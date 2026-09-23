유시민 겨냥한 전용기 "대통령이 검찰개혁 속였다? 강한 유감"

큰사진보기 ▲전용기 더불어민주당 최고위원이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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전용기 더불어민주당 최고위원이 유시민 작가의 '대통령이 지금까지 국민을 속인 것'이란 발언에 23일 "강한 유감"을 표명했다.그는 이날 최고위원회의에서 "최근 일각에서 대통령이 검찰개혁을 두고 국민을 속였다고까지 표현했다"라면서 유 작가 발언에 대한 의견을 밝혔다.전 최고위원은 "오랜 시간 진보 진영에서 개혁을 위해 노력한 절박함을 가볍게 여기지 않겠다"라면서 "그러나 속였다는 말은 동의하기가 어렵다"라고 했다. 이어 "개혁의 진심은 말의 세기가 아니라 제도가 낳은 결과로 판단받아야 한다"라며 "그때도 결과가 부족하다면 저희를 더 엄하게 꾸짖어달라"라고 말했다.이어 "공소청의 인력과 조직, 수사 통제 장치 하나하나까지 살피겠다. 개혁의 취지에 어긋나는 것이 있다면 국회가 먼저 바로잡겠다"라며 "우리는 같은 목표를 향해 걸어왔다. 방법을 두고 토론할 수는 있어도 서로의 진심을 의심할 이유는 없다"라고 강조했다.특히 "우리 사이에 말이 거칠어질수록 웃는 쪽은 개혁을 멈추고 싶은 국민의힘뿐"이라며 "이를 두고 '국민을 속였다, 거짓말했다'라고 하는 취지의 조중동식 비판은 결코 바람직하지 않을 것"이라고 지적했다.앞서 유시민 작가는 지난 22일 <미디어오늘>의 유튜브 채널에 출연해 "대통령이 생각한 검찰개혁은 우리가 생각한 검찰개혁, 민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 거였다"라며 "수사와 기소 (분리), 검찰개혁이라는 말은 같이 썼지만 내용이 달랐던 것이다. 대통령이 진작 말했어야 한다. 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다.이 대통령 국정 지지율 하락을 두고는 "말 한마디로 빚어진 문제가 아니고 많은 사람들의 오랜 기간에 걸친 행위의 결과"라며 "기자회견에서 단합해야 한다는 말로 정리될 수 있는 단계는 이미 오래전에 지나갔다"라고 지적했다.