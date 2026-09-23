대전참교육학부모회 "교권 보장, 교육공동체 신뢰 회복이 먼저"

큰사진보기 ▲오석진 대전교육감은 22일 기자회견을 열어 '대전교육활동보호 원스톱 동행 시스템' 구축 계획을 발표하고, 교육감 직속 전담기구인 교육활동보호관을 신설하겠다고 밝혔다. ⓒ 대전교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오석진 대전교육감은 22일 기자회견을 열어 '대전교육활동보호 원스톱 동행 시스템' 구축 계획을 발표하고, 교육감 직속 전담기구인 교육활동보호관을 신설하겠다고 밝혔다. ⓒ 대전교육청 관련사진보기

대전시교육청이 교육활동 침해와 악성 민원에 대응할 교육감 직속 '교육활동보호관'을 신설한 가운데, 대전지역 학부모단체가 기존 조직과의 역할 중복과 교육 주체 간 대립 심화 가능성을 우려하며 교육공동체의 신뢰 회복을 우선해야 한다고 촉구했다.대전참교육학부모회(회장 강영미)는 23일 성명을 내고 "학생의 학습권을 지키기 위해 교권 보장의 필요성에는 공감하지만 교육정책은 드라마 속 상징적 이미지가 아니라 교육 현장의 실제 경험과 사회적 합의를 바탕으로 설계되어야 한다"며 "그 방향은 권위주의적 통제와 응징이 아니라 민주적 소통을 통한 관계 회복이어야 한다"고 밝혔다.이들은 교육청이 전날 발표한 교육활동보호관 제도를 드라마 '참교육'의 가상 조직인 교권보호국과 연결 지으며 우려를 나타냈다. 학교 문제를 폭력적인 방법으로 해결하는 드라마의 접근을 실제 교육정책에 적용해서는 안 된다는 주장이다.그러면서 "교육 주체인 학생, 학부모뿐 아니라 학교에서 일하는 수많은 노동자가 존재함에도 교사 일방의 권리만 강조하는 '교육활동보호관' 제도는 오히려 교사 대 학부모 및 학생 대결 구도를 형성하며 반목을 증폭시킬 뿐"이라고 주장했다.이들은 기존 교육활동 보호 체계에 대한 평가 없이 별도 조직을 만드는 것이 적절한지도 따져야 한다고 지적했다. 이들은 각 시도교육청의 교권보호지원센터와 대전교육청의 에듀힐링센터 등을 언급하며, 이미 사건 조사와 법률지원, 상담·치유 등 교육활동 보호를 위한 기능이 운영되고 있다고 설명했다.이어 "기존의 체계에서 부족한 부분이 무엇이었는지, 왜 현장에서 제대로 작동하지 않았는지, 교원들이 가장 불편하고 어려웠던 지점이 무엇인지 명확히 평가하고 점검하여 보완하면 될 일"이라며 "굳이 같은 역할을 하는 새로운 조직을 신설하는 것은 인력과 예산 낭비며 보여주기식 행정일 뿐"이라고 비판했다.대전참교육학부모회는 학교 현장의 갈등을 교권 침해와 악성 민원으로만 바라보는 접근에도 우려를 표했다. 이들은 "단순한 갈등과 폭력, 정당한 민원과 범죄가 모두 악성민원이라는 틀에 묶여 주체 간 건강한 소통마저 가로막혀 있는 실정"이라며, 정당한 문제 제기까지 위축되지 않도록 해야 한다고 강조했다.학생 정신건강 악화와 입시 경쟁 심화, 교육격차 확대, 교사의 과중한 업무, 교육복지 부족 등 학교가 안고 있는 구조적 문제도 함께 살펴야 한다는 주장이다. 이들은 "학교 현장의 갈등 역시 학생·학부모·교사 어느 한 집단의 문제로 환원할 수 없으며 교육공동체의 신뢰 붕괴와 소통 부재를 함께 살펴야 한다"고 밝혔다.이에 교육청에 ▲기존 교육활동보호센터와 신설 교육활동보호관의 역할·권한 공개 ▲별도 조직 신설에 필요한 예산·인력과 기존 조직과의 중복 여부 공개 ▲정당한 의견과 교육활동 침해를 구분할 객관적 기준 및 학부모의 소명·이의제기 절차 마련 등 세 가지를 요구했다.이들은 "교권은 학생과 학부모에 대한 통제 강화나 권위주의적 질서를 통해 보장할 수 없다"며 "지금 필요한 것은 새로운 권력기구가 아니라 무너진 관계를 재구축할 수 있는 학교 문화를 만드는 것"이라고 강조했다.한편, 오석진 대전교육감은 전날인 22일 기자회견에서 '대전교육활동보호 원스톱 동행 시스템' 구축 계획을 발표하고, 23일 교육감 직속 전담기구인 교육활동보호관을 신설한다고 밝혔다. 교육청은 교원단체·노조, 학부모, 학생과의 간담회와 교직원 1061명 대상 설문조사를 거쳐 이번 정책을 마련했다고 설명했다.교육활동보호관은 보호관과 장학관, 장학사, 주무관, 변호사, 상담사 등 총 14명으로 구성되며, 교육감을 위원장으로 하는 교육활동보호추진단과 함께 정책 총괄과 중대 사안 대응을 맡는다. 신고 접수 즉시 전담 동행장학사를 배정하고 '바로ON' 신속대응팀을 현장에 투입한 뒤 수업, 갈등조정, 사안조사, 법률, 상담·회복 등을 지원하는 7단계 체계로 운영할 계획이다.교육청은 특이·악성 민원을 교직원 개인이 아닌 기관 차원에서 대응하고, 학생과 학부모가 참여하는 상호존중 문화 확산 활동도 병행하겠다고 밝혔다. 오 교육감은 "교육활동보호는 교원 혼자만의 문제가 아니라 학생, 학부모, 교직원이 함께 만들어가야 할 우리 모두의 과제"라며 "안심하고 가르치고, 행복하게 배울 수 있는 학교 현장을 조성하는 길에 교육공동체 모두가 함께 손잡고 동행하는 대전교육을 만들어가겠다"고 말했다.