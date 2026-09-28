개 산책만 시키는 줄 알았는데 사람을 구했다

▲송파구자원봉사센터 소식지 《송파자원봉사》 1998년 가을호 표지. 왼쪽에는 송파구자원봉사센터를 “지방자치시대에 자원봉사활동을 통하여 주민 스스로가 지역사회 일에 참여함으로써 더불어 사는 지역공동체를 만들기 위하여 주민과 지역사회 사이의 가교역할을 하는 곳”이라고 소개하고 있다. ⓒ 송파구자원봉사센터 관련사진보기