이 대통령이 마주한 '한계', 이렇게 넘어야 한다

큰사진보기 ▲답변하는 이재명 대통령이재명 대통령이 지난 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 경상국립대학교 명예교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

우리는 살아가면서 수많은 사람을 만나고, 자연스럽게 이들을 평가하거나 또 이들로부터 평가받으며 살아갑니다. 사람을 평가하는 많은 평가 언어 중에서도 '사람이 반듯하다'는 말은 매우 독특하면서도 숭고한 결을 담고 있습니다. 이는 단지 겉모습이 수려하다거나, 스펙이 화려하다거나, 겉 표면의 매너가 세련되었다는 식의 외형적 조건에 대한 칭찬이 아닙니다. '반듯하다'의 사전적 원뜻은 '삐뚤어지거나 굽지 않고 곧다', 혹은 '단정하고 정돈되어 있다'는 시각적·기하학적 형상에 기초합니다.이 말이 인간의 인격과 처신에 비유적으로 적용될 때, 그것은 한 인간의 내면적 가치관과 외면적 행위가 흐트러짐 없이 균형을 이루고 있음을 뜻합니다. 마치 목수가 집을 지을 때 수평계와 먹줄을 대어 기둥의 기울어짐을 바로 잡듯, 사사로운 욕망이나 눈앞의 이익이라는 바람에 흔들리지 않고 스스로 정한 윤리적 기준과 공적 규범을 단단하게 지켜내는 인격의 상태를 가리키는 것입니다.함께 살아가는 공동체 일원이라는 맥락에서 '반듯함'이란 자신이 맡은 직분과 책무에 대한 정확한 자각, 원칙과 기준에 입각한 언행의 일치, 그리고 사리사욕을 넘어선 공공의 선(公利)을 향한 일관된 행태를 의미합니다. 반듯한 사람은 바람이 불 때 이리저리 쏠리는 벼랑 끝의 갈대와 같지 않고, 깊은 땅속에 뿌리를 내리고 곧게 뻗은 바위 곁의 소나무와 같습니다. 상대방의 지위와 이익의 유무에 따라 태도를 바꾸는 '강약약강'의 비열함을 경계하고, 타인에 대한 기본적 예의와 공공의 질서를 삶의 습관으로 체화한 사람, 어떠한 시련 속에서도 겉과 속이 다르지 않아 관찰자에게 높은 '예측 가능성'과 '안정감'을 주는 사람, 이것이 바로 우리가 일상에서 목격하는 반듯한 사람의 본 모습입니다.개인 차원의 반듯함이 자기 절제와 상대방에 대한 예의로 완성된다면, 거대한 권력을 행사하고 공동체 전체의 운명을 결정하는 정치가에게 요구되는 '반듯함'은 한층 더 준엄하고 정교한 윤리적 좌표를 필요로 합니다. 여기서 우리는 막스 베버(Max Weber)의 고전적 명저, <직업으로서의 정치>를 떠올리게 됩니다. 베버는 정치를 단순한 생계수단이나 명예욕의 충족이 아닌, 자신의 소명으로 삼는 정치가가 반드시 갖추어야 할 3대 핵심 자질로 대의(大義)에 대한 열정, 책임감 그리고 안목(균형감각)을 제시하였습니다.베버가 말하는 열정은 일시적 감정의 분출이나 선동가의 흥분상태가 아닙니다. 그것은 사사로운 허영심이나 정파적 사리사욕을 넘어, 자신이 추구하는 공적과제와 대의에 자신을 무조건적으로 바치는 열렬한 헌신을 뜻합니다. 마치 화가가 자신의 모든 혼을 화폭에 쏟아붓듯, 정치인은 권력 자체를 탐하는 것이 아니라 권력을 통해 달성하고자 하는 '공공의 목적'에 자신을 바치는 것입니다. 대의가 빠진 열정은 한갓 권력욕이나 맹목적인 집착으로 전락하여 정치를 삐뚤어지게 만듭니다.다음으로 책임을 강조하였습니다. 베버는 정치가의 윤리를 신념윤리와 책임윤리로 구분하였습니다. 신념윤리자는 자신의 의도나 순수함만을 강조하며, 결과가 나쁘게 나오면 "나는 좋은 의도로 했는데 세상이 악에서 그렇다"며 환경이나 타인을 탓합니다. 그러나 책임 윤리자는 자신의 정책적 판단과 행위가 초래할 현실적인 부정적 결과까지도 온전히 자신의 짐으로 짊어집니다. 비행기 조종사가 승객의 안전이라는 결과를 위해 기상의 악화와 기계의 결함까지 계산하고 책임지듯, 반듯한 정치인은 "의도가 좋았다"는 변명 뒤로 숨지 않고, 오직 실질적인 '성과와 결과'로 자신의 도덕성을 증명해 냅니다.끝으로 안목이란 사물과 현실을 객관적 거리를 두고 냉철하게 관찰하고 분석하는 능력을 말합니다. 정치가가 지나친 뜨거움에만 사로잡히면 현실을 오판하고 독선에 빠지기 쉽습니다. 안목은 뜨거운 가슴에 '차가운 머리'를 더하는 수평계이자 조종타입니다. 요약하면, 베버에게 '반듯한 정치인'이란 거창한 구호나 헛된 신념만을 외치는 선동가가 아니라, 냉철한 안목으로 현실을 파악하고, 대의를 향한 뜨거운 열정으로 문제를 해결하며, 그 모든 결과에 대해 무한 책임을 지는 지도자인 것입니다.그렇다면 베버가 제시한 세 가지 윤리적 잣대를 오늘날 이재명 대통령의 국정운영과 정치적 삶의 궤적에 대입해 볼 때, 우리는 그를 어떻게 평가할 수 있을까요. 그의 행보를 깊이 추적해 보면, 그가 보여준 리더십은 베버적 의미에서의 '반듯한 정치가'의 전형에 비교적 매우 부합함을 알 수 있습니다.이재명 대통령의 삶은 '소년공'이라는 밑바닥 삶의 고난과 불평등을 온몸으로 겪어온 입지전적 서사 그 자체입니다. 정계 입문 이후에도 그는 온갖 정치적 억압과 정적들의 파상공세, 사법적 리스크라는 정글을 헤쳐 왔습니다. 보통의 인물이라면 중도에 포기하거나 현실과 적당이 타협했을 법한 극심한 압박 속에서도 그는 자신이 세운 공적 과제와 국가 정상화라는 대의(大義)를 향해 정면으로 돌파해 왔습니다. 이러한 집념은 단순한 개인적 출세욕으로는 설명할 수 없는 공적 과제에 대한 강렬한 소명 의식의 결과물입니다. 사사로운 사리사욕에 정치 행태가 굽어지지 않고, 스스로를 공적 도구로 내던지는 그의 집요함은 베버가 말한 '대의를 향한 열정'의 구체적 구현입니다.이재명 대통령의 반듯함이 가장 극적으로 드러난 순간은 국가적 헌정 위기의 국면이었습니다. 비상계엄이라는 초유의 국가적 위기 상황 속에서 그는 야당 대표로서 온갖 위험을 무릅쓰고 즉시 국회로 달려가 계엄 해제를 이끌어내는 데 앞장섰습니다. 이후 대통령에 당선되어서는 인수위라는 완충장치도 없이, 대통령직을 맡아 하루도 지체할 수 없다는 절박함으로 즉각 국무회의를 주재하며 흩어진 국정을 수습해 나갔습니다. 잼버리 대회의 파행이나 부산 엑스포 유치 실패 등 전임 정부의 무능으로 손상되었던 국가적 체면과 외교적 위상을 경주 APEC 정상회의의 성공적 개최와 신속한 정상 외교 복원을 통해 짧은 시간 안에 정상화하였습니다."내 탓이 아니다"라며 핑계를 대지 않고, 인수위 없는 참담한 조건 속에서도 결과로 국정 공백을 메워낸 그의 국정 수행은 '과정의 정당성'과 '결과의 책임'을 동시에 다하려는 완벽한 책임윤리의 실천이었던 것입니다.그리고 이재명 대통령의 정치는 관념적 이념에 매몰되지 않는 '실용주의적 현실 감각'을 특징으로 한다. 민생, 경제, 안보 현안을 다룸에 있어 그가 보여 준 기조는 거창한 이념적 담론이 아니라 정확한 데이터와 현장 중심의 성과였습니다. 진보적 가치를 지향하면서도 시장의 원리와 경제적 현실을 냉정하게 파악하여 국정의 중심을 잡는 모습, 국무회의와 현장 간담회를 적극 공개하며 국민과 직접 소통하고 설명책임을 다하려는 모습은 현실과의 객관적 거리를 유지하며 최선의 대안을 찾아내는 베버의 '안목'이 작동하고 있음을 보여 줍니다.그러나 이러한 객관적 성과와 베버적 기준에 부합하는 면모에도 불구하고, 현실 정치의 장에서 이재명 대통령의 '반듯함'이 대중 전체에게 일관되게 수용되는 데는 매우 두터운 구조적 장애와 정치적 왜곡이 존재합니다.오늘날 한국 사회는 극심한 비토 정치의 그늘 아래에 있습니다. 상대 진영의 지도자가 거둔 성과나 원칙적 태도는 객관적으로 평가받지 못하고, 악의적인 낙인과 프레임에 의해 왜곡됩니다. 비판을 위한 비판 세력들은 근거 없는 '범죄자 프레임'이나 '독재자 프레임'을 끊임없이 재생산하며, 최고 지도자의 위기 극복 결단조차 "정치적 셈법"으로 조롱하고 폄하합니다. 사실과 데이터에 기반 하지 않은 비이성적 혐오와 정치적 수사가 담론의 장을 오염시키면서, 지도자의 반듯함이 진영의 벽을 넘어 온전히 전달되지 못하는 현실적 어려움이 발생하고 있는 것입니다.한편 한국의 전통적 정치 문화는 오랫동안 유교적 선비 정신에 기반한 '형식적 품격'이나 '표면적 무결점'을 정치인의 주요 평가 기준으로 삼아왔습니다. 말의 정갈함이나 점잖은 태도가 곧 인격의 전부인 것처럼 여겨지던 관습적 틀 속에서, 거친 정치적 격랑을 정면으로 헤쳐 온 이재명 대통령 특유의 직설적 언법과 과감한 돌파력은 때로 일부 중도⸳보수층에게 정서적 거부감이나 낯설음으로 작동하기도 합니다.겉으로는 점잖으나 속으로는 무책임했던 기존 권력층의 '가식적 신사주의'에 익숙해진 대중에게, 거친 현장에서 결과로 증명하는 그의 '투박하지만 실질적인 반듯함'이 선뜻 받아들여지지 않는 문화적 시차가 존재하는 것입니다. 중요 정치적 분기점이었던 6⸳3 지방선거 이후 나타난 국정 지지율의 지속적인 하락세 역시 이러한 여론 지형의 결과와 무관하지 않습니다. 정치적 반대 세력이 퍼붓는 부정적 프레임이 미디어 환경을 타고 확산되면서, 고물가⸳고금리 등 누적된 민생의 피로감과 결합하여 국정 동력을 약화시키는 악순환을 낳고 있습니다. 개혁과제를 완수하기도 전에 지도자의 리더십을 왜곡하여 손발을 묶으려는 정략적 공격이, 국정 운영의 성과를 국민에게 다가가지 못하게 가로막는 엄혹한 현실로 존재하고 있습니다.그렇다면 이러한 안팎의 도전과 구조적 한계를 극복하고, 이재명 대통령이 명실상부한 '국민 전체의 반듯한 대통령'으로 그 진가를 확장해 나가기 위해서는 향후 어떠한 국정운영 기조가 요구될까요.먼저 지도자는 자신을 지지해 준 강성 진영의 열렬한 요구를 다독이고 절제시킬 수 있는 배짱과 능력을 가져야 합니다. 진영 내부의 강성적 요구에 끌려가면 국정은 과열되고 반대편의 불신은 깊어집니다. 이 대통령이 스스로 강조해 왔듯, 자신을 지지하지 않은 절반의 국민까지 아우르는 '국민 전체의 대통령'이라는 헌법적 지위를 실질적인 행동으로 입증해야 합니다.입장이 다른 반대 진영이라 할지라도 무조건 배척할 것이 아니라, "숙의할 것은 숙의하겠다"는 고도의 숙의 민주주의의 태도를 끝까지 유지해야 합니다. 야당 지도자에 대한 지속적인 회동 제안, 국회에 대한 협력 요청, 국무회의 및 지방 순회 간담회의 전면 공개 등 그동안 보여 준 소통적 노력은 절차적 투명성을 높인 훌륭한 자산입니다.그러나 비판적 시각을 넘어서기 위해서는 단순한 '소통의 의지'를 넘어, 실제 입법과 정책 추진 과정에서 야당의 합리적 대안이 일부라도 반영되는 '실질적 타협의 결과물'을 만들어 내야 합니다. 개혁의 속도감을 유지하되, 공청회, 야당과의 협의 등 제도적 절차를 더욱 정교하게 준수함으로써 반대파에게 "절차를 독단했다"는 프레임의 빌미를 주지 않는 엄정함이 필요합니다. 요컨대 반대편의 근거 없는 조롱과 프레임 공세를 무력화하는 유일한 길은 베버가 강조한 책임윤리를 '통합의 소통'으로 더욱 세밀하게 다듬는 것입니다.또한 성과와 효율성을 데이터로 증명하는 단계를 넘어, 민생 현장에서 국민이 체감하는 피로감을 덜어주고, 사회적 갈등을 치유하는 공공적 설명책임을 다해야 합니다. 아울러 공적 책임감의 열정이 독단으로 오인되지 않도록 냉철한 안목의 거리두기를 다듬고, 진영을 넘어 전체 공동체의 삶을 보살피는 '포용적 반듯함'으로 승화되어야 합니다. 이렇게 함으로써 이재명 대통령의 리더십은 일부의 정략적 폄훼를 뚫고 한국 현대 정치사가 기억할 '정당하고 반듯한 대통령'으로 굳건히 자리매김하게 될 것입니다.