북한군 침투 막으려 만든 길, 신혼여행지로 급부상

큰사진보기 ▲북악산길이 착공되기 며칠 전의 북악과 부암동 일대(1968.02.14). 창의문과 성곽이 보인다. 착공 전임에도, 왼쪽 멀리 길을 낼 자리를 따라 벌개제근(伐開除根, 나무와 풀 따위를 미리 베어내는 기초 작업)이 이뤄지는 모습이다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자하문을 지나 초입의 가파른 북악산길. 앞으로 인왕의 기차바위가 보인다. 왼쪽 바로 곁으로 한양도성의 북악구간 성곽이 지난다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲'북악스카이웨이'라는 이름으로 개통 당시, 둥근 똬리 길과 교량(당시에는 북악 2교)이 보인다(1968.09.28). 깎고 쌓아 만든 길의 모습이 날것으로 보인다. 나무도 키가 작아 숲이 듬성하다. ⓒ 서울시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲이 우거져 똬리 틀어 오르는 교량이 겨우 보인다. 여기까진 보도마저 갖춰져 있지 못하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 여름에 콘크리트로 한옥 모양을 본떠 북악팔각정을 공사하는 모습(1968.08.30). 주변이 편평하고, 주차장 등이 없어 지금처럼 복잡하지 않다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲현재의 북악팔각정. 1층은 카페로 운영 중이나 한가롭고, 식당으로 추정되는 2층은 방치되어 있다. 팔각정이 안겨 주는 경치만은 변함 없다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔각정에서 보이는 도성의 모습. 오른쪽으로 북악이, 가운데에는 남산이, 멀리로는 관악산이 보인다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲본디 '정릉고개'가 나운규의 영화 '아리랑'이 여기서 촬영 되면서 '아리랑고개'로 이름이 바뀌었다. 사진 가운데 영화 시설이 이를 웅변하는 듯하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲반야월 작사, 이재호 작곡의 '단장의 미아리고개' 노랫말이, 고개 바로 아래 큰길 가에 마련되어 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲개통된 직후의 북악산로 모습(1968.10). 깎고 쌓아 만든 도로 모습이 그대로 드러나 있다. 숲이 얇아 멀리까지 한 눈에 들어온다. 신혼부부들이 탔을까? 택시가 보인다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | [참고자료] '한국도시 60년의 이야기'(손정목. 한울. p171~184).

산길로 자하문에서 미아리고개까지다. 1968년 2월 9일에 발표하고 20일에 착공해, 북악 능선에 9월 28일 스카이웨이가 열린다. 격동하는 국제정세와 극단으로 치닫던 남북대결이 길 탄생의 주역이다.유난한 해였다. 4월 '프라하의 봄'과 구체제에 항거하며 자유와 평등을 외친 '68혁명'이 5월 프랑스에서 불타오른다. 중국의 '문화대혁명'이 광기로 치닫고, 미국은 베트남전에서 연전연패한다. 냉전체제가 점입가경이었다.1964년, 남한의 베트남 파병이 원인이었을까. 북한이 직접 도발로 전략을 수정한다. 1968년 1월 21일 남한 대통령의 목숨을 노려 특수부대 31명이 침투한다. 1·21 사태다. DMZ에서 1966년부터 지엽적인 충돌이, 이때 전면화한다.이틀 후인 23일엔 미군 함선 '푸에블로호'가 납북된다. 10월 30일∼11월 2일까지 울진과 삼척에 침투한 120여 명 북한군에게 많은 민간인이 희생당한다. 1969년 4월 동해안에서 미군 'EC-121 정찰기'가 북한의 공격에 격추되기도 한다.일련의 사건은 남한에도 많은 영향을 끼친다. 1968년 3월 향토예비군이 창설되고, 5월 주민등록법 개정으로 주민등록번호와 증이 18세 이상 모두에게 발급된다. 청와대 주변으로 강력한 군사적 규제와 통행 제한이 가해진다. 방어도시 서울로 변모다.1972년 유신체제로 접어든다. 통제와 안보를 명분으로 주민 동원이 일상화한다. 걸핏하면 궐기대회다. 여파로 1975년 민방위 창설, 1977년 '경복궁 고도지구' 지정으로 이어진다. 세간에 떠도는 말처럼, 청와대를 위협할만한 높은 건물을 못 짓게 했다. 결과로 지금의 서촌과 북촌이 보존될 수 있었다. 역설이다.이 모든 게 1968년 벽두 북한군의 침략에서 비롯되었다. 한양도성 성곽을 따라 그해부터 북악산이 통제된다. 38년 만인 2006년에 부분이, 54년 만인 2022년에 전면 개방이 이뤄진다.스카이웨이(sky way)는 통상 비행기나, 도심에 떠가는 고가도로를 일컫는 말이다. 그러나 땅 위, 북악에서 미아리고개까지 이어진 구불구불한 7.7km, 폭 12∼15m 산길을 스카이웨이라 하였으니, 의아할 수밖에 없다.여기서 비롯되었을까. 스카이웨이를 국립국어원의 '우리말샘'에서 '산마루로 이어지는 높은 지대의 관광 도로'라 규정하고 있다. 2.3km '인왕산로'도 북악산길과 같이 생겨났다. 결국 사직단∼자하문∼미아리고개까지 10km의 길이었다. 여기선 '북악산로'만 살펴보았다.무릇 시공간을 가장 오래 간직하는 게 길이다. 건물은 헐고 다시 짓기 일쑤이나, 길은 쉬이 사라지지 않는다. 수많은 발자국을 묵묵히 간직해낸다. 길이 무척 젊다. 그처럼 이 길도 오래 살아남을 수 있을까? 또한 탄생 연유와 목적이 전혀 다르지 않던가.자하문에서 걸음을 뗀다. 시작부터 오르막이다. 어딘가를 잇겠다는 목적은 약해 보인다. 그냥 길이다. 대부분 산속이다. 다람쥐 전용일까? 명승지에 드는 느낌으로, 한가롭고 여유롭게 지나는 길이다.북악의 북사면을 따라 낸 길이다. 굽이마다 좁다란 풍경이 열렸다 닫힌다. 거친 호흡의 오르막이 지형에 순응했다. 산을 깎고 쌓아서 길을 만들었다. 깎인 곳엔 이제 풀이 무성하다. 길 왼쪽은 가파른 낭떠러지다.고즈넉함을 넘어 호젓하다. 온갖 번다함이 사라진다. 간혹 차량이 휑한 바람을 일으키며 지난다. 자전거 탄 라이더도 힘겹게 오른다. 스치는 보행자마다 날숨으로 인사한다.얼마의 오름에 똬리 튼 길을 만난다. 승천하는 용처럼 둥글게 몸을 휘감았다. 험산을 오르는 철도에서나 사용되는 똬리가, 북악에 있다니 이채롭고 생경하다. 헐떡거림으로 살아 낸 서울의 옛 모습 같다. 여기까진 보행로조차 없다.길이 생겨날 당시 서울은 지금과 달랐다. 북악산도 한미해 숲마저 듬성듬성했다. 평창동 일대는 여느 시골 다름 아니었다. 도시연구가 손정목은 '북악산길과 북악터널이 부암동과 평창동을 키운 발판'이라고 언급한다.그런 산 북사면에 청와대 방어용 도로를 냈다. 무장 공비 침략에 기겁한 권력이 낸 군사용이자, 유료도로로 개통되었고 신혼여행지로 인기를 끌었다. 택시들이 신혼부부를 태우고 무시로 지나다녔다. 반면 군사시설도 곳곳에 웅크리고 있었다.능선에 오르니 풍경이 바뀌고 '팔각정'이 터줏대감처럼 모습을 드러낸다. 북악산길 쉼 자리로 '북악의 남북을 잇는 심리적 매개체'라 손정목은 평한다. 북악과 북한산을 잇는 능선의 허리다. 2층에 오르니 일망무제다. 곤함은 사라지고 바람마저 시원하다.왜 여기에 팔각정을 앉혔을까. 문득 궁금해진다. 북악은 성곽 따라 온통 철조망에 갇힌 감시와 통제의 공간이었다. 그 곁으론 택시 탄 신혼부부가 설레며 지났다. 그게 이 길의 분위기였다. 팔각정 경치가 신혼부부에게 창대한 미래를 꿈꾸게 했을까. 팽팽하게 당겨진 긴장과 설레는 희망이라니, 오묘한 조화다.그러고 보니 멀리까지 바라볼 수 있는 자리는 여기가 제격이다. 정자가 앉은 곳이 정점이다. 어디서나 잘 뵈고, 어디나 볼 수 있는 자리다. 누구의 발상이었을까. 이곳에 팔각정을 구상한 이의 넉넉함이 새삼스럽다.1975년까지 유료도로였다는 점도 한편으론 이해된다. 시류이자 절실함이었다. 나라가 가난했으니, 여하한 방법으로 투자비를 환수해야 했다. 붐비지는 않았을 것이다. 통행량도 적절하게 조절되었을 것이다. 그러고 보니 '우리말샘'이 규정한 관광 도로가 얼른 이해된다.발아래로 풍경이 놓인다. 앞뒤로 한양도성과 북한산이 손에 잡힐 듯하다. 잠실 너머까지 보인다. 정자가 내어준 만큼 보고, 느끼고, 생각하다 다시 길을 나선다. 1968년과 달리 올라 온 길과 내려갈 길이 숲에 가려 잘 보이지 않는다. 내려갈 길은 또 어떤 얼굴일까. 아리랑고개를 향해 걸음을 뗀다.계절은 가을이라지만 아직은 그늘이 더 좋다. 내리막의 숲이 무성해 안성맞춤이다. 돌고 굽어지길 얼마, 산길이 품은 고요함이 깨져 나가기 시작한다. 숲이 엷어지자 표정이 달라진다. 지붕과 건물이 듬성듬성 드러나고, 낮아지는 길만큼 소음이 가까워진다.대사관로를 지나, 아래로 내닫다가 성북공원 부근에서 두세 번 빙글 돌아간다. 능선 정점에서 움푹한 아리랑고개를 향해 시선이 모인다. 사방이 아파트다. 일제강점기 나운규가 영화 '아리랑'을 촬영하면서 정릉고개가 아리랑고개로 바뀌었다.사거리 지나 높다란 아파트 사이로 미아리고개로 향한다. 얼마 못 가 고개 정점이다. 1968년 당시엔 북악산길과 평면교차였으나 언젠지 입체교차로 바뀌었다. 동소문로를 넓히며 고갯마루를 깎아 낮췄을 것으로 생각된다.노래 '단장의 미아리고개'가 환청으로 들려온다. 비극의 한국전쟁, 생이별을 읊었다. 사라진 가족을 찾아 포화 속에 울며 넘던 고갯길, 생사조차 알 수 없는 막막함이다. 끝내 만나지 못한 이산의 아픔이다. 고갯길보다 더 높은 고통이었을까. 얼마나 아팠으면 창자가 끊어진다고 하였을까.북악산길도 그러하다. 1·21 사태라는 대립이 산길을 열었다. 태생적 비극이다. 유료도로였다고는 하나 청와대를 지키자는 게 제1의 목적이었다. 그런 까닭에 북악산길 곳곳에 늘 경계의 눈초리가 번뜩였다.지금은 평화롭다. 전쟁도, 통행금지도, 경계의 눈초리도 모두 사라졌다. 숲이 간직한 극단 대립의 상흔만이, 옛이야기처럼 바람에 실려 올 뿐이다. 북악산길이 헤쳐온 건 굴곡진 시대다.미아리고개가 차들로 분주하다. 아이들 말소리도 들린다. 가로수로와 버스정류장, 높은 아파트가 둘러싼 평범한 풍경이다. 일하고 아이들을 키우며, 오늘을 살아간다. 누구나 누리는 일상이다. 그런 평범함이 엄청난 축복인지도 모른다. 고갯마루에서 천천히 걸음을 옮겨 아래로 내려온다.