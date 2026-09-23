"배움엔 은퇴가 없다"… 재능나눔으로 잇는 일상 속 힐링과 소통

"6년 전 정년퇴직을 한 후 새로운 배움이 제게 새로운 인생을 열어주었습니다. 배우고 나누며 세상이 아름다워짐을 느낍니다."

큰사진보기 ▲의왕시 평생학습 사업관계자 만남의 날 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲수상소감 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲보태니컬아트 강의 ⓒ 안종복 관련사진보기

배움의 열기로 가득 찬 현장에서 나온 한 시민의 진솔한 소감이다. 22일 계원예술대학교 평생교육원에서는 의왕시 평생학습 '의왕학습레일 시즌2' 사업관계자 만남의 날 행사가 개최됐다.이날 행사에는 김성동 계원예술대학교 총장과 평생교육원장, 김은영 의왕시 평생교육원장 및 관계자, 평생학습 파트너, 배달강좌 강사, 사람책 등이 참석해 자리를 빛냈다. 김성동 총장은 축사를 통해 의왕시에서 30년 이상 거주해 온 인연을 밝히며 "생각의 전환과 담대함이 교실과 대학, 나아가 우리 자신을 바꾼다. 배움에는 은퇴가 없으며 대학의 문은 시민 여러분께 항상 열려 있다"고 격려했다.이번 행사는 올 한 해 진행된 평생학습 성과를 공유하고, 배움을 통한 성장과 지역사회 나눔의 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 특히 올해 처음 기획되어 큰 호응을 얻은 'AI 활용 콘텐츠 공모전' 시상식과 수상작 발표가 눈길을 끌었다.최우수상을 수상한 백인엽 수상자는 AI 기술과 스마트폰을 활용해 정년퇴직 이후 평생학습으로 펼쳐진 제2의 인생 여정을 담은 영상 콘텐츠를 선보였다. 우수상을 받은 김학우 수상자는 다양한 연령대의 시민들이 평생학습 정보를 한눈에 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 구글 워크스페이스 및 생성형 AI 기술을 활용해 직접 제작한 웹페이지 플랫폼을 소개하며 큰 박수를 받았다.이어 현장에서는 학습 경험을 지역사회와 나누는 다양한 배움·나눔 사례도 공유됐다. 은퇴 후 삶의 이정표를 찾아 자서전을 제작한 사례부터, 배달강사 활동, '두뇌건강지도사' 자격 과정을 통해 어르신들의 두뇌 및 마음 건강을 돌보는 지역 봉사 활동, 사람책으로 등록되어 자신의 경험과 지혜를 시민들과 나누는 활동 등 학습이 일자리와 봉사로 이어지는 선순환의 모범 사례들이 다채롭게 소개됐다.2부 체험 행사에서는 시민들이 서로의 재능을 나누며 직접 참여하는 워크숍이 이어졌다. 양말목을 활용해 딸기 모양의 키링을 만드는 '고물을 보물로' 선정숙님의 업사이클링 체험과, 신소영 보태니컬아트 작가가 진행한 루페를 활용한 식물 관찰과 컬러링 체험이 진행되어 참석자들의 큰 호응을 얻었다.행사 참석자들은 "배움이란 단순히 개인의 지식을 쌓는 데 그치지 않고, 지역사회와 나누며 삶을 지속적으로 변화시키는 과정임을 깨달은 뜻깊은 시간이었다"며 입을 모았다.배움의 가치를 실천하고 지역사회의 선한 영향력을 넓혀가는 의왕시 평생학습의 발걸음은 앞으로도 계속될 전망이다.