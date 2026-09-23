무려 7년을 일본 고전과 씨름한 결과물

큰사진보기 ▲기치야 배우동그라미 속의 인물이 기치야 배우를 연모하여 고향으로 돌아가 광산으로 억척스럽게 돈을 모은 남자이며 기치야에게 평생 먹고 살 큰돈을 준다. 남자의 앞이 기치야 배우. 삽화는 일본국립국회도서관 디지털콜렉션 공개자료 ⓒ 일본국립국회도서관 디지털콜렉션 관련사진보기

큰사진보기 ▲남색대감남색대감 -가부키배우편 표지 ⓒ 지식을만드는지식 관련사진보기

큰사진보기 ▲사이카쿠 초상화이하라 사이카쿠 초상화 (도쿄국립박물관 소장, 위키미디어 커먼즈 제공) ⓒ 위키미디어 커먼즈 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

"사도가시마(佐渡島) 산골에서 교토로 구운 늑대 고기를 팔러 온 한 남자가 우연히 가부키 여자역을 맡은 배우 다마무라 기치야(玉村吉弥)를 보고 첫눈에 반했다. 자신에게 돈만 있으면 기치야와의 사랑이 이루어질 것이라고 생각한 남자는 고향으로 돌아가 불철주야 광산 발굴에 전념해 큰 부자가 된다.그리고 5년 뒤, 남자는 자신이 애타게 연모했던 기치야를 만나기 위해 에도까지 찾아간다. 그런데 남자의 눈앞에 나타난 기치야는 더 이상 예전의 소년 모습이 아니라 어엿한 성년 남자가 되어 있었다. 그러나 기치야를 향한 남자의 마음은 변함이 없었다. 그는 기치야에게 평생 돈 걱정을 하지 않아도 될 정도의 거금을 건네주고 고향으로 돌아간다." - 5권 5화, 줄거리"조교(貞享) 3년(1686) 윤삼월에 세상을 뜬 명배우 스즈키 헤이하치가 있었다. 인기 절정의 헤이하치의 극을 특별한 감정으로 보고 있었던 아가씨가 극이 끝나자, 그만 의식을 잃고 그대로 상사병에 걸려 목숨을 잃었다. 그 무렵 헤이하치도 몸이 나빠져 한 달쯤 뒤에 죽었는데, 사람들은 아가씨의 혼령 때문이라고 했다. 뭇사람들로부터 많은 사랑을 받은 배우지만 역으로 액운을 당하기도 한다." - 6권 5화, 줄거리이는 에도시대의 작가 이하라 사이카쿠가 쓴 <남색대감>(男色大鑑)의 일부다. 이하라 사이카쿠(井原西鶴, 1642-1693)는 <남색대감> 외에도 <호색일대남>(好色一代男), <호색일대녀>(好色一代女) 등을 써서 에도시대(1603-1868)의 인기도서 작가로 등극한 인물이다.<남색대감>은 불가(佛家)나 무가(武家) 사회에서 정당한 애욕으로 용인되었던 남색을 주제로 한 소설로 한국어판 첫 번역본은 2023년 8월 출간되었다. 이 책은 모두 8권 40화로 이뤄졌는데 2023년에 나온 책은 무사편(武士編)으로 제1권부터 제4권까지 전반부 20화를 담았고, 이번 번역본은 제5권부터 제8권까지의 후반부 20화 부분으로 가부키(歌舞伎) 배우편에 해당한다.작가 이하라 사이카쿠의 이전 작품들이 주로 남자와 여자 사이의 호색(好色)을 다루었다고 한다면, <남색대감>(男色大鑑)은 남자와 남자 사이의 남색(男色)을 다루었으며, 호색 이야기에서 남색 이야기로 작가의 관심과 작품 주제의 확장을 엿볼 수 있는 작품이라는 평을 받고 있다.작품 속에 등장하는 와카슈(若衆, 남색 관계에서 동생 역할을 하는 10대 미소년)는 때로는 <삼강행실도>에 등장하는 조선시대의 열녀 못지않은 기개와 정조를 보이기도 하며, 그들이 보여주는 사랑과 의리, 그리고 인정은 지고지순한 사랑과 정절이 남녀 사이에서만 가능할 것이라는 상식에 정면으로 물음표를 던진다.이번에 <남색대감>(2026년 5월 출간) '가부키 배우 편'을 펴낸 이들은 한국외국어대학교 '일본고전명저독회'(지도교수 문명재) 회원들로 2019년부터 시작한 무사편(武士編)을 시작으로 올해 가부키 배우편 출판까지 무려 7년 동안을 '고전과 씨름하는 시간'을 가져야 했다. 한국 고전도 어려운데 특히 일본의 고전 작품을 읽고 소화하며 번역본을 낸다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.시기적으로 에도시대(1603-1868)라고 하면 근세라서 고대보다는 작품을 대하기가 쉬울 것 같지만 실은 매우 어려웠다. 매달 회원들은 자신이 맡은 부분을 번역하여 발표하는 자리를 가졌는데 당시의 생활상이 현대와 매우 달라 문장은 고사하고 낱말 하나가 안 풀려 일본어 사전이란 사전은 다 동원하고 그래도 이해가 안 되는 부분은 원어민인 일본인들을 동원하여 풀어내는 등 힘든 시간을 보내야 했다. 필자 역시 <일본고전명저독회> 회원으로 지난 7년을 돌아보니 감회가 새롭다.이번 <남색대감> 완간 이전에도 이하라 사이카쿠의 작품으로 <사이카쿠의 여러 지방이야기>(西鶴諸国ばなし)(2021. 4)를 펴낸 바 있다. 이 책은 '일본판 전설의 고향'으로 등장인물은 당시의 중심 계층이던 무사와 상인을 비롯해 선인(仙人), 덴구(天狗)와 같은 비현실 세계의 존재까지 다양한 계층의 삶을 그린 작품이다.또한 한국의 혹부리영감 이야기 등과 비슷한 설화가 담긴 일본 중세 고전 <우지습유모노가타리>(宇治拾遺物語)의 한국어 번역본(2019. 1)도 펴내는 등 아직 한국에 소개되지 않은 일본의 고전문학 번역에 힘을 쏟고 있다.이 모임은 일본고전문학과 명저의 윤독을 통해 일본에 대한 이해와 지식의 함양을 목적으로 하며 이를 통해 일본에 대한 근원적이고 깊이 있는 탐구를 지속해 그 결과를 연구자 및 일반대중과 공유하고 있다.