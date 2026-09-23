조희대 전날 이어 또 "수긍 못해"... 헌법 해석 논쟁 격화

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 서울 서초구 대법원을 나서고 있다. 2026-08-31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

8월 18일 조희대, 손봉기 후보자 임명 제청

8월 28일 청와대, 임명동의안 제출하지 않고 재제청 요구

9월 22일 조희대, "공문에 구체적 사유·헌법적 근거 없다"며 재제청 거부

9월 23일 조희대, "'제청 과정에 절차적 흠결이 존재한다'는 사유 수긍하기 어렵다" 추가 입장

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큰사진보기 ▲이재명 대통령, 이흥구 전 대법관에 서훈 수여이재명 대통령이 21일 청와대에서 이흥구 전 대법관에게 서훈을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽은 조희대 대법원장. [청와대 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보 재제청 요구를 거부한 지 하루 만인 23일 다시 입장을 내놨다. 이번에는 청와대가 문제 삼은 제청 과정의 절차 문제에 대해서도 "'제청 과정에 절차적 흠결이 존재한다'는 사유는 수긍하기 어렵다"라고 했다. 충돌의 흐름은 이렇다.청와대는 지난달 28일 공식 브리핑에서 '왜 손 후보자의 임명 절차를 진행하지 않고 재제청을 요구했는지' 밝힌 바 있다.눈에 띄는 것은 전날 조 대법원장이 언급한 헌법 82조에 대한 추가 설명이다.22일 조 대법원장은 재제청 요구를 거부하면서 "대통령의 국법상 행위는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한 문서로써 한다"라며 헌법 82조를 먼저 제시했다. 이에 청와대는 재제청 요청 공문은 국무총리가 부서한 전자문서라며, 마치 해당 공문에 문서주의나 부서제도상 흠결이 있는 것처럼 사실관계를 왜곡했다고 반박했다.그러자 조 대법원장은 이날 자신의 헌법 82조 언급은 "8월 28일자 공문에 형식적 하자가 있다는 취지는 아니다"라고 설명했다. 대통령의 국법상 행위는 형식을 갖춘 문서로 하고 그 해석 역시 문서를 기준으로 해야 한다는 원론적 설명이었다는 것이다.청와대는 지난달 28일 손 후보자의 임명동의안을 국회에 제출하지 않고 재제청을 요구한다고 발표하면서 헌법 제104조 2항을 근거로 제청권과 임명권은 서로 다른 헌법기관에 배분된 권한이라고 밝혔다. 특히 "제청권은 임명권을 대체하거나 무력화하는 권한이 아니라 임명권이 올바르게 행사되도록 뒷받침하는 권한"이라고 주장했다.제청 과정에 대해서도 문제를 제기했다. 청와대는 대통령과의 "실질적 협의가 전혀 이루어지지 않은 상태"에서 조 대법원장이 손 후보자를 일방적으로 서면 제청했다는 입장이었다.청와대는 후보 추천 과정도 문제 삼았다. 법원행정처가 이미 대법관후보추천위원회에서 추천된 후보자들에게 개별적으로 연락해 추천 절차를 다시 진행하는 방안을 타진한 사실이 국회에서 확인됐다며, 후보추천위의 추천 내용을 존중하도록 한 법원조직법의 취지와 인사 절차의 공정성에 비춰 문제가 있다고 주장했다.또 손 후보자 제청이 대법원 구성의 다양성이라는 요구에 부합하는지도 의문이라고 덧붙였다.실제 조 대법원장은 청와대와 최종 후보를 놓고 합의를 이루지 못한 상태에서 지난달 18일 손 후보자를 임명 제청했고, 청와대는 열흘 뒤 재제청을 요구했다.문제는 헌법 제104조 2항이다. 헌법은 "대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다"라고 규정한다. 대법원장에게 제청권을, 대통령에게 임명권을 각각 부여한 것이다.하지만 대법원장이 제청한 후보자에 대해 대통령이 임명 절차를 진행하지 않을 경우 어떻게 해야 하는지, 대통령이 다른 후보자의 재제청을 요구할 수 있는지에 대해서는 헌법에 구체적인 절차가 적혀 있지 않다.조 대법원장은 바로 이 점에서 재제청 요구를 정당화할 헌법적 근거를 찾을 수 없다는 입장이다.반면 청와대는 조 대법원장의 논리를 그대로 따르면 대법원장이 후보자를 제청하는 순간 대통령은 사실상 그 후보자를 받아들일 수밖에 없어 헌법이 대통령에게 부여한 임명권이 무력화된다고 반박한다.그렇다면 조 대법원장에게도 설명해야 할 문제가 남는다. 청와대의 재제청 요구에 명문의 헌법적 근거가 없다고 지적한다면, 대통령이 제청된 후보자에 대한 임명 절차를 진행하지 않는 상황에서도 기존 제청이 계속 유지돼야 한다고 보는 헌법적 근거는 무엇인지다.한편 조 대법원장은 대법관 공백 장기화에 대해 "국민 불편에 대해서는 송구스럽게 생각하고 있다"라며 "신속히 절차가 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.