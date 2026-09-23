월급 대신 마이너스통장 만들었다…밀린 임금이 바꾼 일상

큰사진보기 ▲홈플러스 영업점 입구. 정상영업 문구가 적혀있다. ⓒ 신혜리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홈플러스 한 영업점의 매대 위 박스로 채워져있다. 9월 1일 촬영 ⓒ 신혜리 관련사진보기

홈플러스의 한 영업점에서 근무하는 정가람 씨(가명)는 최근 처음으로 마이너스통장을 만들었다. 생활비가 부족해 체납 근로자 생계비 융자 1000만 원을 받고 보험 약관대출도 이용했다. 지난해 12월부터 임금 지급 지연이 반복됐지만 매달 나가는 돈은 줄어들지 않았다."그냥 마이너스로 했죠. 쓸 건 써야죠, 어떻게 해요."홈플러스는 7월분 임금을 23일과 오는 30일 두 차례로 나눠 지급하기로 했다. 정씨는 7월에도 절반가량만 근무했는데 그달 급여마저 다시 두 차례로 나눠 받게 됐다고 말했다. 기다리는 급여 자체도 크지 않다는 취지로 말하며 웃었다. 지난 추석과 비교해 올해 줄인 지출이 있느냐는 질문에도 어떤 소비를 포기했다기보다 필요한 지출을 빚으로 이어가고 있다는 취지로 답했다.정씨가 겪은 임금 공백은 개인의 사례만은 아니었다. 국회 기후에너지환경노동위원회 김위상 의원실이 고용노동부에서 받은 자료에 따르면 지난해 12월부터 올해 8월까지 홈플러스에서 발생한 누적 임금체불액은 3871억 원이다. 이 가운데 3207억 원이 청산됐지만 664억 원은 미청산 상태로 남았다. 미청산액 가운데 513억 원은 7·8월분 임금으로, 홈플러스는 7월 9874명의 임금 263억 원과 8월 9016명의 임금 250억 원을 제때 지급하지 못했다.홈플러스는 회생 계획 인가 이후에도 자금 사정이 여의치 않았다. 회사는 지난 15일 일반 노조와 마트 노조와의 간담회에서 매출이 자체 목표의 약 40% 수준에 머물고 있다고 설명한 것으로 전해졌다. 추석 성수품 확보를 위한 상품 납품대금을 우선 지급하고 7월 임금은 23일과 30일 두 차례에 나눠 지급하기로 했다.근무 방식의 변화 또한 일상에 영향을 미쳤다. 김지희씨(가명)는 기존 이커머스 업무를 맡을 때보다 다른 업무를 지원하면서 퇴근 시간이 늦어졌다고 말했다. 이전에는 오후 4시 30분께 일을 마쳤지만, 최근에는 계산대 지원 등 다른 업무에 투입되면서 오후 7시께 퇴근하고 있다. 귀가 시간이 늦어지면서 아이들의 저녁은 배우자가 챙기고 있다고 했다.김씨가 일하는 매장에서는 적은 인원으로 여러 업무를 나눠 맡고 있다. 김씨는 이커머스 업무를 하던 직원들이 다른 부서 지원에 투입되고 있다고 설명했다."이커머스는 차량이 증가해야 불러준다는데요. 네 사람 나오라고 해놓고 한 사람만 나와요. 나머지 사람은 CS 지원하러 가고 저는 계산하고 있어요. 주말도 사람이 많은데 계산대 직원은 2명뿐이에요."서울회생법원은 지난 2일 홈플러스의 회생 계획을 인가했다. 홈플러스는 이어 17일부터 본사와 온라인 사업, 현재 영업 중인 대형마트 67개 점을 대상으로 매각 절차에 들어갔다.그러나 현장에 고용 불안은 남아 있었다. 김씨는 회사를 떠난 동료들이 있다고 말했다. 본인도 퇴사를 고민하느냐는 질문에 "갈 데가 없으니까 뭐 있을 때까지 있어 보자. 이거죠, 뭐"라고 답했다.회사가 예고한 7월분 임금의 첫 분할 지급일은 23일인 오늘이다. 예정대로 지급되더라도 이날 직원들이 받는 금액은 7월분 임금의 절반이다. 나머지 절반의 지급 예정일은 오는 30일이다.