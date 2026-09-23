첫 출근 검찰총장 직무대행, 대북송금 수사 재비판

큰사진보기 ▲검찰총장 직무대행을 맡게 된 이정현 신임 대검찰청 차장이 23일 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 2026.9.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사 2026.4.14 ⓒ 남소연 관련사진보기

공소청 출범을 열흘 앞두고 검찰총장 직무대행을 맡은 이정현 신임 대검찰청 차장검사가 쌍방울 대북송금 사건 수사에 대한 기존의 비판적 의견을 재확인했다. 이재명 대통령 관련 형사사건의 공소 취소 가능성에 대해서는 현재 진행 중인 진상조사 결과를 살펴봐야 한다고 밝혔다.이 직무대행은 23일 오전 대검찰청 첫 출근길에서 "어려운 시기에 중책을 맡게 돼 양어깨가 무겁다"라며 "공소청이 인권옹호기관, 보호기관으로 조기에 안착할 수 있도록 온 힘을 다하겠다"라고 말했다.자신의 임명이 이 대통령 관련 형사 사건의 공소취소를 염두에 둔 것 아니냐는 우려에는 "진상조사단에서 진상조사가 진행 중이어서 그 결과를 살펴봐야 할 것 같다"라고 답했다.더 주목되는 대목은 쌍방울 대북송금 수사에 대한 답변이다.이 직무대행은 지난 4월 국회 국정조사 청문회에서 대북송금 사건을 "매우 잘못된 수사 방식"이라고 평가했는데 지금도 그대로인지 묻는 말에 "인지수사와 관련한 제 기본 철학"이라고 답했다."절제된 수사, 품격 높은 수사, 환부만 도려내는 수사를 역대 모든 총장님과 장관님들이 강조해 왔다. 그런 측면에서 기준에 맞지 않는 측면이 아니었을까 원론적으로 답변드린 것이다."이날 발언이 주목되는 것은 쌍방울 대북송금 사건 기존 수사와 재판 결과를 추가 검증할 필요를 보여주는 국가정보원 비밀자료가 최근 <오마이뉴스> 보도를 통해 잇따라 공개됐기 때문이다.첫 번째 쟁점은 북한 공작원 리호남의 동선과 그에게 전달됐다는 70만 달러다.검찰은 김성태 전 쌍방울 회장 측이 2019년 7월 필리핀 마닐라에서 리호남에게 당시 이재명 경기도지사의 방북 비용 명목으로 70만 달러를 전달했다고 판단했다. 방용철 전 쌍방울 부회장 등도 리호남에게 돈을 건넸다는 취지로 진술했고 법원은 신빙성을 인정했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 측은 리호남이 당시 마닐라에 없었다고 주장했지만 항소심은 받아들이지 않았다.그런데 이후 국정원 특별감사에서는 '2019년 7월 당시 리호남의 필리핀 부재'를 뒷받침하는 내부 자료가 확인됐다. <오마이뉴스>가 입수한 국정원 2급 비밀문건에는 국정원 해외수집 담당 부서가 리호남의 금전 문제 첩보를 입수해 그가 같은 해 7월 70만 달러를 받지 않았을 가능성도 일부 확인했다는 내용이 담겼다. 리호남이 북 고위층에 지원금 또는 상납금 1만 5000달러를 내지 못해 북한 내부에서 횡령범으로 몰리고 입지가 약화됐다는 첩보도 포함됐다. 기존 판결이 인정한 '마닐라에서 리호남에게 70만 달러를 전달했다'는 사실관계와 국정원 내부 자료를 대조할 필요성이 제기되는 대목이다.두 번째 쟁점은 스마트팜 비용 대납 명목의 500만 달러다.검찰은 쌍방울이 북한에 보낸 돈 가운데 500만 달러를 경기도가 추진하던 북한 스마트팜 사업비 대납금으로 판단했다. 이 전 부지사 사건의 확정판결에서도 관련 금품 지급에 관한 김성태·방용철 등의 진술 신빙성이 인정됐다.반면 국정원 비밀문건에는 국정원이 영상자산 등을 활용해 2019년부터 약 5년 동안 북한 지역을 확인했지만 해당 사업비에 상응하는 스마트팜 시설을 발견하지 못했다는 내용이 담겼다.시설이 확인되지 않았다는 사실만으로 500만 달러 지급 자체가 없었다고 단정할 수는 없지만 검찰이 공소 사실을 '경기도 스마트팜 사업비 대납'으로 특정한 만큼 실제 사업이 어떻게 진행됐는지를 기존 수사·재판 기록과 대조해볼 필요성이 제기된다.세 번째 쟁점은 이 같은 국정원 자료가 왜 기존 수사·재판에서 충분히 다뤄지지 않았느냐다.국정원 특별감사 관련 자료에 따르면 수원지검의 2023년 5월 첫 압수수색 9일 전, 국정원 파견 부장검사가 대북수집 보고서 66건 가운데 13건을 특정해 압수수색에 대비하도록 지시했다. 실제 첫 압수수색에서 해당 13건이 확보됐고, 이후 추가 압수수색에서는 쌍방울 자체 대북사업과 사업권·주가 관련 자료 등이 추가로 확인됐다.검찰이 국정원 보유 자료 전체를 어느 정도 파악하고 있었는지, 압수 대상을 어떤 기준으로 특정했는지, 공소사실과 다른 방향을 가리킬 가능성이 있는 자료까지 충분히 확보했는지도 확인할 대목으로 남는다.이 전 부지사도 지난 21일 대북송금 사건 제3자뇌물 혐의 재판에서 국정원 문건에 대해 "굉장히 큰 충격을 받았다"라며 "어떤 수사기관도 수사를 안 하기 때문에 피해 당사자인 저로서는 재심 신청을 해야 한다고 생각한다"라고 말했다.수원지법 형사11부 송병훈 부장판사는 현재 진행 중인 재판에 대해서는 언론을 통해 재판부에 간접적으로 영향을 미치는 것은 바람직하지 않다며 법정에 제출된 증거를 토대로 판단해야 한다는 취지로 지적했다. 다만 이미 확정된 판결에 대해서는 "재심을 통해 권리 구제를 받아야 할 것 같다"라고 말했다. 재심 청구는 피고인의 당연한 권리라는 취지의 설명도 덧붙였다.이처럼 기존 수사·재판에서 인정된 사실 관계와 대조해 볼 새로운 국정원 자료가 공개된 상황에서, 대북송금 수사가 자신의 수사 철학상 "기준에 맞지 않는 측면"이 있었다고 평가한 이 직무대행이 대검 지휘봉을 잡게 된 것이다.한편 이 직무대행은 다음 달 2일 출범하는 중수청과의 관계에 대해서는 "지휘체계에서 대등한 협력 관계로 바뀌었기 때문에 협력 관계를 강화해야 한다"라며 "그게 국가기관의 수평적이고 바람직한 관계가 아닐까 한다"라고 말했다. 검사 정원 감축 문제에는 일선 검사실에 600~700건의 미제 사건이 쌓여 있고 실근무 인원이 부족하다며 법무부와 협의해 살펴보겠다고 밝혔다.