"대통령과 민주당 공기 엇갈려"... 조국, 김민석에 "배제 정치 말라"

"대통령과 민주당의 공기가 이토록 엇갈리는 것은 심각한 문제이다."
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 추석 연휴를 앞두고 더불어민주당을 향해 다시 공개적으로 쓴소리를 했다. 다만, 대통령에 대한 비판과는 분명하게 선을 그었다. 이재명 대통령이 기자회견과 강훈식 대통령 비서실장 사의 표명 등을 계기로 국정 쇄신에 나선 것과 달리 집권여당인 민주당은 "계속 헛발질하고 있다"라는 주장이다.
특히 김민석 민주당 대표를 직접 거론하며 민주진보진영 내부의 '배제의 정치'를 멈추라고 요구했다. 최근 각종 여론조사에서 이 대통령 국정운영 긍정평가가 30%대에 머물고 있는 가운데 나온 요구다. 동시에 민주당과 조국혁신당 지지층에서는 두 당의 합당에 찬성하는 응답이 각각 절반과 70%를 넘어선다는 조사 결과도 공개됐다.
조 원장은 민주당이 개혁 과제의 구체적인 시간표를 내놓는다면 "든든한 우군"이 되겠다면서도, 방향을 잘못 잡을 경우 "레드팀 역할"을 하겠다고 예고했다.
"특정 계파 힘만으로 정부 만들어진 것 아냐"
조 원장은 23일 오전 자신의 페이스북에 "이재명 대통령과 국민주권정부의 성공을 위해 민주당에 정중히 요청한다"라며 장문의 글을 올렸다.
그는 먼저 "국정 지지율은 오르내림을 반복하기 마련이다. 중요한 것은 회복 탄력성"이라며 "국민과의 약속을 차근차근 실천해 나간다면 지지율은 자연히 반등한다"라고 주장했다. 그러나 "대통령의 기자회견, 비서실장의 사퇴 표명, 국정 기조의 변화 시도 등 대통령의 쇄신 노력이 이어지고 있음에도 집권 여당인 민주당은 계속 헛발질하고 있다"라며 "대통령과 민주당의 공기가 이토록 엇갈리는 것은 심각한 문제"라고 지적했다.
특히 화살은 김민석 대표를 비롯한 민주당 지도부를 향했다. 조 원장은 "향후 민주진보진영 내부를 갈라치는 '배제의 정치'를 하지 않을 것임을 분명히 해야 한다"라며 "'대통령을 지키자'는 명분을 내걸지만 실제로는 자신과 자기 계파의 이익을 도모하며 동지들을 공격하는 행태를 계속하면 희망이 없다"라고 주장했다.
이어 "민주당 지도부는 당 전체에 '입단속' 지시를 내리길 바란다"라며 "이재명 정부는 민주당 내 특정 계파의 힘만으로 만들어지지 않았고, 그 힘만으로는 성공할 수도 없음을 명심하라"라고 덧붙였다. 전날 김 대표가 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명 철회를 공개 요구한 김용민 의원의 문제 제기 방식을 비판하며, 법제사법위원회 사보임 가능성까지 열어둔 가운데 나온 발언이다(관련 기사: "김용민 법사위서 빼라" 댓글에, 김민석 "여러 방법 중 하나"
https://omn.kr/2jvf5).
조 원장은 민주당에 추석 연휴 직후 '개혁과제의 시간표'를 내놓으라고도 요구했다. 그는 민주당이 전국에 '조희대 사퇴' 현수막을 내걸었던 점을 언급하며 "현수막 거는 대신 조국혁신당이 대표발의한 법원행정처 폐지 법안 등 사법개혁을 실천했다면 '조희대 대법원'이 대통령의 헌법적 권한을 무력화하려는 시도는 일어나지 못했을 것"이라고 주장했다.
불평등 해소 역시 민주당의 핵심 과제로 꼽았다. 조 원장은 "역대급 호황의 시기는 달리 말하면 과감한 불평등 해소 정책을 펼 수 있는 적기"라며 2028년 총선 전까지 관련 정책에 전력투구할 것을 주문했다.
그러면서 "민주당이 개혁과제의 구체적 시간표를 제시한다면 조국혁신당은 그 개혁의 길에 든든한 우군이 될 것"이라면서도 "방향을 잘못 잡는다면 레드팀 역할도 무겁게 책임지겠다"라고 밝혔다.
민주당·혁신당 지지층은 합당에 우호적… 대통령 긍정평가는 37%
공교롭게도 이날 민주당과 조국혁신당의 관계, 이 대통령의 국정운영에 대한 최근 민심 동향을 가늠할 수 있는 여론조사 결과들도 함께 공개됐다. <한겨레>와 한국정당학회가 에스티아이에 의뢰해 지난 15일부터 20일까지 전국 유권자 1592명을 대상으로 실시한 '2025~2026 유권자 패널조사' 5차 조사에 따르면, 전체 응답자 가운데 민주당과 조국혁신당의 합당에 찬성한다는 응답은 33.8%, 반대는 41.9%였다.
그러나 양당 지지층만 놓고 보면 양상이 달랐다. 민주당 지지층에서는 52.3%가 합당에 찬성했고 31.0%가 반대했다. 조국혁신당 지지층에서는 찬성이 74.3%, 반대가 18.0%였다.
합당 시기를 놓고서는 온도 차가 있었다. 합당 찬성자 가운데 민주당 지지층은 '2027년 1월부터 2028년 총선 이전'을 선택한 응답이 25.2%로 가장 많았고, '2026년 연내'는 20.7%였다. 반면 조국혁신당 지지층에서는 '2026년 연내'를 선택한 응답이 53.0%로 가장 높았다.
김민석 대표의 직무수행에 대해서는 전체 응답자의 33.2%가 긍정, 46.3%가 부정 평가했다. 다만 민주당 지지층에서는 긍정평가가 60.8%로, 부정평가 19.9%보다 높았다.
같은 날 공개된 조원씨앤아이 조사에서는 이 대통령의 국정운영 긍정평가가 37.0%, 부정평가가 60.8%로 나타났다. 해당 기관의 직전 조사보다 긍정평가는 1.1%포인트 낮아지고 부정평가는 1.0%포인트 높아진 수치다. 정당 지지도는 민주당 40.3%, 국민의힘 37.3%, 조국혁신당 4.2%였다.
에스티아이 조사는 휴대전화를 이용한 모바일 웹조사 99.7%와 유·무선 전화면접조사를 병행했으며, 응답률은 96.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.5%p다.
<스트레이트뉴스> 의뢰로 조원씨앤아이가 지난 19일부터 21일까지 전국 만 18세 이상 남녀 2007명을 대상으로 실시한 이 조사는 휴대전화 100% RDD 방식 ARS로 진행됐다. 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.