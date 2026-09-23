송미령 "안 팔리는 맹지·조건불리농지, 농지은행 매입 검토"

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부장관이 23일 민주당TV '민티07'에 출연해 발언하고 있다. ⓒ 민주당TV 갈무리 관련사진보기

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송미령 농림축산식품부 장관이 최근 논란이 되고 있는 정부 농지전수조사와 관련해 맹지나 조건이 불리해 팔리지 않는 농지를 농지은행이 매입하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 농지전수조사 결과 농지법 위반이 확인되더라도 무조건 농지를 팔아야 하는 것은 아니라는 점도 강조했다.송 장관은 23일 민주당TV '민티07'에 출연해 농지전수조사 후속 조치에 대해 "반드시 토지를 내가 갖고 있고 싶다 그러면 팔거나 이럴 필요 없다. 강제하지 않는다"고 밝혔다.그는 "예를 들면 맹지, 그다음에 조건이 불리한 농지 같은 경우에 '나 원래 팔려고 내놨는데 안 팔린다' 이런 것들은 사적 거래가 안 된다면 나라에 농지은행을 통해서 그 부분을 우리가 매입할 수 있도록, 그런 조치도 생각을 하고 있다"고 말했다.농지 매매와 임대차를 연결하는 '농지거래 이음' 시스템도 언급했다. 송 장관은 "중개사들이 대행을 해도 좋고, 아니면 토지를 갖거나 살 사람들이 직접 해도 좋다"면서 "그렇게 사적 거래가 어려우면 농지은행에서 이 부분을 도와드리겠다. 임대를 하든지 사고파는 것들을 도와드리겠다는 것"이라고 설명했다.상속농지에 대해서도 "걱정할 필요 없다"고 강조했다. 송 장관은 "상속 농지도 내가 소유를 계속할 수 있다"며 "1헥타르까지는 다른 우리 동네 친척, 내가 아는 분한테 그냥 임대를 해주셔도 되고 1헥타르가 넘는 부분은 농지은행을 통해서 임대를 하시면 된다"고 부연했다.반면 정부가 '투기'로 보고 엄정 조치하겠다는 유형은 세 가지로 제시했다. 송미령 장관은 ▲토지거래허가구역에서 거짓 영농계획을 제출하는 등의 방식으로 농지를 취득한 뒤 무단 휴경하거나 불법 임대한 경우 ▲농업법인이 농업 생산 대신 부동산업을 하는 경우 ▲경매 등으로 여러 명이 농지 지분을 공유 취득한 뒤 무단 휴경하거나 불법 임대한 경우 등을 들었다.송 장관은 "딱 이 세 가지만 투기라고 저희가 보는 것"이라고 강조했다. 이와 별도로 농업진흥지역에서 농지를 야적장이나 야영장 등 다른 목적으로 사용하는 '중대한 불법전용'도 엄정 조치 대상으로 제시했다.그러면서 "이런 정도만 저희가 이번에 엄정하게 조치를 할 것"이라면서 "우리 농업 현장에서 일어나는 많은 농지법상 위반 행위들이 있다. 이 부분은 이번에 정상화하고 다 양성화하는 기회로 삼겠다"고 말했다.현재 농지전수조사는 농지 처분 여부를 결정하는 단계까지 진행되지 않았다. 정부는 지난 5월 18일 농지전수조사를 시작해 7월 말까지 농지대장과 행정정보를 대조하는 기본조사를 진행했다. 지난 8월부터는 현장 확인 등을 포함한 심층조사를 진행하고 있다. 기본조사에서는 약 30만ha가 농지법 위반 의심 농지로 분류됐다.송 장관은 이에 대해 "의심이 된다는 거지 이게 곧 처분을 할 것이고, 위반이라고 확정된 게 아니다"라며 "최종적으로 지금 처분이 되거나 이런 건 없다"라고 강조했다. 그러면서 "처분은 내년에나 가능"하다고 밝혔다.