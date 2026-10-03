AI로 되살려 '대박' 난 3천년 전 얘기, 제작진의 진짜 목적

큰사진보기 ▲<오뒷세이아> 저자 호메로스와 임시진 피디가 EBS 본사에서 인터뷰에 함께 응했다.인터뷰 당일 촬영한 임시진 피디 사진에 AI 고전에 출연했던 호메로스를 AI로 합성해 봤다. 시간과 시대를 초월한 만남이 3000년 만에 이뤄진 셈이다. 이렇게 놓고 보니, AI 기술은 얼마든지 세상에 이롭게 쓸 수 있다는 생각이 든다. ⓒ 김관식 관련사진보기

'잠깐만 볼까?'

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- 간단히 소개한다면.

- 오늘 아침(인터뷰 당일)까지도 바쁘셨다고요.

- < AI 고전, 역사를 바꾼 100책 >이라... 100권이나 되는 고전을 AI 영상으로 만든다는 게, 기획 자체부터 쉽지 않았을 것 같은데요.

큰사진보기 ▲'AI 고전, 역사를 바꾼 100책' 영상 <오뒷세이아>가 클라이맥스로 치닫는 장면.EBS AI지식콘텐츠부는 인류의 이정표가 된 고전 100선을 AI로 되살려, 원문의 핵심 구절과 현대적 시각을 통해 오늘날 우리에게 필요한 의미를 다시 조명한다. 한 권당 10강씩 구성된 총 1000강의 방대한 분량이다. ⓒ AI 고전 <오뒷세이아> 영상 캡처 관련사진보기

- AI 고전 첫 책으로 <오뒷세이아>의 포문을 활짝 열었습니다.

- 일반적인 고전 소개 프로그램이라면 교수나 전문가가 책을 설명하며 CG를 넣는 방식도 가능했을 것 같은데, 굳이 AI로 저자와 고전의 세계를 되살린 이유가 있었을 것 같아요.

큰사진보기 ▲임시진 피디 ⓒ EBS 제공 관련사진보기

'우리를 인간 답게 만드는 것은 얼마나 오래 사느냐가 아니라, 우리가 누구를 사랑하고 누가 우리를 사랑하느냐 하는 점이다'

'진정한 지혜는 아는 데 있지 않고, 분별하는 힘에 있다'

'고전은 죽은 텍스트가 아니라, 오늘을 해석하는 사고의 도구'

- 제작 과정에서 가장 중요하게 생각한 것은 무엇이었습니까?

- 결국 오뒷세우스가 긴 모험 끝에 찾아가는 것은 '자기 자리'라고 보는 것이군요.

- 오뒷세우스가 영생과 불멸의 기회를 마다하고 결국 고향 이타카로 돌아가는 선택을 하는 부분이 제일 기억에 남는데, 이 장면을 어떻게 보셨습니까?

- 이번 AI 고전 <오뒷세이아>를 기점으로 한 가지 바라는 점이 있다면요?

- 그 부분이 AI 영상 제작의 본질이었군요. 이해했습니다.

큰사진보기 ▲인스타그램에서 또 한 번 달궈진 영상.임시진 피디가 호메로스에게 "지도를 보면 트로이에서 이타카는 열흘이면 갈 텐데 왜 10년이나 걸렸냐" 묻자 호메로스가 자세한 이야기를 시작한다. 이 스토리는 인스타그램에 올라 있으며 무려 2000개의 하트를 받았다. ⓒ 인스타그램 캡처 관련사진보기

- 마지막으로, <오뒷세이아>를 본 시청자와 <오마이뉴스> 독자들에게 전하고 싶은 말이 있다면요?