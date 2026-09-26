SNS '동거인 공개모집' 그 후... 상견례하고 살림 합쳤습니다

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큰사진보기 ▲2026년 5월에 SNS에 게시한 '동거인 공개 모집' 프로젝트. 하루 만에 2400여 명이 공유했고, 약 87만 회의 조회수를 기록했다. ⓒ 김소라 관련사진보기

큰사진보기 ▲매일 밤 10시가 되면, 하우스메이트들과 다 같이 거실 바닥에 누워 서로의 하루를 돌아본다 ⓒ 김소라 관련사진보기

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큰사진보기 ▲출국하던 날 아침, 동거인 M이 뭐라도 먹고 가라며 내어준 오렌지 ⓒ 김소라 관련사진보기

"새로운 하우스메이트들과 지내는 건 어때요?" 요즘 가장 많이 듣는 질문이다. SNS를 통해서 동거인을 '공개 모집'했던 것을 보고 많이들 궁금해한다. 나를 포함해 세 사람이 새로운 '가족'이 되어 한 집(초록집 )에 산 지 벌써 두 달 정도가 흘렀다.M이 아침에 공용 수건을 세탁기에 돌려놓고 외출을 하면, 오후에 출근하는 J가 때맞춰 건조기를 돌려놓는다. 그러면 저녁에 귀가하는 내가 보송하게 마른 수건을 개어 제 자리에 차곡차곡 넣어 둔다. 1인 가구로 살던 살림꾼들이 한집에 모이니 집안일이 그야말로 자연스럽게 굴러간다.빵을 좋아하는 J는 주말마다 다 같이 나누어 먹을 식사 빵을 사 오고, 나는 냉장고에 제철 과일이 떨어지지 않게 수시로 채워 두곤 한다. 도시락을 싸는 것이 일상인 M은 늘 다른 식구들이 먹을 것까지 손질해 둔다. 일과를 마치고 나서 밤 10시가 되면 누가 먼저랄 것도 없이 다 같이 거실에 드러누워 재잘재잘 떠들다가 서로 먼저 샤워를 하라고 등을 떠밀고, 이내 "굿나잇"이라고 하며 각자 방으로 흩어진다. 그렇게 따로, 또 같이 아침을 맞이한다.자매가 있는 사람들은 비슷한 경험을 하며 살까? 그렇지만 우리 사이엔 자매들 사이에서 흔히 벌어진다는 살벌한 싸움 같은 건 없다. 이 평화는 어쩌면, 우리가 혈연가족이 아니기 때문일지도 모르겠다.10년 동안 일곱 번의 이사를 했고, 그때마다 하우스메이트도 바뀌었다. 네 명이 살던 집, 일곱 명이 살던 집, 두 명이 살던 집…. 지난 집들을 돌이켜보니 무려 스무 명이 넘는 동거인이 내 삶을 지나쳐갔다.이전의 하우스메이트들과 지금 함께 살고 있는 사람들의 다른 점이 있다면, 지금의 식구들 사이에선 '상견례'가 있었다는 것이다. 이전에는 공간이 필요한 사람을 때맞춰 만나서, 그 이후에 새로운 사람을 초대하면서 셰어하우스를 꾸려가곤 했다. 이번에는 SNS를 통해 자기소개를 먼저 교환하고, 각자 어떤 집에서 살고 싶은지에 관해 최소한의 합의를 한 뒤에 같이 집을 알아보고 동시에 살림을 합쳤다.서로 아무것도 알지 못한 채로 함께 살기 시작했지만, 집이라는 공간 안에서 우리 셋은 빠르게 가까워졌다. 같이 산지 이제 막 두 달밖에 되지 않았다는 것에 이따금 놀라기도 한다. "몇 달 전만 해도 우리가 남남이었다는 것이 믿어지지 않아요"라는 말을 자주 주고 받는다.집 계약을 할 때 부동산 중개인이 "세 분은 어떤 관계냐"라고 물었다. 집주인은 "결혼해서 떠날 사람 없는, 안정적인 가족 단위가 입주를 하기를 바란다"라는 말을 대신 전하기도 했다. 그때는 머쓱함을 숨기고 너스레를 떨며 "여자 셋이서도 안정적으로 잘 지낼 수 있다"라고 대답했는데, 시간을 되돌릴 수 있다면 한 마디로 다시 응수하고 싶다. "저희 가족인데요?"초록집 사람들은 모두 이번 추석에 '본가'에 가지 않는다. 나처럼 더 이상 원가족들과 교류하지 않는 것은 아니지만 연휴에는 푹 쉬고 싶다는 것에 자연스럽게 맞장구를 치는 사람들이다. 누구 한 명만 집에 남지 않게 되어서 다행이라고 생각했다. 나는 오래전부터 올해 추석 연휴 동안에는 먼 나라에 살고 있는 친구를 보러 가기로 했기 때문이다.지난해 11월까지만 해도 혼자 살고 있었고, 누군가와 함께 살 생각은 하지 않았다. 그때만 해도 '내년 추석에는 분명 혼자 남겨질 거야'라고 생각하고 항공권을 예매했던 것으로 기억한다. 외국에서 이 글을 쓰고 있는 지금, 집이 그립다. 초록집 사람들과 방바닥에 누워 오늘 있었던 일들을 조잘대고 싶다. 지난해에는 상상도 못 했다. 집다운 집, 가족들이 있는 집이 있다는 것은 이런 기분이구나.열흘간의 여행을 앞두고 공항으로 떠나는 나를 배웅하는 M과 현관 앞에서 포옹하며 "다녀오겠습니다"라고 말하는데 알 수 없는 기분을 느꼈다. 나에게는 돌아올 집이 있다. 여행을 마치고 돌아오면 두 팔 벌려 환영해 줄 가족이 있다.공항으로 가는 지하철에 몸을 싣고 뜨개질을 하려 주머니를 꺼냈는데, 실뭉치 사이에서 작은 쪽지가 나왔다. J의 서프라이즈 편지였다. 별 내용은 없고, 다녀오면 같이 집밥을 먹자는 메모가 담겨 있었다. J는 때때로 "남을 돌보는 방법을 모르겠다"라고 하곤 하지만, M이 아플 때 옆을 지키며 목을 축일 따뜻한 물을 준비해 줬고, 출근할 시간이 되도록 일어나지 못하고 있는 나를 가만히 깨워주기도 했다. 출국 전날 J와 함께 시장에서 연근조림을 산 게 생각났다. 다음 주에 집에 돌아가면 연근조림이 남아 있으려나?언젠가 바닥에 발이 닿지 않는 의자에 앉아 무언가를 하염없이 기다리는 꿈을 꾼 적이 있다. 이제 그런 꿈은 더 이상 꾸지 않는다. 발붙일 집이 있다는 것, 옆에 앉아 같이 하루를 돌아볼 식구들이 있다는 것이 주는 힘 덕분이다. 우리는 태어날 때부터 정해진 혈연가족은 아니지만, 서로를 선택하고 같이 일상을 꾸려가기로 했다. 여기에 혼인신고서 같은 것은 필요 없다(한국에서 동성결혼은 어차피 안 되지만).이 글은 "새로운 하우스메이트들과 지내는 건 어때요?"라고 묻는 친구들에게 보내는 답변이다. 질문 받을 때마다 특별할 것이랄 게 없고, 너무 일상적인 안정감이어서 할 말이 잘 떠오르지 않았다. 사실 이 감각이야말로 가족이라는 둥지가 줄 수 있는 최고의 것이 아닐까. 특별할 것 없지만 하루하루가 편안한 집.더 많은 사람들이 가족을 선택할 수 있기를, 집이라는 공간을 더욱 사랑할 수 있게 되기를 바란다.