"이건 명품이다" 남편이 극찬한 김치전, 비법이 있습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
인생 명절
추석이 코 앞이다. 모두 차례상 준비나 음식 장만으로 분주하겠다. 그런 분들과 달리 한가하기 이를 데 없는 나는, 이번 추석이 인생 명절이다.
한순간 사고로 14년 동안 목숨만 유지한 채 병상에 있는 아들을 돌보며 달려왔다. 그런 내게 명절은 사치였다. 오히려 명절에 더해지는 외로움은 배가 됐다. 게다가 아들을 돌보던 간병인이나 활동지원사들이 명절을 쇠러 떠나게 되니 그분들 대신에 우리 부부가 아들을 돌봐야 했다. 그래서 명절이 더 힘들고 더 괴로웠다. 이른바 독박 간병이었다.
그런데 이번 추석에는 활동지원사 중에 아무도 자리를 비우지 않게 됐다. 야호라고 외쳤다. 명절 독박 간병에서 벗어나긴 했지만 그렇다고 어디로 훌훌 떠날 입장은 아니었다.
그래서 영국에 사는 올케가 하는 요리를 따라 해보기로 했다. 올케 영상
을 이리저리 보다가 김치전 부치는 장면에 눈길이 갔다. 영국에서 김치전을 부치는 심정이 내게 와 닿았다. 어쩌면 김치전은 영국 사는 올케에게는 소울푸드 같은 것이었겠다.
영상 속 올케가 만드는 김치전에 넣는 김치가 묵은지가 아니었다. 영국에서는 김장할 엄두가 안 날 것이다. 그러니 김치를 먹고 싶을 때 겉절이로 대신할 뿐이다. 그러다 보니 김치전 재료도 겉절이를 익힌 김치다. 올케가 만든 것은 묵은지로 만든 김치전과는 맛이 다를 것이다.
아무튼 추석 명절을 맞이하여 뜬금없이 김치전을 부쳐보기로 했다. 사실은 명절이랍시고 송편, 보쌈, 홍어, 육전, 잡채 등을 사다 두긴 했다. 명절 음식은 대체로 기름진 것이라 개운한 김치전도 한몫 하리라. 그렇더라도 누가 명절에 한낱 김치전을 부칠까?
올케는 고국이 그리워서 영국에서 김치전을 부쳤겠지만 나는 개운한 맛으로 김치전을 부치기로 했다. 김치전을 맛있게 부치는 비법이 있다. 올케 영상을 참고하되 내가 평소에 알고 있던 방법으로 할 참이다.
김치전 맛있게 부치는 법
김치전에 양파와 참치를 넣으면 색다른 맛이 난다. 부침가루 대신 일반 밀가루를 넣는 게 좋다. 왜냐하면 김치에 이미 간이 배어 있으니 부침가루를 넣으면 부침개가 짜게 된다. 밀가루보다는 찰밀가루가 더 좋다. 또한 튀김가루를 좀 넣어주면 부침개의 고소함과 바삭함을 살릴 수 있다.
양파, 김치를 송송 썰고 참치도 준비했다. 참치는 기름을 쏙 뺐다. 파슬리 가루, 다시마 가루, 표고버섯 가루도 준비했다. 영양 만점 김치전이 될 것 같다. 여기서 빠뜨리면 안 되는 것이 후추다. 그것은 참치의 비린 맛을 잡아 준다. 생강 가루도 살짝 뿌렸다.
이렇게 여러가지를 듬뿍 넣어 만든 김치전은 맛있을 수밖에 없다. 준비된 모든 재료를 잘 섞었다. 반죽 되기의 정도는 부침개의 맛을 좌우한다. 부침개를 커다랗게 부치면 뒤집다가 모양이 망가질 수 있다. 그래서 되직한 반죽을 국자로 조금씩 퍼 팬에 올렸다. 한판에 서너 개씩 부치면 딱이다. 그러면 부침개를 뒤집기 편하다.
마침내 김치전이 완성됐다. 보기만 해도 군침이 돌았다. 부침개는 부치면서 찢어먹을 때가 가장 맛있다. 틈틈이 뜨끈한 부침개를 게걸스럽게 먹었다. 보는 사람 없을 때 혼자 먹는 김치전 맛은 세상 제일이었다.
"이건 명품 부침개구먼."
남편이 그걸 반찬으로 하여 식사 한 끼를 뚝딱 해치우며 말했다. 김치전은 느끼하지 않으니 명절에 비밀병기가 될 수 있다.
인생 명절에 할 일 없이 부침개나 부쳐 보자며 만들었던 김치전에 자꾸 젓가락이 갔다. 먹어도 먹어도 질리지 않는 맛이었다. 비로소 맞이한 인생 명절에 올케 영상이 한몫 했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.