대전환경운동연합과 함께 배우는 환경 인문학

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큰사진보기 ▲강의중인 이경호 사무처장 ⓒ 전민평생학습센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲나는 지구에 어떤 흔적을 남기는가 웹자보 ⓒ 전민평생학습센터 관련사진보기

환경과 역사, 인공지능(AI)을 주제로 진행되고 있는 하반기 별별인문학에서 환경을 주제로 한 시민들의 배움이 생활 속 실천으로 이어지고 있다.전민평생학습센터와 대전환경운동연합, 제작소 등이 함께 마련한 이번 환경 분야 프로그램은 기후위기와 자원순환, 물과 하천을 주제로 모두 4차례 강의와 실천 활동으로 구성됐다. 현재까지 3차례 강의가 진행됐으며 약 20명의 시민이 함께하고 있다.첫 번째 강의는 '기후위기와 생활 속 탄소발자국 이야기'를 주제로 조용준 대전환경운동연합 국장이 진행했다. 기후위기가 우리의 일상과 어떤 관계를 맺고 있는지 살펴보고, 생활 속에서 발생하는 탄소발자국을 줄이기 위해 시민들이 실천할 수 있는 방법을 함께 이야기했다.두 번째 강의는 '오래 쓰고 고쳐 쓰는 자원순환의 가치'를 주제로 제작소 조미림 대표가 맡았다. 물건을 소비하고 버리는 것을 넘어 오래 사용하고 고쳐 쓰는 과정에서 자원순환의 의미를 살펴보고, 일상에서 실천할 수 있는 자원순환의 방법을 함께 고민했다.세 번째 강의는 지난 22일 오후 대전환경운동연합 이경호 사무처장이 진행했다. '물과 대전의 하천 이야기'를 주제로 진행된 이번 강의에서는 우리가 매일 마시는 물에서 출발해 대전의 3대 하천인 갑천, 유등천, 대전천의 역사와 현재를 살펴봤다.이경호 사무처장은 생수와 정수기 물, 수돗물을 둘러싼 시민들의 인식과 물의 안전성에 대한 이야기를 시작으로 수돗물을 보다 친숙하게 바라볼 필요가 있다고 설명했다. 이어 대전은 갑천과 유등천, 대전천 등 도시 곳곳을 흐르는 하천을 중심으로 물이 순환하는 도시라는 점을 설명하며 하천의 의미를 짚었다.특히 대전천의 변화 과정에서 중앙데파트 철거와 목척교 복원 이야기를 소개했다. 중앙데파트는 2008년 10월 8일 발파 철거됐으며, 대전시는 이를 목척교 주변 복원과 대전천 생태하천 복원의 중요한 출발점으로 추진했다.이 사무처장은 하천을 단순히 물을 흘려보내거나 홍수를 관리하는 공간으로만 바라볼 것이 아니라 다양한 생명이 살아갈 수 있는 도시의 중요한 생태공간으로 바라봐야 한다고 강조했다. 치수와 이수라는 하천의 기본적인 기능과 함께 생태적 기능을 회복하고, 도시의 하천이 생명과 사람이 함께 살아가는 공간이 될 수 있도록 복원과 회복의 관점이 필요하다는 설명이다.강의에 참여한 시민들은 기후위기와 자원순환, 물과 하천이라는 주제가 서로 떨어져 있는 문제가 아니라 우리의 일상과 연결된 환경문제라는 점을 새롭게 생각해 보는 계기가 됐다는 반응을 보였다. 특히 평소 무심코 지나쳤던 빗물받이와 하천이 결국 바다와 연결되어 있다는 점에 관심을 보이며 마지막 실천 활동에 대한 기대를 나타냈다.이번 환경 분야 별별인문학은 기후위기에서 출발해 자원순환을 거쳐 물과 하천으로 이어지면서 환경문제를 각각의 영역으로 나누기보다 우리의 생활과 도시, 자연이 서로 연결돼 있다는 점을 시민들과 함께 생각해 보는 자리로 진행됐다.마지막 네 번째 수업은 오는 10월 29일 오후 2시 전민평생학습센터 2층에서 진행된다. 마지막 수업에서는 대전환경운동연합이 진행하고 있는 '바다의 시작' 프로젝트를 소개하고, 시민들이 직접 센터 주변의 빗물받이를 살펴보며 담배꽁초 등 거리의 쓰레기가 빗물과 함께 하천을 거쳐 바다로 흘러가는 과정을 생각해 보는 시간을 갖는다. 이어 참가자들이 직접 담배꽁초를 수거하고 '바다의 시작' 활동을 실천할 예정이다.'바다의 시작'은 우리가 생활하는 도시의 작은 빗물받이에서부터 바다와 하천을 생각해 보자는 시민 실천 프로젝트다. 이번 수업은 환경문제를 배우는 데 그치지 않고 내가 생활하는 공간에서 직접 문제를 발견하고 행동해 보는 시간으로 마련된다.전민평생학습센터와 함께 진행된 이번 환경 분야 별별인문학은 세 차례의 강의를 통해 기후위기와 자원순환, 물과 하천을 살펴본 데 이어 마지막 수업에서 시민들의 직접적인 환경 실천으로 마무리될 예정이다. 마지막 수업은 시민 누구나 참여할 수 있으며, 현재 추가 참가자를 모집하고 있다. 전민평생학습센터에 문의하면 참여할 수 있다.