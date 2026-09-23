천안 화재 사고 사망자, 필리핀 유가족이 기자에게 한 말

큰사진보기 ▲지난 20일 우삼열 소장과 유가족들은 화재로 사망 사고가 발생한 충남 천안시의 한 공장을 방문했다. ⓒ 김다빈 제공 관련사진보기

"Justice!"

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지난 8월 28일 소기름으로 페인트 원료를 생산하는 충남 천안시의 한 공장에서 폭발음과 함께 화재가 발생했다. 이 사고로 노동자 3명이 죽고 2명이 다쳤다. 사망한 노동자 중 2명은 필리핀 국적이다.사건이 발생한 지 한달여 만인 지난 20일, 사망한 필리핀 국적 노동자들의 유가족들이 '59일 관광비자'로 한국에 입국했다. 경찰은 현재 해당 사건을 수사 중이다.기자는 지난 22일 공장 화재 사고로 사망한 고 조위(47)씨의 유가족을 만났다. 유가족이 기자를 만나자마자 한 말은 정의와 공정을 뜻하는 영어 단어(Justice)였다.유가족들에 따르면 고인은 지난 2017년 한국에 입국했다. 여느 외국인 노동자들처럼 '돈을 벌기 위해서'다. 고인은 한국살이 9년 만에 공장에서 일하던 중 화재 사고를 당해 사망했다. 유가족들이 입국 후, 가장 먼저 한 일은 시신을 확인하는 일이었다. 우삼열 아산이주노동자센터 소장은 "화재 사건이다 보니, 시신은 끔찍한 상태였다. 하지만 유가족들이 보고 싶다고 해서 우선 시신의 상태부터 확인했다"라고 말했다.유가족들은 조위 씨의 SNS(사회관계망서비스)를 통해서도 그의 소식을 접하기도 했다고 전했다.유가족들에 따르면 조위씨는 자신의 사회관계망 서비스에 한국 생활을 담은 사진과 영상을 올리곤 했다. 실제로 조위 씨가 올린 영상에는 공장에서 작업을 하는 장면도 담겨 있다. 불과 얼마 전까지도 멀쩡하게 살아 있던 가족의 죽음에 유가족들은 망연자실한 상태였다.고 조위 씨의 형제인 A씨는 '대한민국 정부와 수사기관 등에 하고 싶은 말이 있는지' 묻는 기자에게 "Justice!(정의·공정)"라고 외쳤다. A씨는 "입국 절차가 복잡했다. 한국에 오는 데 한달이 걸렸다. 나도 생업을 하고 있다. 그럼에도 연로한 아버지 혼자서 수습하고 감당하기는 어려울 것 같아서 함께 왔다"라고 말했다. 그러면서 "사건의 진상을 알고 싶다. 외국인이라는 이유로 차별받지 않고 한국 사람과 똑같이 평등하게 조사를 받고 또 판결을 받길 원한다"라고 덧붙였다.사건이 발생한 지 한 달이 지났지만 아직 명확하게 밝혀진 것은 없다. 우 소장은 "현재 유가족들에게 필요한 것은 사고 발생 원인에 대한 조사 결과를 듣는 것이다. 유가족들은 자신의 가족이 왜 사망한 것인지 그 누구에게도 제대로 된 설명을 듣지 못하고 있다"라고 말했다. 이어 "유가족들은 한국에 체류할 수 있는 기간은 한정적이다. 사고가 발생한 지 한 달이 다 되어 가고 있다. 유가족들에게는 그 점이 답답한 부분"이라고 설명했다.이에 대해 충남경찰청 관계자는 <오마이뉴스>에 "사건 수사는 현재 진행 중이다. 참고인과 포렌식, 압수수색물 조사를 진행 중이다. 화재 발화는 9층으로 추정한다. 그러나 아직 국과수 감정 의견서가 나온 것은 아니다. 국과수 결과를 기다리는 중"이라고 말했다.그러면서 "작은 사고가 아니다. 수사 결과가 나오기 전에 유가족들에게 상황을 설명하는 데는 어려움이 있다. 수사 초기라서 (유가족들과) 많은 이야기를 나누기 어려운 점 양해 부탁드린다"라고 말했다.