이 대통령 "이산가족 생사 확인부터... 더 이상 미룰 수 없는 과제"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 23일 중구 더플라자호텔에서 열린 제4회 이산가족의 날 기념식에 참석해 이재명 대통령의 기념사를 대독하고 있다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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이재명 대통령은 23일 이산가족 문제와 관련해 "남북이 다시 마주 앉아 이산가족의 생사 확인부터 시작해 이 문제를 풀어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 제4회 '이산가족의 날'을 맞아 정동영 통일부 장관이 대독한 서면 기념사에서 "이산가족 문제는 남북이 가장 먼저 해결해야 할 과제"라며 이같이 말했다.이 대통령은 2018년 이후 남북 이산가족 상봉이 8년째 열리지 않고 있다는 점을 지적했다. 그는 "그사이 생존해 계시던 이산가족의 절반에 가까운 분들이 소원을 끝내 이루지 못한 채 우리 곁을 떠나셨다"며 "더 이상 미룰 수도, 지체할 수도 없는 과제"라고 강조했다.이어 "가족은 세상 어느 곳에 떨어져 있어도 서로 연락하고 만날 수 있어야 한다"며 "남과 북으로 헤어진 가족들도 다르지 않다"고 말했다. 그러면서 현재 남북 간 불신이 깊은 상황이지만 정부는 대화 노력을 계속하겠다는 입장을 밝혔다.정부 차원의 이산가족 관련 사업도 확대하겠다고 약속했다. 이 대통령은 이산가족의 유전자 정보를 체계적으로 수집해 향후 가족관계 확인과 상봉에 대비하고, 이산가족의 생애 기록물을 수집·보존하겠다고 했다.분단이 장기화되고 이산가족이 고령화하면서 실제 상봉이 이뤄지지 못하더라도 훗날 가족관계를 확인할 수 있도록 자료를 남기겠다는 취지다.해외 이산가족에 대한 지원도 언급했다. 이날 기념식에는 해외에 거주하는 이산가족 40여 명이 참석했다.이 대통령은 "분단의 소용돌이 속에서 고향과 가족을 떠나 낯선 타국에서 오랜 세월 그리움을 안고 살아오신 그 마음을 보듬어 나갈 것"이라며 해외 이산가족 실태조사를 확대하겠다고 밝혔다.'이산가족의 날'은 남북 이산가족의 생사 확인과 교류를 촉진하고 이산가족 문제에 대한 국민적 관심을 높이기 위해 지정된 국가기념일이다.지난 2023년 3월 '남북 이산가족 생사확인 및 교류 촉진에 관한 법률'이 개정되면서 매년 추석 전전날, 즉 음력 8월 13일이 이산가족의 날로 법제화됐다. 올해가 네 번째 기념일이다.날짜를 추석 이틀 전으로 정한 데에는 이산가족 당사자들의 의견도 반영됐다. 통일부가 2021년 실시한 제3차 남북 이산가족 실태조사에서 기념일 지정 희망 날짜를 물은 결과, 응답자의 43.4%가 '추석 전전날'을 선택했다. 가족이 한자리에 모이는 추석을 앞두고도 북에 있는 가족을 만날 수 없는 이산가족의 아픔을 함께 기억하자는 의미다.이 대통령도 이날 기념사에서 이러한 의미를 강조했다. 이 대통령은 명절이 온 가족이 모여 정을 나누는 시간이지만 이산가족에게는 "닫혀있는 남북의 현실 앞에서 애타는 마음이 더욱 깊어지는 시간"이라고 말했다. 그러면서 "서로의 손을 맞잡고 안부를 물을 수 있는 그날을 하루라도 앞당기겠다"고 강조했다.서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 이날 행사는 '기억해야 할 마음, 잊지 않을 이야기' 주제로 이산가족 1~4세대 350여 명을 비롯해 관련 기관·단체 관계자 등 모두 400여 명이 참석했다.특히 올해는 이산가족의 날 기념행사로는 처음으로 해외에 거주하는 이산가족 40여 명이 자리를 함께했다. 미국과 캐나다, 독일, 호주, 뉴질랜드 등에서 온 이들이다. 분단 이후 고향과 가족을 떠나 해외에 정착한 이산가족까지 기념행사의 범위를 넓혔다는 의미가 있다.