용까지 포함해 전력시스템 전체 비용을 비교해야 한다는 것이다. 기후재난에 따른 설비 위험과 전력망의 회복 능력도 검증 대상으로 제시했다.태안의 관점에서 이번 공론화가 던지는 질문은 분명하다. 석탄발전 폐지로 생기는 계통 여력을 어디에 쓰고, 그 결정이 지역의 고용과 산업에 어떤 결과를 가져올 것인가. 포럼의 주장처럼 정부가 수요 전망의 근거와 대안별 비용을 공개한다면, 태안의 에너지전환 계획 역시 보다 구체적인 자료를 놓고 평가할 수 있다.에너지전환포럼은 "미래 전력시스템의 방향은 불확실한 수요 전망과 성급한 일정에 맞춰 결정할 사안이 아니다"라며 충분한 정보 검증과 시민 숙의를 거쳐 제12차 전력수급기본계획의 방향을 정할 것을 요구했다.