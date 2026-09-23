태안군, 스쳐 가는 여름 바다 탈피

▲태안군 조용현 관광진흥과장 정례 브리핑 태안군이 여름철 해수욕장에 집중됐던 단기 관광의 한계를 극복하고, 사계절 내내 머무는 고부가가치 체류형 도시로 거듭나기 위해 관광 정책의 패러다임을 ‘공격적 세일즈’로 전면 전환한다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲조용현 관광진흥과장은 23일 “자연경관만 믿고 관광객을 기다려서는 인구감소 시대를 극복할 수 없다”며 “속도감 있는 세일즈 관광 전략을 추진해 사계절 내내 머물며 감동하는 명품 관광도시 태안을 만들어 가겠다”고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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태안군이 여름철 해수욕장에 집중됐던 단기 관광의 한계를 극복하고, 사계절 내내 머무는 고부가가치 체류형 도시로 거듭나기 위해 관광 정책의 패러다임을 '공격적 세일즈'로 전면 전환한다.군은 23일 군청 브리핑룸에서 관광진흥과 정례 브리핑을 열고, 민선 9기 '태안군 세일즈관광 추진전략'을 공식 발표했다.태안군의 최근 생활인구 분석 결과, 외부 유입 체류인구배수(4.6배)와 평균 체류시간(13.2시간)은 도내 타 지자체 대비 높았으나, 재방문율(31.1%)과 평균 숙박일수(2.6일)는 하회한 것으로 나타났다. 특히 지난 8월 방문객 수가 전년 동기 대비 약 5% 감소하는 등 구조적 전환의 필요성이 제기됐다.이에 군은 자원 유지·관리 중심의 수동적 관광에서 벗어나 ▲매력적인 체류·체험 인프라 조성 ▲타깃 맞춤형 세일즈 관광정책 추진 ▲함께 만드는 상생관광 생태계 조성 등 3대 핵심 전략(8개 중점 과제)을 추진한다.먼저 소비 환급 시책인 '태안 반값여행'을 대폭 확대한다. 개인 기준 20만 원 이상 소비 시 최대 10만 원을, 5인 가족 기준 최대 50만 원(청년층 19~34세는 최대 14만 원, 70% 환급)을 지원해 지역 상권 활성화를 도모한다. 군은 향후 5년간 매년 10억 원씩 총 50억 원 규모의 지방소멸대응기금을 연계해 대표 혜택으로 정착시킬 방침이다.체류형 관광을 이끌 인프라 구축도 추진된다. 소원면 모항리 전망대 인근에 지상 1동(연면적 621.79㎡) 규모의 '만리포 워케이션센터'를 신축 중이며, 2027년 7월 정식 준공해 정주형 관광객을 흡수할 계획이다.해수욕장 조성 타깃별 유치 전략도 강화된다. 10인 이상 단체 관광객을 유치한 여행사에 인센티브를 제공하고, 로컬푸드 및 전통시장 이용 시 지원금을 추가 지급한다.또한 2007년 서해안 유류피해 극복에 힘을 보탠 123만 자원봉사자에게 보답하기 위해, 관내 해수욕장과 당시 지원 지자체·기관을 1:1로 결연하는 '해수욕장 일대일 매칭 마케팅'을 펼쳐 전용 우대 혜택을 제공한다.이외에도 ▲AI 기반 스마트 관광지도 플랫폼 구축(2027년 6월까지) ▲태안관광 협력동반자 네트워크(TAP)를 통한 교차 할인 ▲반려동물 친화선도도시 사업 연중 추진 등 다각적인 정책이 진행된다.특히 군내 해수욕장별 개성을 살린 '21色 해수욕장 특성화 프로젝트'를 가동해 ▲만리포(MZ·해양레저) ▲파도리(해식동굴·지질체험) ▲어은돌(노을·캠핑) △연포(가족형 워터파크) ▲갈음이(글로벌·외국인) 등 테마별 마스터플랜을 2027년 상반기까지 확정할 예정이다.조용현 관광진흥과장은 "자연경관만 믿고 관광객을 기다려서는 인구감소 시대를 극복할 수 없다"며 "속도감 있는 세일즈 관광 전략을 추진해 사계절 내내 머물며 감동하는 명품 관광도시 태안을 만들어 가겠다"고 밝혔다.