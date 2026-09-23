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정치

26.09.23 09:15최종 업데이트 26.09.23 09:15

청와대 "조희대 재제청 거부, 권한쟁의심판 청구 검토 안해"

'헌재 판단 구할 권한 다툼으로 인정 안한다' 취지로 해석... 김민석 "탄핵? 국민 설명·설득 중요"

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31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다.
31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성

청와대가 23일 조희대 대법원장의 대법관 후보 재제청 거부와 관련 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구하는 것을 검토하고 있지 않다고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 언론 공지를 통해 이를 알렸다. <조선일보>가 전날 "조 대법원장이 대통령의 대법관 후보자 재제청 요구를 거부한 것에 대해 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구해야할 지 검토하고 있다"는 청와대 고위 관계자 발언을 인용 보도한 것에 선을 그은 것이다.

권한쟁의심판은 국가기관 간 권한의 존부 또는 범위에 관해 다툼이 발생한 경우 헌재가 이를 심판해 가리는 것을 뜻한다. 이를 감안하면, 헌재에 법적 판단을 구하는 일은 "대법원장의 제청권은 대통령의 임명권이 올바르게 행사되도록 뒷받침하는 권한"이란 청와대 입장과 배치되는 것이기도 하다.

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참고로 국민의힘은 이미 '청와대의 대법관 후보 재제청 요구가 국회의 대법관 임명동의권과 국회의원들의 심의·표결권을 침해했다'며 헌재에 권한쟁의심판을 청구한 상황이다.

한편 김민석 더불어민주당 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널 방송 '민티07'에 출연해 "지금 당장 (조 대법원장) 탄핵을 말씀하시는 분들이 많이 있다"며 "국민 여러분의 이해와 설명과 설득의 과정 이런 것들도 매우 중요하다. 그런 걸 차근차근 밟아 가겠다"고 밝혔다.

특히 "대법원장이 이렇게 헌법과 법률을 무시하고 대통령과의 권력 다툼 놀이를 하는 것은 유례가 없다"라며 "(조 대법원장은) 이미 어떤 도덕적 자격에 하자가 있는 상태에서 헌법적 훼손을 하고 있는 것"이라고 비판했다.

#이재명대통령#조희대#대법관재제청거부#헌법재판소

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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