이 대통령 멕시코 국빈방문 앞두고 첫 국세청장 회의…한국 기업 세금 고충 전달

큰사진보기 ▲임광현 국세청장은 22일(현지시간) 멕시코시티에서 안토니오 마르티네스 다그니뇨 멕시코 국세청장과 제1차 한·멕시코 국세청장 회의를 가졌다. ⓒ 국세청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임광현 국세청장은 지난 21일 멕시코시티에서 현지 국내 진출기업들과 간담회를 가졌다. 이 자리에는 국내 기업인들 뿐 아니라 멕시코 국세청의 카를로스 까메로 이전가격 수석과장도 참석한 것으로 알려졌다. ⓒ 국세청 관련사진보기

이재명 대통령의 멕시코 국빈방문을 앞두고 양국 국세청장이 처음으로 만났다. 한멕 정상회담에서는 교역·투자 확대와 한국 기업의 현지 활동을 지원할 방안이 논의될 예정이다. 이번 국세청장 회의에서는 멕시코 진출 기업들이 겪는 부가가치세 환급 지연과 이중과세 문제가 의제로 올랐다.23일 국세청에 따르면 임광현 국세청장은 22일(현지시간) 멕시코시티에서 안토니오 마르티네스 다그니뇨 멕시코 국세청장과 제1차 한·멕시코 국세청장 회의를 가졌다. 이날 회의에서 양국 국세청장은 "한멕 정상회담을 앞두고 처음으로 국세청장 회의를 갖고 세정 협력을 강화하는 것은 매우 의미있다"고 밝혔다.이어 임 청장은 현지 부가세 환급 지연과 이중과세 문제 등 국내 기업들의 세무 애로 사항을 전달했고, "한국 기업들이 안정적으로 사업할 수 있도록 멕시코 세무당국의 관심과 지원을 요청했다"고 말했다.이에 다그니뇨 청장은 "한국 기업들에게 세무 애로가 발생하는 경우, 기업들과 적극 소통하여 문제를 해결하겠다"며 법인세 신고 안내 자료도 제공하겠다고 답했다.이어 양국 세무당국은 전자세정 분야의 실무 교류도 확대하기로 했다. 임 청장은 전자세금계산서와 홈택스, 인공지능(AI)·빅데이터를 활용한 세원관리 경험을 소개했고, 다그니뇨 청장도 한국의 AI 탈세 적발 시스템에 관심을 보이며 실무자 교류를 제안하기도 했다.이에 앞서 임 청장은 지난 21일 '멕시코 진출기업 간담회'를 갖기도 했다. 이 자리에는 국내 기업인들 뿐 아니라 멕시코 국세청의 카를로스 까메로 이전가격 수석과장도 참석했다.국세청에 따르면 멕시코 세무당국 고위 관계자가 한국 기업 간담회에 참석해 애로를 직접 들은 것도 처음이다. 까메로 수석과장은 한국 기업의 세무 불확실성을 줄이기 위해 상담과 소통을 확대하겠다고 밝혔다.멕시코는 한국 기업의 북미 시장 진출을 위한 생산·수출 거점이다. 지난해 말 기준으로 자동차·전자·철강업 등을 중심으로 한국 기업 562곳이 진출해 있다. 국내 교포도 1만 4000여 명이 거주하고 있다. 양국 교역액은 2023년 191억 달러에서 지난해 말 205억 달러까지 늘었다.이날 현지 기업인들과의 간담회에선 세무설명회도 이어졌다. 재외동포의 세정 지원을 위한 '세금 수호천사팀'이 한국 자산의 양도와 상속·증여, 이전가격 관련 세무사항 등을 설명했다. 임 청장은 "재외동포에 대한 행정서비스는 정부의 당연한 의무"라며, 적극적인 이용을 당부하기도 했다.