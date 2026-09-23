민주당 "대미투자 보고 불법 녹취... 의원이면 즉각 사퇴해야"

큰사진보기 ▲김정관 산업통상부 장관이 22일 국회 산업통상중소벤처기업위원회에 '대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'에 따른 대미투자 사전보고를 하기 위해 회의장에 도착해 관련 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 정부의 대미 투자 관련 국회 비공개 보고가 불법으로 녹취·유포됐다는 의혹을 제기했다. 해당 사안을 즉각 형사 고발하고 당과 상임위 차원에서 대응한다는 방침이다. 김민석 대표는 "거의 간첩행위"라고 비판했다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원히 소속 민주당 의원들은 23일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "어제 국회 재정경제위원회와 산중위는 정부로부터 대미 투자와 관련된 핵심 현안 보고를 받았다"며 "회의가 종료되기 무섭게 비공개 보고 내용이 고스란히 담긴 불법 녹취록이 기자단에 유포됐고, 세부 협상 내용이 여과 없이 언론에 대대적으로 보도됐다"고 밝혔다.전날 정부 보고는 한미 간 협의 조건 등 기밀 사안이 포함돼 관련 규정에 따라 비공개로 진행됐다. 이들은 "국회에서 비공개 보고를 진행하는 이유는 국가의 이익과 국민의 삶에 중대한 영향을 미치는 사안을 국회와 정부가 책임 있게 논의하기 위함"이라며 "이번 사태처럼 비공개 회의가 불법적으로 유포된다면, 앞으로 어떤 신뢰 속에서 보고를 받고 논의할 수 있겠나"라고 지적했다.그러면서 "국회 비공개 회의 내용의 공개 및 누설을 엄격히 금지한 국회법을 정면으로 위반한 불법 행위이자, 국가의 대외 협상력을 약화시키는 파렴치한 국익 훼손 범죄"라며 "범죄 행위자를 끝까지 추적해 법의 심판대에 세울 것"이라고 덧붙였다.또한 "만에 하나 불법 녹취 및 유포자가 국회의원으로 밝혀진다면 의원직을 즉시 내려놓아야 할 것"이라며 "이 같은 일이 반복되지 않도록 국회 차원의 대책도 함께 마련하겠다"고 했다.국회 산중위 여당 간사인 장철민 의원은 "보고에 참여한 위원들이 확인해본 바에 의하면 내용이 세세하고 정확하다"며 "녹취로 만들어졌다는 사실관계를 확인됐다. 누가 어떤 언론사에 전달했는지 수사를 통해 밝혀져야 한다"고 말했다. "녹음파일은 듣지 못했지만 말버릇이나 회의 진행을 위한 이야기들이 풀어져 있는 걸 봐서는 녹취라고 볼 수밖에 없다"고도 부연했다.이어 "국민의힘 의원이든 민주당 의원이든 무소속 다른 의원이든 이 부분에 대해 수사와 법적처벌도 당연히 이뤄질 것"이라며 "국익 침해를 일으킨 게 의원이라면 어느 당이든 즉각 사퇴가 당연하다"고 강조했다.이날 열린 민주당 최고위원회의에서도 대미 투자 보고 누설 의혹이 언급됐다. 전용기 최고위원은 "당장의 국익과 미래를 향한 국가적 전략을 누출시킨 것과 다름 없다. 완전히 나라를 팔아먹은 수준으로 기록될 것"이라며 "즉각적인 고발 조치로 불법 행위를 처벌하는 것과 함께 국회 차원의 재발 방지 대책 등 엄중한 대응이 필요하다"라고 말했다.김민석 대표는 "용납할 수 없는 일이다. 이런 게 사실 산업 스파이"라며 "국회에 대한 자해 행위고 입법부 스스로 너무 창피한 일"이라고 비판했다.또한 "여야를 떠나 해방 이후에 존재한 적이 없는 일 같다. 거의 간첩행위"라며 "산업 스파이라고 좋게 얘기했지만 옛날 같으면 국회 프락치 사건으로 다뤘어야 할 일"이라고 목소리를 높였다.그는 "이 문제만큼은 소속 정당 차원에서 자정을 하는 것이 맞다"라며 "국익이라는 관점 앞에서 우리가 초당적으로 외교와 통상을 하는 것인데, 이 부분만큼은 정당과 언론들이 진지하게 대했으면 좋겠다"라고 당부했다.