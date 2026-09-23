삶의 고비를 넘는 기예, '강약'의 활용

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲비 갠 시청 앞 광장.갑작스러운 폭우가 그치자 잠시 몸을 피했던 사람들이 다시 센트로아메리카 공원(Parque Centro America)으로 나왔다. 라틴 아메리카의 전통적인 15세 성인식인 킨세아녜라 기념 사진을 찍기 위해 나왔던 소녀도 비가 그치자 케찰테낭고 시청을 배경으로 다시 자리를 잡았다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲다시 주목받은 마야의 수동 베틀.박람회장에서 수동 베틀로 직조 시연을 보여주는 모습. 수동 직조기를 통한 마야 직조문화는 마음의 안정을 주는 '위빙(Weaving) 테라피'로 현대인들에게 스트레스 해소와 치유의 도구로 활용된다. 이 직조를 예술에 활용하거나 힐링의 방법으로 활용하기 위해 배우러 오는 서양 사람들이 늘어나고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲비가 오지 않던 우기.2년 전 우기에는 잦았던 비가 올해 들어서는 내리지 않아 농사도, 도시의 식수 확보도 걱정이었다. 다행히 이달 들어 비가 오기 시작했다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"한 50방울 맞고 잘 도착했습니다. 지금은 폭우로 변했군요."

"그러니까 폭우를 피하신 거죠? 전 지금 폭우에 갇혔습니다. 선생님 출발하시고 하루 한 번의 제 외출 루틴을 마치려고 나왔는데 광장에 도착하기 직전에 폭우가 시작되었습니다. 하지만 괜찮습니다. 폭우가 내리는 순간 이곳 사람들이 어떻게 대응하는지를 관찰하고 있습니다."

"과테말라 비는 '강약'이 있으니 잘 피해 돌아가십시오."

"'강'과 '약'을 적기에 활용하는 것이야말로 인생의 고비를 넘는 도술인 것 같습니다. 이제 다시 '약'의 순간이 왔습니다. 잘 돌아가겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

우리 부부는 셀라(과테말라 케찰테낭고를 현지인들이 부르는 이름)에서 아주 긴 장편소설을 읽고 있다. 그것은 주인공과 그 가족사를 중심으로 펼쳐지는 대하 다큐소설이다.그제도, 어제도 한 챕터를 읽었다. 그 소설은 현재 쓰이고 있는 이야기이다. 좀 더 엄격해지자면 소설이라기보다 르포르타주에 가깝다.우리는 이곳 셀라에서만 25년을 살고 있는 한 교민과 조우했고, 그 뒤로 거의 매일같이 만나며 이야기를 읽는다. 그것은 구술이므로 듣는다고 해야 옳겠다. 하지만 나는 그 시간을 듣는 시간이 아니라 읽는 시간으로 여긴다. 읽는다는 방식은 독자가 더 거리를 둘 수 있고 관조적이 될 수 있다. 내가 원하는 방식으로 해석할 수 있고 감정이입도 자연스러워 어느 순간 내 이야기가 되기도 한다.화자에게 이 구술은 이너서클, 단 두 사람의 독자를 위한 창작이므로 검열할 필요도 없다.모든 독서가 그렇듯 읽는 행위는 결국 자신에게로 귀결된다. 나 또한 그분의 구술 르포르타주를 읽는 동안 끊임없이 나에게로 돌아가곤 했다.뒤돌아보면 셀라에서 그분과 뜻밖의 만남처럼, 내 삶은 우연의 연속이었다. 학교 교육을 비롯한 여러 제도 속에서 공부와 시험을 통해 익힌 기예들로 지금의 내가 이루어진 것들은 미미해 보인다. 그렇지만 그 과정 속에서 뜻하지 않게 만난 것들이나 애초의 의도와 계획이 실패하여 택한 차선이 내 삶을 이끌어 온 듯하다.​나는 어릴 적 홀로 대처로 보내져 외로운 유년기를 견디는 시간이 성장기였던 만큼, 행복보다는 견디지 않아도 되는 시간이 주어지기를 바라곤 했다. 여전히 행복에 집착하지는 않지만 행복한 상태가 어떤 것인지를 생각해 본 적은 있다. 그것은 물질적 충족이나 갑작스러운 행운이 아니라 '마음이 평온한 상태'였다. 행운을 행복의 요소로 보지 않았기 때문에 복권을 사 본 적도 도박에 손을 댄 적도 없다.그렇다고 근실하지 않은 것은 아니었다. 땅은 부지런한 만큼, 정직한 만큼만 응답을 한다는 것으로 믿은 농부 아버지로부터 물려받은 유전적 영향이지 싶다. 그렇게 살다 보면 그때는 몰랐던 어떤 조건과 결합되어 어느 순간 더 평온한 상태가 되지 않을까 하는 생각이 지배적이었다. 그 생각은 불교의 '연기(緣起)' 개념과 닮아 있었고, 연기는 내가 세상을 이해하는 방법이 되었다. 스스로 좋은 씨앗(원인)이 되고자 했던 노력이었다.그제는 그 댁에서 육전을, 어제는 비빔국수를 먹었다. 그리고 과테말라 독립 205주년 기념일 축제인 셀라페르(Xelafer)의 일환인 박람회에 다녀왔다. 마치 예전 장날 나들이 같이 마음 평온한 시간이었다.우리는 오늘도 만났다. 이번에는 그분이 우리의 호스텔을 방문했다. 고원도시의 쌀쌀한 밤 기온을 걱정해 불쑥 두툼한 담요를 가져온 것이다.우리 부부는 손님의 갑작스러운 방문에 차와 디저트를 냈다. 차려 놓고 보니 틸리아 꽃차(Flor de Tilia)는 그제 그분이 나누어 준 것이었고 하몬시요 데 레체(우유와 설탕을 졸여 만든 달콤한 과자)는 어제 박람회장에서의 선물이었다.숙소에서의 시간은 지금까지 읽어 온 여러 챕터를 리뷰하는 이야기가 되었다. 갑자기 구름이 몰려왔다. 최근 셀라는 우기에 걸맞은 날씨로 돌아갔다. 지난달 농부들을 애태웠던, 비가 내리지 않는 우기를 겪은 뒤라 하루에 한 번씩 내리는 비가 반가운 나날이다. 정원에서 이어 가던 구술 독서를 서둘러 마쳤다.손님이 댁으로 돌아가시고 먹구름이 머리 위에 가득했지만 나는 매일 시장과 광장을 찾아 셀라의 삶 속으로 들어가는 루틴을 건너뛰지 않기 위해 숙소를 나섰다. 시장을 지나 광장에 닿을 때쯤 장대비가 쏟아졌다.급히 인근 어르신 부부의 노점 파라솔 아래로 피신했다. 곁을 내주신 어르신 부부 덕분에 겨우 몇 방울만 맞고 폭우를 피할 수 있었다. 그때 그분으로부터 메시지가 왔다.10분쯤 뒤 장대비는 이슬비로 바뀌었고 곧 햇살이 났다. 구술 저작의 독자가 되는 시간을 통해서 수많은 삶의 기예를 터득하게 된다. 그분의 예상대로 되었음을 전할 수 있게 되었다.