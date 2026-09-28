개 산책만 시키는 줄 알았는데 사람을 구했다

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.
2022년, 서울 강동구 암사시장 인근. 길가에 세워진 트럭 아래 한 남성이 쓰러져 있었다. 차가 움직였다면 사고로 이어질 수 있는 상황이었다. 그를 발견한 이는 반려견과 산책 중이던 동네 주민이었다. 반려견과 걸으며 위험한 곳이나 도움이 필요한 사람이 없는지 살피는 '반려견순찰대' 활동 중이었다.
반려견순찰대는 매일 하는 산책에 동네를 살피는 활동을 더한 시민 참여 활동이다. '대원'으로 불리는 자원봉사자들은 깨진 보도블록이나 위험한 시설물을 발견하면 안전신문고에 알리고, 위급한 상황에서는 112나 119에 신고한다. 직접 문제를 해결하기보다 지나치기 쉬운 위험을 발견해 신고하는 것이 이들의 역할이다.
산책하던 사람이 동네를 보기 시작했다
반려견순찰대연합회의 시작에는 동네 안전뿐 아니라 반려견 문화를 둘러싼 고민도 있었다. 반려인과 비반려인 사이의 갈등을 줄이고, 지역사회를 돌보는 시민으로서 반려인의 모습을 보여주자는 생각이었다. 강동구에서 시작한 활동은 전국으로 확산됐고, 2026년 6월 '반려견순찰대연합회'가 공식 출범했다.
관계자는 이 활동을 "매일 하는 산책에 선한 목적을 더한 것"이라고 설명한다. 산책이라는 일상적인 행위는 그대로지만, 주변을 보는 시선을 달리 하는 것이다. 실제로 거리를 헤매던 노인을 유심히 살펴보다 실종된 치매 노인을 발견한 사례도 있었다. 어느 골목이 어두운지, 멀쩡하던 시설물이 언제 망가졌는지도 동네를 자주 오가는 사람이 먼저 알아차린다.
반려견순찰대는 그렇게 일상의 산책을 동네를 살피는 시간으로 바꾸었다. 그렇다면 자신이 사는 곳의 변화를 알아차리고, 이웃의 필요를 살피는 일은 언제부터 자원봉사의 한 모습이었을까. 자원봉사 아카이브의 기록 속에 지금과는 다른 방식으로 동네를 살피고 서로의 필요를 채워온 사람들이 남아 있다.
가까이 사는 사람이 먼저 본다
과거부터 동네 사람들 사이의 협력은 생활을 유지하는 중요한 방식이었다. 최원규의 「한국 전통사회의 복지이념」
은 두레와 울력 같은 전통적 협동관행이 공동의 문제를 해결하고 구성원을 연결하는 역할을 했다고 설명한다. 일손을 나누고, 혼자 감당하기 어려운 일이 생기면 이웃이 힘을 보탰다. 국가의 제도적 구제가 미치지 않는 곳에서 공동체가 사회적 약자를 보호하고 서로의 삶을 지탱한 것이다.
산업화와 도시화가 진행되면서 이런 관계에도 변화가 생겼다. 사람들은 더 가까이 모여 살게 됐지만, 서로의 사정을 알기는 어려워졌다. 1986년 박순경의 「도시인의 자원봉사활동에 관한 연구
」는 자원봉사를 이러한 도시 관계의 문제에서 바라봤다. 복지시설에서 누군가를 돕는 일에 한정하지 않고, 시민이 지역사회 문제에 관심을 갖고 참여하는 것까지 시민의 자발적인 움직임으로 자원봉사의 한 영역으로 보기 시작했다.
1990년대에는 이러한 주민 참여가 제도적으로 확대됐다. 1991년 지방의회가 다시 구성되고, 1995년 첫 전국동시지방선거가 실시되면서 민선 지방자치 시대가 열렸다. 지역의 일을 행정에만 맡기기보다 주민이 함께 참여한다는 의미가 커지던 시기였다. 그 무렵인 1996년 송파구자원봉사센터가 문을 열었다
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같은 해 창간한 소식지 <송파자원봉사>
에 실린 최일섭 당시 서울대 사회복지학과 교수는 기고문 '지역사회와 자원봉사'에서 자원봉사를 주민의 공동체 의식을 높이고 지역 문제에 직접 참여하는 방법으로 설명했다. 특히 지방화 시대의 주민 자원봉사를 "자기 지역의 복지는 내 스스로 해결하겠다"는 지방자치의 원리를 구현하는 구체적인 방법으로 보았다.
지역 자원봉사센터는 주민 참여를 실제 활동으로 잇는 거점으로 주목받았다. <송파자원봉사>를 들여다 보면, 동네를 살피는 지역탐사단, 생활 속 여러 문제에 대응하는 분야별 자원봉사단, 주민의 재능과 물품을 서로 나누는 송파품앗이까지 기초 자원봉사센터의 다양한 시도가 기록되어 있다.
1997년 봄호 동네를 직접 걸으며 지역을 배우다
'송파구 지역탐사단'은 놀이터와 경로당, 문화재 등 동네 곳곳을 직접 찾아다니며 시설 상태와 생활환경을 살피고 봉사활동에도 참여했다. 자신이 사는 지역을 이해하고 이웃과 공동체에 관심을 갖는 활동이었다.
1998년 봄호 지역의 문제를 자원봉사의 영역으로
송파구자원봉사센터는 '지역사회의 현안문제 해결'을 내걸고 분야별 자원봉사자를 모집했다. 교통, 도시환경, 공원·놀이터, 생활안전, 노인 지원 등 주민의 생활과 맞닿은 문제가 자원봉사의 활동 영역으로 제시됐다.
1999년 겨울호 도시에서 다시 만든 품앗이
'송파품앗이'는 주민들이 가진 기술과 재능, 물품과 서비스를 서로 나누는 지역 내 교환제도였다. '송파머니'를 매개로 필요한 것을 주고받으며 주민 간 신뢰와 공동체 의식을 높이고자 했다.
송파에서 주민들이 서로의 필요를 나누던 활동부터 오늘날 동네를 걸으며 위험과 변화를 살피는 활동까지, 방식은 달라도 출발점은 가까이에 있었다. 내가 사는 곳에 무엇이 필요한지 알아차리고, 그 안에서 내가 할 수 있는 일을 찾는 것이다. 자원봉사의 질문도 '어디에 가서 누구를 도울까'에서 '내가 사는 곳에서 무엇을 할 수 있을까'로 조금씩 넓어져 왔다.
지역의 문제는 결국 그곳에서 살아가는 사람들의 일상 속에서 가장 먼저 모습을 드러낸다. 평소와 다른 장면을 알아차리고, 생활 속 불편과 위험을 발견하고, 필요한 곳에 알리는 것 역시 동네를 돌보는 일이다. 자원봉사는 그렇게 주민의 경험과 시선을 개인의 관심에 머물게 하지 않고, 자신이 사는 곳을 함께 살피고 움직이는 참여로 이어져 왔다.
덧붙이는 글 | - 이 기사는 자원봉사 아카이브에도 실립니다.
- 글 박서정(한국중앙자원봉사센터), 최원정(〈THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록〉 전시 기획자)
<참고문헌>
최원규, 「한국 전통사회의 복지이념」, 1997, 한국사회복지협의회
박순경, 「도시인의 자원봉사활동에 관한 연구」, 1986, 부산대 대학원 석사학위 청구논문.
《송파자원봉사》 1996년 창간호, 송파구자원봉사센터
《송파자원봉사》 1997년 겨울호, 송파구자원봉사센터
《송파자원봉사》 1998년 가을호, 송파구자원봉사센터
《송파자원봉사》 1999년 여름호, 송파구자원봉사센터
김다은, 「도시의 빈틈 살피러 반려견 순찰대가 간다」, 《시사IN》 제781호, 2022. 9. 9.