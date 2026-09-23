김홍열 군수 "청양군민의 일방적인 희생 묵과 않겠다"

큰사진보기 ▲김홍열 청양군수가 23일 보도자료를 통해 지역을 관통하는 대규모 추가 송전선로 건설 계획에 대해 강한 유감을 표하며 “단호히 반대한다”는 입장을 밝혔다. ⓒ 청양군 관련사진보기

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청양군이 지역을 관통하는 대규모 추가 송전선로 건설 계획에 대해 강한 유감을 표하며 "단호히 반대한다"는 입장을 밝혔다.23일 김홍열 청양군수는 "청양군은 이미 수많은 송전선로와 철탑을 감내하며 국가 전력망 구축에 충분히 기여해 왔다"며 "청양군민의 생활터전과 재산권을 지키는 것은 군수로서 결코 양보할 수 없는 문제인 만큼, 일방적인 희생을 강요하는 추가 건설 계획을 좌시하지 않겠다"고 강력한 의지를 밝혔다.현재 청양군에는 345kV 6개, 154kV 3개 등 총 9개의 송전선로와 309기의 철탑이 설치되어 있다. 그러나 여기에 새만금#2~신서산변전소, 새만금#2~신청양, 청양개폐소 건설, 신청양~고덕#3, 군산~신천안 등 5개의 신규 전력망 사업이 추가로 계획되면서 군민들의 누적된 불만과 우려가 극에 달한 상황이다.김 군수는 "국가 전력망 확충의 필요성 자체를 부정하는 것은 아니지만, 이미 한계치에 도달한 청양군에 또다시 시설을 집중시키는 것은 군민의 수용 한계를 명백히 넘어서는 것"이라며 "군민의 동의 없는 일방적 추진에 대해 군민과 함께 끝까지 대응해 나가겠다"고 강조했다.청양군은 향후 정부와 한국전력 등에 이미 지어진 송전시설 현황과 주민들의 피해 및 누적된 부담을 적극 피력하며, 추진 중인 계획의 전면 재검토를 강력히 요구할 방침이다. 아울러 충남 지역 타 시·군과의 연대 대응 및 주민 의견 수렴을 통해 구체적인 대응 방안을 강화해 나갈 계획이다.