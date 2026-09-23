장동혁 "집권여당이 장외투쟁? 한 걸음 더 가면 이재명 탄핵"

"한 걸음만 더 나가면 '이재명 탄핵'이다. 국민이 이 정권을 끝낼 것이다."
장동혁 국민의힘 대표가 다시 '이재명 대통령 탄핵'을 입에 올렸다. 조희대 대법원장의 대법관 후보자 재제청 거부에 더불어민주당이 23일 대법원 앞 규탄대회를 예고하자, 이를 '이재명 재판'을 막기 위한 사법부 압박으로 규정하면서다. 정점식 원내대표도 청와대가 대법관 공백 장기화를 문제 삼은 데 대해 경찰청장·검찰총장 등 정부 인사 공백을 끌어와 "내로남불"이라고 맞받았다.
특히 장 대표는 민주당의 대법원 앞 규탄대회를 "집권 여당의 장외투쟁"이라고 조롱했다. 추석 연휴 이후 장외투쟁 카드를 검토했던 국민의힘이 여당의 장외집회를 문제 삼는 묘한 장면이 연출된 것. 당 지도부는 주말 도심집회를 포함한 장외투쟁 방안을 검토해왔고, 지난 22일에는 국회에서 '이재명 정권 실정 대국민 보고대회'를 열었다(관련 기사: 목청 높인 장동혁·말 아낀 정점식... 국힘 추석 뒤 국회 밖으로? https://omn.kr/2jvn2
).
"집권 여당이 장외투쟁?"… 장동혁, 또 '이재명 탄핵' 거론
장 대표는 이날 오전 페이스북에 "민주당이 대법원 앞으로 몰려간다고 한다. 집권 여당이 '장외 투쟁'?"이라며 "'아스팔트 좌파'와 손이라도 잡고 싶은 건가?"라고 비꼬았다.
이어 "어떻게든 대법원장을 끌어내리고 싶은 모양이다. 어림없는 일"이라며 "조희대 대법원장, 이제 국민이 지킨다"라고 목소리를 높였다. 민주당 일각에서 조 대법원장 탄핵 가능성이 거론됐다가 지도부가 선을 그은 데 대해서도 "그래도 '대법원장 탄핵'은 꼬리를 말았다. 국민의 저항이 무섭기는 한 모양"이라고 했다.
장 대표는 민주당의 규탄대회 목적을 이 대통령의 사법리스크로 연결지었다. 그는 "민주당이 민생 챙기는 꼴은 본 적이 없다. '이재명 감옥행 막기'가 민주당 1호 목표"라며 "대통령 비위는 맞춰야 하니, 기껏 한다는 게 '규탄대회'"라고 주장했다.
그러면서 공세 수위를 대통령 탄핵까지 끌어올렸다. 장 대표는 "그런다고 '이재명 재판 재개' 막을 수 없다. 국민의 명령"이라며 "한 걸음만 더 나가면 '이재명 탄핵'이다. 국민이 이 정권을 끝낼 것"이라고 적었다. 조 대법원장을 둘러싼 여권의 공세를 이 대통령의 재판 문제와 연결한 데 이어, 이를 다시 대통령 탄핵 주장으로 확장한 셈이다.
정 원내대표는 청와대가 조 대법원장의 재제청 거부에 유감을 나타내면서 노태악 전 대법관 후임의 6개월 공백을 지적한 대목을 파고들었다. 그는 "지극히 이재명 정권다운 내로남불에 적반하장"이라며 "지금 경찰청장은 21개월째, 검찰총장은 14개월째 공석 상태"라고 주장했다.
특히 검찰청이 해체되고 새 형사사법체계가 출범하는 10월 2일을 겨냥해 "이대로 가면 법무부 장관, 경찰청장, 중수청장, 공소청장 등 4대 기관 수장의 전원 공석 상태에서 개문발차하게 된다"라며 "이런 어처구니없는 상황을 초래한 대통령이 대법관 공백을 운운할 자격이나 있느냐"라고 따져 물었다.
김지용 중수청장 후보자의 거취 역시 함께 압박했다. 정 원내대표는 "추미애 경기지사와 여당 강경파의 뜻에 따라 김지용 후보자 임명을 포기하든, 아니면 강행하든 둘 중 하나를 결정해야 한다"라며 "대통령이 강경파 눈치와 임명권자의 자존심 사이에서 비겁하게 우물쭈물하는 동안 피해를 보는 것은 국민"이라고 주장했다.
대법관 공백의 책임도 대통령에게 돌렸다. 그는 이 대통령이 김민기 부장판사의 제청을 요구해왔다고 주장하면서 "대법원장의 제청권을 유린하고 삼권분립을 파괴하는 위헌적 행동"이라고 규정했다. 그러면서 이미 제청된 손봉기 대법관 후보자의 임명동의안을 국회에 제출하고 경찰청장과 공소청장 후보자도 조속히 지명하라고 촉구했다.
"대법관 쇼핑 멈춰라"… "친명 아니면 모두 적, 이번엔 대법원인가"
당 대변인단도 공세를 이어갔다. 최은석 원내수석대변인은 이날 논평 제목부터 "청와대와 민주당은 '대법관 쇼핑'을 멈추라"고 날을 세웠다. 그는 헌법 제104조가 대법원장에게 제청권을, 국회에는 동의권을, 대통령에게 임명권을 각각 부여하고 있다면서 "헌법은 대통령에게 임명권을 줬지, 원하는 후보가 나올 때까지 대법관을 골라 받을 권한을 주지 않았다"라고 주장했다.
김민석 민주당 대표가 전날 조 대법원장을 겨냥해 '진압'이라는 표현을 사용한 데 대해서도 "사법부가 대통령의 요구를 따르지 않으면 진압해야 할 대상이냐"라며 문제 삼았다. 이어 민주당의 법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원 추진까지 한데 묶어 "후보가 마음에 들지 않으면 제청권자를 몰아세우겠다는 것이냐"라고 비판했다.
조용술 대변인 역시 "이재명 정권에서는 친명 아니면 모두가 적, 이번엔 대법원이 다시 주적이냐"라는 제목의 논평을 내놨다. 그는 "대법관 제청 논란의 옳고 그름을 떠나"라면서도 "대통령이 직접 나서거나 주변을 앞세워 헌법기관을 윽박지르고 마음에 들지 않는 상대와 충돌하는 것이 과연 통합의 정치냐"라고 따져 물었다.
조 대변인은 "대법관 자리가 오랜 시간 비어 있다"면서 "대법원장이 제청한 후보가 마음에 들지 않는다면 국회 임명동의 절차에서 빠르게 판단하면 될 일"이라고 강조했다. 그러면서 "지금 대법원과 싸울 시간에 이재명 대통령의 국정 인사부터 정상화하라"라고 촉구했다.