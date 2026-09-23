초5 사회 교과서 '동학농민운동' 누락 집필진 "수정·보완 진행"

큰사진보기 ▲문제가 된 초등 사회 5-2 검정교과서 표지. ⓒ 아이스크림미디어 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국동학농민혁명연대와 참교육동지회 등 관련 단체 관계자들이 22일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 초등학교 사회 검정교과서 8종 가운데 1종에서 동학농민혁명 관련 내용이 빠진 것과 관련해 교육부에 해당 교과서의 재심의와 수정을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲동학농민혁명 단체들 “동학농민혁명 교과서 삭제 철저히 조사하라” 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲전국동학농민혁명연대와 참교육동지회 등 관련 단체 관계자들이 22일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 초등학교 사회 검정교과서 8종 가운데 1종에서 동학농민혁명 관련 내용이 빠진 것과 관련해 교육부에 해당 교과서의 재심의와 수정을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

2022 개정 교육과정에 따라 올해 8월 처음 배포된 초등 5학년 2학기 사회 검정교과서에 '동학농민혁명' 관련 내용을 누락했던 집필진이 "최대한 서둘러서 수정·보완을 진행할 예정"이라고 밝혔다. 교육부가 사실상 수정·보완을 권고하고 전국동학농민혁명연대 등 24개 단체가 "수정 재검정"을 요구하고 나선 뒤에 나온 반응이다.23일, 아이스크림미디어 '초등 사회 5-2' 교과서 주요 집필진은 <오마이뉴스>에 "해당 교과서는 교육과정 대강화(대강의 큰 범위)라는 2022 교육과정의 취지에 따라 생활사 중심으로 집필한 교과서이고 동학 관련 내용도 이미 교과서에 들어 있다"라면서도 "동학농민운동 등 빠진 역사적 내용에 대해서는 최대한 서둘러서 수정·보완 절차에 따라 진행할 예정"이라고 밝혔다.이 관계자는 "지금 출판사와 집필진이 수정·보완을 하기 위해서 다양한 방법을 논의 중"이라면서 "수정·보완 작업이 완료되면, 현장에 안내하고 2027년 교과서에 수정·보완된 내용을 수록해 보급할 예정"이라고 설명했다.이에 따라 교과서를 곧바로 고칠 수 없는 올해의 경우, 수정·보완한 내용을 해당 교과서를 채택한 초등학교에 공문으로 보낼 가능성이 있다. 해당 출판사가 펴낸 사회 교과서를 채택한 초등학교는 우리나라 초등학교의 절반 이상인 것으로 알려졌다. 초등 사회 검정교과서는 모두 8종이 있다.앞서 지난 21일, 교육부는 검정교과서 발행사들을 관할하는 한국교과서재단에 보낸 공문에서 "초등 사회 5-2 교과서 내용 중 '동학농민운동' 관련 서술에 대해 검토를 요청한다"라면서 "검토 요청 사유는 '국가·사회적 요구'"라고 강조했다. 그러면서 "교과서 수정·보완이 필요한 경우에는 관련 절차에 따라 수정·보완이 추진될 수 있도록 안내해 주길 바란다"라고도 했다. 사실상 수정·보완을 권고한 것이다.한편, 전국동학농민혁명연대, 동학실천시민행동, 전국역사단체협의회, 참교육동지회 등 24개 역사교육 관련 단체는 지난 22일 오전 청와대 앞에서 기자회견을 열고 "교육부는 해당 교과서를 즉각 재심의해 수정하도록 하라"라고 요구했다.이들은 기자회견문에서 "한 교과서에서 동학농민혁명에 관한 내용이 통째로 빠진 사실이 확인되었다. 더욱 충격적인 것은 해당 교과서에 독립협회, 만민공동회, 대한제국 수립 등 주요 사건들까지 모두 빠졌다는 사실"이라면서 "동학농민혁명과 독립협회, 만민공동회, 대한제국을 모두 제외하고 생활상의 변화만을 서술한다면 변화의 원인과 주체, 갈등과 지향을 제대로 이해시킬 수 없다"라고 짚었다. 그러면서 "맥락을 잃은 생활사는 역사교육이 아니라 단편적인 사실의 나열에 그칠 수밖에 없다"라고 우려했다.이어 24개 단체는 "검정교과서 8종 가운데 한 종에서만 이들 주요 사건이 모두 빠졌다는 사실은 '교육과정에 명시되지 않았기 때문'이라는 설명만으로 납득하기 어렵다"라면서 "해당 출판사가 교과서를 집필하고 편집하는 과정과 이를 통과시킨 검정심의 과정이 어떻게 이루어졌는지를 반드시 밝혀야 한다"라고 요구했다.