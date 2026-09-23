유명 맛집에 모셨는데... 어느 부모님이 섭섭해한 이유

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▲영화 <호프>를 닮은 산길, 세대의 풍경을 마주한 건지산 산책 최호림 관련영상보기

"자식 낳아봐야 소용없어. 용돈도 제 엄마한테만 주고 나한테는 안 주네."

"전주시내 최고 맛집이라고 인터넷 검색해서 모신 거라며, 많이 드시라고 어찌나 생색을 내던지."

'나도 언젠가 저럴 수 있겠구나.'

어제(22일)는 정기검진을 위해 대학병원에 다녀왔다. 3년 전 뇌경색을 앓은 이후 정기적으로 받는, 이제는 하나의 연례행사 같은 일이다.한때 재활병원에 1년 반 이상 입원해 거동이 불편한 환자들과 함께 지낼 때가 있었다. 당시 우리의 가장 큰 소원 중 하나는 대학병원 뒤편에 있는 산에 가보는 것이었다. 두 발로 걸어갈 수 있다면 더없이 좋았겠지만, 휠체어를 타고서라도 어떻게든 산책을 나가고 싶었다. 병상에 누워 창밖으로만 바라보던 그 산의 공기가 사무치게 그리웠다.긴 재활을 거쳐 몸 상태가 조금씩 호전되자마자 가장 먼저 찾은 곳 역시, 환자들의 로망이자 전북대병원과 연결된 '건지산'이었다. 처음 마주한 건지산은 눈물 나도록 매력적이었다. 오랫동안 고대하던 곳에 드디어 와봤다는 벅찬 감동 때문이었는지도 모른다. 그런데 시간이 지날수록 이 산을 향한 애정은 한층 더 깊어졌다.실제로 건지산은 꽤 멋진 산이다. 해발 100m 남짓의 낮은 산이지만 능선이 완만해 어린아이부터 어르신까지 부담 없이 찾을 수 있고, 편백숲을 비롯한 다양한 나무가 어우러진 숲길이 포근하게 이어진다. 게다가 주변에 숲속 도서관, 동물원과 덕진체련공원, 한국소리문화의전당 등이 자리해 산책과 문화 생활을 동시에 누리기에도 제격이다.무엇보다 내게 건지산이 각별한 이유는 아픈 몸으로 병상에 머물 땐 창밖으로 동경하던 산이었고, 회복한 뒤에는 직접 두 발로 걸어서 등반한 산이기 때문이다. 그래서인지 건지산을 걷는 사람들을 볼 때면 단순한 운동 이상의 의미가 느껴진다. 누군가에게는 건강을 되찾기 위한 절실한 첫걸음이고, 또 누군가에게는 병원에서 잠시 벗어나 가쁜 숨을 고르는 치유의 길일지도 모른다.그날도 채혈을 마치고 검사 결과가 나오기까지 두 시간 남짓 여유가 생겨 자연스레 건지산으로 향했다. 풍경은 여전했다. 산책을 나온 사람들의 발걸음이 이어지는 가운데, 곧게 뻗은 메타세쿼이아 길은 얼마 전 관람한 나홍진 감독의 영화 <호프> 속 산세가 떠오를 만큼 비현실적으로 아름답고 고요했다.이런저런 상념에 젖어 한참을 걷다 땀을 식힐 겸 나무 아래 벤치로 향했다. 그곳엔 이미 몇몇 어르신이 옹기종기 모여 앉아 담소를 나누고 계셨다. 나도 맞은편에 자리를 잡고 잠시 쉬는데 자연스럽게 그분들의 대화가 들려왔다. 자식 자랑부터 살아오며 겪은 헛헛함까지 이야기는 끊이지 않았다. 그러던 중 한 할아버지가 자식 이야기를 꺼내셨다.그러자 옆에 있던 일행이 "자식들이 같이 쓰라고 주는 돈인데 뭘 그렇게 서운해해"라며 거들었다. 하지만 할아버지의 섭섭함은 그뿐만이 아니었다. 며칠 전 자식이 저녁을 대접하겠다며 모시고 간 곳이 다름 아닌 '냉삼겹살집'이었다는 것이다.말끝에 여전히 서운함이 묻어나자, 다른 분도 "인터넷 맛집은 가급적 안 가는 게 좋아. 나도 가보니 별로더라고" 하며 맞장구를 치셨다.가만히 듣고 있자니 그 '냉삼집'이 어디인지 대번에 감이 잡혔다. 젊은 세대 사이에서 유명 연예인들이 극찬해 줄을 서서 먹는 이른바 '인터넷 핫플'로 소문난 식당이었다. 나 역시 알고 있는 그 집은 유명세를 타며 가격 또한 결코 저렴하지 않은 곳이다.자식 입장에서는 나름대로 정성을 들여 유명 맛집을 검색해 부모님께 대접하고 싶었을 것이다. 하지만 부모 세대의 눈에 냉삼겹, 흔히 말하는 대패삼겹살은 그저 값싸고 평범한 음식으로 느껴졌을 수 있다. 결국 자식은 최고로 좋은 곳에 모셨다고 뿌듯해 했겠지만, 부모는 전혀 다른 의미로 받아들인 셈이다. 이 얄궂은 서운함의 발단은 음식 자체보다, 부모와 자식이 기대했던 바가 서로 달랐기 때문인지도 모른다.부모와 자식 사이에는 생각보다 긴 세대의 간격이 있다. 그 간극을 완전히 없애기는 어렵겠지만, 함께 걷고 밥을 먹으며 서로의 이야기에 조금 더 귀 기울인다면 그 거리는 한결 좁혀지지 않을까. 그 할아버지는 결국 자식들이 집으로 돌아갈 때까지 그 섭섭함을 한마디도 내색하지 않으셨다고 했다. 그 이야기를 듣는 내 마음도 잔잔히 흔들렸다.생각해 보면 아이들이 이제 모두 대학 졸업반이니, 나 역시 머지않아 손주를 볼 수도 있다. 그런데 이상하게도 어르신들의 대화를 듣는 내내, 나는 나 자신을 꽤 '젊은 사람'이라고 여기는 착각에 빠져 있었다. 하지만 두 시간여 후 진료실에서 받아 든 내 피검사 결과는 나의 얄팍한 착각을 가차 없이 깨뜨렸다.지난번 속을 썩이던 고지혈증 수치는 다행히 조금 내려갔지만, 이번엔 이미 고혈압 판정을 받아 약을 챙겨 먹고 있는 와중에도 혈압이 상당히 높게 나와 각별히 조심하라는 의사의 당부가 뒤따랐다.무거워진 걸음으로 병원 문을 나서며 건지산을 다시 눈에 담았다. 불현듯 벤치에 앉아 계시던 어르신들의 백발이 떠올랐다. 노인이라 치부했던 그들이지만, 사실 냉정한 건강 지표 앞에서는 백발의 그들보다 검은 머리인 내가 훨씬 더 위태로운 처지일지도 모른다.나이와 겉모습만으로 단편적으로 세대를 가르고 서둘러 선을 그어버리는 우리 사회의 얄팍한 잣대가, 내 안에도 고스란히 자리하고 있었던 셈이다. 병원을 나서는 내내 그 씁쓸하고도 애틋한 모순이 오래도록 나를 따라다녔다.가만보니 이제 곧 추석이다. 벤치에 앉아 서운한 자식 흉을 보며 섭섭함을 토로하시던 것도 가만히 생각해 보면, 점점 파편화되어 가는 현대사회의 가족 관계 속에서 명절을 앞두고 유독 사무치는 그리움 때문이었으리라.유명 맛집의 '냉삼겹살'에 담긴 자식의 서툰 진심과, 그것을 섭섭하게 받아들인 부모의 동상이몽. 어쩌면 그것은 마음을 전하는 언어와 방식이 달라 서로 겉돌기만 하는 우리 시대 세대 단절의 쓸쓸한 단면일지도 모른다.이제는 나 역시 누군가의 자식이라는 익숙한 자리에서 내려 놓고 어느덧 부모이자 기성세대의 반열에 들어서고 있음을 덤덤히 받아들여야 할 때인 것 같다. 세대 간의 벌어진 틈을 메우는 것은 결국 유행하는 비싼 맛집이나 화려한 선물이 아니라, 서로의 눈높이에서 온기를 나누며 이야기를 나누고 들어주는 시간이 아닐까.다가오는 이번 명절에는 우리네 가족들의 식탁마다 서로를 향한 따뜻한 소통과 함께 세대를 이해하는 다리가 놓이기를 바라며, 모두 건강하고 평안한 추석 명절 보내시기를 바라 마지않는다.