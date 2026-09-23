"이건 명품이다" 남편이 극찬한 김치전, 비법이 있습니다

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큰사진보기 ▲김치전추석 명절이지만 뜬금없이 김치전을 부쳤다. ⓒ 차상순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김치전에 넣을 재료한낱 김치전이 아니었다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치전은 반죽을 잘해야 제맛이다되직하게 반죽했다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"이건 명품 부침개구먼."

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