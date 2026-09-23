이 대통령 "이산가족 생사 확인부터... 더 이상 미룰 수 없는 과제"

이재명 대통령은 23일 이산가족 문제와 관련해 "남북이 다시 마주 앉아 이산가족의 생사 확인부터 시작해 이 문제를 풀어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 제4회 '이산가족의 날'을 맞아 정동영 통일부 장관이 대독한 서면 기념사에서 "이산가족 문제는 남북이 가장 먼저 해결해야 할 과제"라며 이같이 말했다.
이 대통령은 2018년 이후 남북 이산가족 상봉이 8년째 열리지 않고 있다는 점을 지적했다. 그는 "그사이 생존해 계시던 이산가족의 절반에 가까운 분들이 소원을 끝내 이루지 못한 채 우리 곁을 떠나셨다"며 "더 이상 미룰 수도, 지체할 수도 없는 과제"라고 강조했다.
이어 "가족은 세상 어느 곳에 떨어져 있어도 서로 연락하고 만날 수 있어야 한다"며 "남과 북으로 헤어진 가족들도 다르지 않다"고 말했다. 그러면서 현재 남북 간 불신이 깊은 상황이지만 정부는 대화 노력을 계속하겠다는 입장을 밝혔다.
정부 차원의 이산가족 관련 사업도 확대하겠다고 약속했다. 이 대통령은 이산가족의 유전자 정보를 체계적으로 수집해 향후 가족관계 확인과 상봉에 대비하고, 이산가족의 생애 기록물을 수집·보존하겠다고 했다.
분단이 장기화되고 이산가족이 고령화하면서 실제 상봉이 이뤄지지 못하더라도 훗날 가족관계를 확인할 수 있도록 자료를 남기겠다는 취지다.
해외 이산가족에 대한 지원도 언급했다. 이날 기념식에는 해외에 거주하는 이산가족 40여 명이 참석했다.
이 대통령은 "분단의 소용돌이 속에서 고향과 가족을 떠나 낯선 타국에서 오랜 세월 그리움을 안고 살아오신 그 마음을 보듬어 나갈 것"이라며 해외 이산가족 실태조사를 확대하겠다고 밝혔다.
'이산가족의 날'은 남북 이산가족의 생사 확인과 교류를 촉진하고 이산가족 문제에 대한 국민적 관심을 높이기 위해 지정된 국가기념일이다.
지난 2023년 3월 '남북 이산가족 생사확인 및 교류 촉진에 관한 법률'이 개정되면서 매년 추석 전전날, 즉 음력 8월 13일이 이산가족의 날로 법제화됐다. 올해가 네 번째 기념일이다.
날짜를 추석 이틀 전으로 정한 데에는 이산가족 당사자들의 의견도 반영됐다. 통일부가 2021년 실시한 제3차 남북 이산가족 실태조사에서 기념일 지정 희망 날짜를 물은 결과, 응답자의 43.4%가 '추석 전전날'을 선택했다. 가족이 한자리에 모이는 추석을 앞두고도 북에 있는 가족을 만날 수 없는 이산가족의 아픔을 함께 기억하자는 의미다.
이 대통령도 이날 기념사에서 이러한 의미를 강조했다. 이 대통령은 명절이 온 가족이 모여 정을 나누는 시간이지만 이산가족에게는 "닫혀있는 남북의 현실 앞에서 애타는 마음이 더욱 깊어지는 시간"이라고 말했다. 그러면서 "서로의 손을 맞잡고 안부를 물을 수 있는 그날을 하루라도 앞당기겠다"고 강조했다.
서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 이날 행사는 '기억해야 할 마음, 잊지 않을 이야기' 주제로 이산가족 1~4세대 350여 명을 비롯해 관련 기관·단체 관계자 등 모두 400여 명이 참석했다.
특히 올해는 이산가족의 날 기념행사로는 처음으로 해외에 거주하는 이산가족 40여 명이 자리를 함께했다. 미국과 캐나다, 독일, 호주, 뉴질랜드 등에서 온 이들이다. 분단 이후 고향과 가족을 떠나 해외에 정착한 이산가족까지 기념행사의 범위를 넓혔다는 의미가 있다.