대전시의회, 박민범 대전테크노파크 원장 후보 '적격' 의견 채택

큰사진보기 ▲대전시의회 인사청문특별위원회가 박민범 대전테크노파크 원장 후보자에 대해 '적격' 의견을 채택했다. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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대전시의회 인사청문특별위원회가 박민범 대전테크노파크 원장 후보자에 대해 '적격' 의견을 채택했다. 30년 이상 공직 경험을 통해 쌓은 정책조정과 조직관리 역량을 인정하면서도, 전략산업에 대한 전문성 보완과 함께 공무원 재직 중 산하기관장 공모를 준비한 과정에 대한 제도 개선을 주문했다.대전시의회 인사청문특별위원회(위원장 하경옥)는 23일 박 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택하고, 원장으로서 직무를 수행할 기본적인 역량과 자질을 갖춘 것으로 판단해 적격 의견으로 의결했다고 밝혔다.특위는 앞서 지난 22일 열린 청문회에서 박 후보자의 직무수행능력과 정책역량, 조직관리 능력, 전문성 및 자질, 도덕성 등을 종합적으로 검증했다. 박 후보자가 대전시 공무원으로 30년 이상 재직하면서 기획·산업육성·자치행정 등 주요 업무를 수행한 경험을 바탕으로 정책조정과 조직관리 역량을 갖추고 있다고 평가했다.박 후보자는 청문회에서 ▲지역산업 생태계 분석 ▲전략산업 육성 ▲지역기업 전주기 지원 ▲기업·산업 성과 확산 등 4대 추진전략을 제시했다. 기업지원 정보를 통합한 데이터베이스를 구축하고 기업의 성장단계에 맞춰 지원하는 등 성과 중심의 기업지원 체계를 마련하겠다는 구상도 밝혔다.다만 특위는 일부 전략산업에 대한 전문성과 대전테크노파크 주요 사업에 대한 세부적인 이해도는 보완이 필요하다고 판단했다. 기존 행정 경험에만 의존하지 않고 산업 현장과 전문가의 의견을 적극적으로 수렴하면서, 기관의 자율성과 전문성을 존중하는 경영인으로 역할을 전환하고 실행력을 보완해야 한다는 주문이다.박 후보자가 대전시 행정자치국장으로 재직하면서 대전테크노파크 원장 공모를 준비한 과정도 청문회에서 쟁점이 됐다. 특위는 이 과정에 대해 공직자의 직무 전념과 인사 공정성 측면에서 우려가 제기됐다고 밝혔다.이에 특위는 유사한 사례가 발생하지 않도록 산하기관장 공모와 관련한 공직자의 직무수행 및 참여 기준과 절차를 보다 명확하고 투명하게 마련할 것을 대전시에 당부했다.하경옥 위원장은 "이번 청문회에서는 후보자의 경력과 자질뿐만 아니라 대전테크노파크가 지역기업의 성장과 미래전략산업 육성을 위해 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서도 면밀히 살펴봤다"고 밝혔다.이어 "향후 원장으로 임명된다면 공정하고 투명한 조직 운영을 바탕으로 기업 현장의 목소리를 적극 반영하고, 지역기업의 성장과 지역산업 발전으로 이어지는 실질적인 성과를 만들어 주길 당부한다"고 말했다.