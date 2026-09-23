감기 끝에 입맛 잃은 아이를 위한 할머니의 작전

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큰사진보기 ▲딸이 대출해 온 하야시 아키코 그림책 <달님 안녕> 표지 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"할머니, 이리로 와봐요! 우리 집에도 달님이 떴어요. 여기서 볼 수 있어요!"

"저기 봐요. 저기... 달님이 있죠? 내 말이 맞죠?"

"그렇구나! 우리 집에도 밤이 되니까 고마운 달님이 찾아왔구나. 달님한테 반갑게 인사해 볼까?"

"예! 달님아, 안녕?"

"그래, 바로 이거야!"

"달~ 달~ 무슨 달~ 쟁반같이 둥근 달~! 둥둥아, 이것 봐라! 보름달님이 우리 집 주방에 떴어! 둥둥이가 예쁜 반달로 만들어 줄까?"

"자, 얼른 이만큼을 꿀꺽 먹어서 둥둥이 뱃속에 예쁜 반달이 뜨게 해주자!"

큰사진보기 ▲접시 위 동그란 보름달 모양 볶음밥이 반달과 초승달로 변하며 점차 뱃속으로 사라지고, 마지막 달토끼 너겟까지 맛있게 비워내는둥둥이. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"와! 이제 초승달을 만들어 볼까?"

"우와, 오늘 밤에는 둥둥이 뱃속에서 아주 밝은 보름달이 뜨겠는 걸? 어? 그런데 달에는 방아 찧는 토끼가 산다고 했잖아. 우리 토끼 한 마리도 뱃속으로 놀러 가게 해줄까?"

"이제 오늘 밤에는 달토끼도 둥둥이 뱃속 달님을 찾아오겠네!"

"어린이집 가서 뱃속에 달님이 잘 뜨게 친구들이랑 신나게 놀다 오렴!"

매 끼니마다 이번에는 또 어떻게 아이들 밥을 먹여야 하나 깊은 고민에 빠지곤 한다. 두 손주 녀석이 모두 지독한 감기에 걸린 후부터 통 입맛을 잃었는지 당최 무엇이든 먹으려 들지 않기 때문이다.다행히 큰 손주는 어느 정도 말이 통하는 편이라 이렇게 저렇게 구슬리고 이야기를 엮어가며 달래면 눈을 반짝이며 수저를 들지만, 아직 어린 작은 손주는 대책을 찾기가 무척 어렵다. 그저 제일 좋아하는 면요리를 해주는 수밖에 없는데, 어젯밤에는 공들여 끓인 국수마저 보기 좋게 거절당했다.큰 손주와 유독 이야기가 잘 통하는 이유는 녀석이 평소 그림책을 아주 좋아하기 때문이다. 같이 읽었던 그림책 내용 중 하나를 인용해서 밥상 위로 가져오면 언제 그랬냐는 듯 밥 한 그릇을 뚝딱 비워낸다. 이럴 때 보면 소통에서 '스토리'라는 것이 얼마나 중요한 역할을 하는지 새삼 깨닫게 된다.생각해보면 여행지나 역사 유적지도 스토리가 입혀져 있을 때 사람들의 마음속에 훨씬 더 깊고 진하게 와닿지 않던가. 한때 학교 교육 현장에서도 '스토리텔링'이 크게 유행했던 적이 있었다. 스토리텔링이란 단순히 정보를 전달하는 것을 넘어, 흥미롭고 생생한 이야기로 바꿔 상대방의 마음을 움직이는 소통 방식이다. 특히 복잡한 수학 문장제 문제나 응용문제를 어려워하는 학생들에게 스토리텔링 기법을 도입해 수업의 흥미를 끌어올리던 기억이 난다.여행을 다니며 겪었던 경험들도 비슷하다. 사실 주변 풍경 자체는 그다지 특별할 것이 없는 곳이었지만, 그 장소에 담긴 유래나 마을 사람들의 소소한 이야기가 스토리로 잘 정리되어 있으면 의외의 깊은 감동을 받곤 했다. 어느 시골 마을 어귀를 지키는 오래된 느티나무가 가진 서사라든지, 당당하게 서 있는 큰 바위에 얽힌 전설 같은 것들 말이다.파주 헤이리 예술마을을 탐방할 때도 마찬가지였다. 그 마을이 어떤 가치와 취지로 조성되었고, 주민들이 어떤 방식으로 마을을 운영하며, 어떤 건축 제한(3층 이상의 건물은 지을 수 없고 문화시설 비율을 반드시 준수해야 하는 등)을 지켜가고 있는지를 미리 알고 둘러보니 그 공간이 주는 인상이 현저히 다르고 특별하게 느껴졌다.우리 집에서 그림책을 읽는 방식도 이와 닮아 있다. 아이와 함께 그림책을 읽고 나서 책을 덮는 순간 상황이 끝나는 것이 아니다. 책 속에 나왔던 정겨운 표현이나 이야기들을 아이의 실제 일상생활 속에서 끊임없이 언급해 준다. 책은 단지 종이에 적힌 글자가 아니라 곧 우리의 삶이자 생활임을 아이가 은연중에 자연스럽게 느끼도록 해주고 싶어서다.마침 추석을 앞둔 시점이라 딸아이가 도서관에서 <달님 안녕>이라는 그림책을 한 권 빌려왔다. 어젯밤에는 아이와 잠자리에 들기 전 이 책으로 정겨운 시간을 가졌다. 책의 줄거리는 아주 간결하다. 밤이 되어 세상이 깜깜해졌는데, 지붕 위가 환해지기 시작한다. 드디어 달님이 떠오른 것이다.딱 여기까지 읽어주었을 때였다. 의자에 앉아서 그림책을 보던 손주 둥둥이가 갑자기 눈을 동그랗게 뜨고 소리를 쳤다.둥둥이는 내 손을 꼭 잡고 거실 창가로 다급하게 달려갔다. 창밖을 두리번거리더니 이내 하늘에 떠 있는 달을 찾아내고는 작은 손가락으로 가리키며 씩 웃었다.고사리 같은 손을 흔들며 신나게 인사까지 마친 후에야 둥둥이는 다시 제자리로 돌아와 의자에 얌전히 앉았다. 그리고는 어서 책을 계속 읽어달라고 응석을 부렸다.그림책 속에서는 다시 달님과 인사를 나누려는데, 갑자기 심술쟁이 구름 아저씨가 나타나 달님을 가려버린다. 달님이 안 보인다며 "구름 아저씨, 비켜주세요!" 하고 소리치자, 미안하다며 구름 아저씨가 스르륵 지나가고 다시 환하게 웃는 달님에게 "달님, 안녕?" 하고 다정하게 인사하는 것으로 책은 끝이 난다.책을 다 읽은 우리는 손을 모으고 예쁜 기도를 올렸다. 저 하늘의 달님이 무사히 밝고 둥근 보름달이 되게 해달라고 말이다. 그러고는 일찍 자야 달님이 더 빨리 보름달로 변한다며 둥둥이를 달래 잠자리에 들게 했다.다음 날 아침, 기분 좋게 일어난 둥둥이는 역시나 눈을 뜨자마자 그림책을 읽어달라며 달려왔다. 녀석이 가장 좋아하는 <넘버블럭스> 책이었다. 침대에 함께 누워 가볍게 아침 체조도 하고, 할머니 한 쪽, 둥둥이 한 쪽 서로 번갈아 가며 신나게 읽었다.하지만 즐거운 시간도 잠시, 아침 밥상을 차려놓고 밥을 먹자고 하니 아이는 금세 얼굴을 찡그리며 안 먹겠다고 떼를 쓰기 시작했다. 딸아이는 아이의 이런 투정이 속상하기도 하고, 어차피 때가 되면 먹을 테니 너무 스트레스 주지 말고 간단하게만 먹여서 어린이집에 보내자고 귓속말을 했다.하지만 나는 "잠깐만 기다려봐" 하고는 주방으로 향했다. 우선 둥둥이가 평소 좋아하는 새우와 옥수수, 계란을 준비했다. 그리고 미리 다져서 냉동실에 얼려둔 야채 블록 하나와 어묵 다짐을 함께 넣고 달달 볶아 맛있는 볶음밥을 만들었다.'어떻게 해야 아이가 기분 좋게 먹으려나...' 고민이 깊어졌다. 소화가 잘 되도록 조금만 먹여야겠다고 생각하며 접시 위에 밥을 얇고 동그랗게 펼쳐 놓던 바로 그 순간, 퍼뜩 좋은 아이디어가 머리를 스쳤다.나는 회심의 미소를 지으며 아이들 접시를 들고 거실로 나갔다. 얇고 넓게 펼쳐진 밥이 담긴 접시를 약간 기울여 들고는 큰 소리로 흥겹게 노래를 불렀다.딸아이와 손주에게 얇게 펼쳐진 '보름달 볶음밥'을 내밀자, 먼저 눈치를 챈 딸아이가 맛있게 먹기 시작했다. 그 모습을 본 둥둥이도 눈을 반짝이며 다가왔다. 나는 숟가락으로 볶음밥의 반을 딱 갈라 보여주며 말했다.그러자 둥둥이는 서둘러 숟가락을 들고 밥을 푹 떠서 입으로 직행했다. 오물오물 씹는 동안 금방 반달 모양만 남은 밥이 둥둥이 뱃속으로 쏙 들어갔다.다시 조금씩 덜어서 입에 넣어주니, 어느새 넓었던 접시 한 그릇이 순식간에 비워졌다.미리 구워둔 용가리 모양 치킨너겟을 건네니 아이는 까르르 웃으며 냉큼 받아 먹었다.밥 한 그릇을 깔끔하게 다 비운 둥둥이는 기분이 최고조에 달했는지, 어제 읽었던 <달님 안녕> 그림책을 다시 들고 와서 할아버지에게 읽어달라며 품에 안겼다. 할아버지는 밥을 잘 먹은 둥둥이가 대견하고 기특했는지 한껏 감정을 실어 신나게 책을 읽어주었고, 아이의 얼굴에는 웃음꽃이 피어났다. 그 덕분에 평소 전쟁 같던 아침 양치질도 일사천리로 즐겁게 끝낼 수 있었다.아이를 웃으며 등원시키고 돌아온 거실. 한숨을 돌리며 오늘 아침도 큰 숙제 하나를 무사히 끝냈다는 뿌듯함이 밀려왔다. 아이의 거북한 밥 먹기 문제도 지혜롭게 해결하고, 그림책이 단순한 종이책이 아니라 우리의 진짜 삶과 촘촘히 연결되어 있다는 사실을 자연스럽게 알려주었으니 그야말로 일석이조였던 셈이다.수돗물을 틀고 설거지를 시작한다. 보름달 볶음밥 덕분에 환해진 아이의 얼굴을 떠올리며, 오늘은 또 어떤 예쁜 책을 읽고 아이와 눈을 맞추며 이야기를 나눠볼까 행복한 고민에 빠져본다.