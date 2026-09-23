보수·진보 언론, '대법관 재체청 거부' 두고 정반대 평가

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 22일 서울 서초구 대법원을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령, 이흥구 전 대법관에 서훈 수여이재명 대통령이 21일 청와대에서 이흥구 전 대법관에게 서훈을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽은 조희대 대법원장. [청와대 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

조희대 대법원장이 대법관 후보자를 다시 제청해 달라는 청와대의 요청을 전격 거부하면서 헌정사상 초유의 국가기관 간 정면충돌이 빚어지고 있습니다.노태악 전 대법관의 퇴임 이후 반년 넘게 이어진 대법관 공백 사태가 출구를 찾지 못한 채 헌법상 '제청권'과 '임명권'의 우위를 다투는 극한 대립으로 치닫자, 국내 주요 일간지들은 사설을 통해 일제히 우려를 쏟아냈습니다. 하지만 갈등의 원인과 헌법 정신을 바라보는 언론사별 시각은 보수와 진보, 중도 성향에 따라 뚜렷한 온도 차를 드러냈습니다.헌법 제104조 제2항(대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다)의 해석을 두고 보수 성향의 <조선일보>와 진보 성향의 <한겨레> <경향신문>은 정반대의 잣대를 들이댔습니다.<조선일보>는 사설을 통해 "헌법 취지는 대법원장이 대법관 후보자를 제청하면 대통령이 임명 동의안을 국회로 보내고 임명권은 마지막 단계에서 행사하는 것"이라며 "그런데 이 대통령은 임명 동의를 거치기도 전에 재제청을 요구했다. 대법원장의 제청권을 깔아뭉갠 것이다"라고 비판했습니다. 또한 "대법원장의 대법관 제청권은 사법부 독립을 위한 핵심 조항으로 결코 대통령 임명권에 귀속될 수 없다"며 대법원장의 헌법적 독립성을 옹호했습니다.반면 진보 성향 언론들은 조 대법원장의 재제청 거부를 사법부의 오만과 독선으로 규정했습니다.<한겨레>는 사설에서 "대법원 구성은 대통령의 임명권 행사로 완성된다"며 "대법원장의 제청권은 '사법권 독립'이라는 이름으로 절대화하면서, 대통령의 임명권은 형식적 권한으로 깎아내리는 것은 올바른 헌법 해석이 아니다"라고 지적했습니다. 이어 "만약 대통령의 임명권에 실질적 판단 권한이 없다면, 헌법은 '대통령은 임명하여야 한다'로 규정했을 것이다"이라며 "국민이 선출한 대통령 권한을 무시하는 조 대법원장의 행태가 개탄스럽다"고 꼬집었습니다.<경향신문> 역시 사설을 통해 "그런 식이라면 국회는 대법원장이 제시한 선택지 안에서 찬반 여부만 결정할 수 있고, 대통령의 임명권은 유명무실해진다"며 "대통령의 임명권을 깔아뭉개는 오만한 행태라 아니할 수 없다"라고 비판했습니다. 특히 "조 대법원장이 재제청을 거부한 방식도 사법부 수장답지 않게 매우 정치적이다"라고 지적했습니다.<중앙일보>와 <동아일보> <한국일보>는 진영 논리를 넘어 양측 모두의 절차적 흠결을 지적하며 갈등으로 인한 국민 피해를 우려했습니다.<중앙일보>는 사설에서 "대법관 임명을 둘러싼 갈등이 여기까지 온 데에는 양측 모두 책임이 있다"고 짚었습니다. 이어 "지금은 청와대가 기존 추천 후보 중 특정인을 이번에 반드시 임명하겠다는 입장에서 벗어나는 것이 해결의 출발점"이라며 "새로운 후보 추천 절차나 추가 협의 등 현실적인 출구를 찾아야 한다"고 촉구했습니다.<동아일보>와 <한국일보>는 심각한 재판 지연에 따른 국민 피해와 관행의 붕괴를 집중 조명했습니다. <동아일보>는 사설을 통해 "지난해 발간된 사법연감에 따르면 대법관 1인당 연간 평균 사건 처리 건수는 약 4600건에 달한다"며 "가뜩이나 심각한 재판 지연이 사법 불신의 원인 가운데 하나로 지목되고 있는 상황"이라고 지적했습니다. 이어 "대법관 공백을 방치하면 그 피해는 결국 국민에게 돌아간다"고 경고했습니다.<한국일보> 또한 사설에서 "조희대 대법원장이 한 달 장고 끝에 청와대의 대법관 후보 재제청 요구에 헌법상 근거 미비 등을 이유로 응하지 않겠다고 밝혔다"며 "'제청(대법원장)-동의(국회)-임명(대통령)' 절차를 거치도록 한 헌법 규정은 그 취지상 삼권분립에 대한 존중을 전제로 한다"고 설명했습니다. 또한 "지금처럼 두 헌법 기관의 권한만 앞세우다간 갈등 장기화와 중요 국가 기능의 마비만 초래할 따름이다"고 우려했습니다.이번 대법관 인선 갈등은 헌법이 명시한 삼권분립의 본질과 의미를 우리 사회에 다시 묻고 있습니다. 헌법이 제청권, 동의권, 임명권을 엄격히 분리한 이유는 어느 한 권력이 사법부를 독점하지 못하도록 견제하기 위함이지, 서로 권한만 내세워 국가 최고사법기관의 기능을 멈추라는 뜻이 아닙니다. 이로 인한 피해는 신속하고 공정한 재판을 받아야 할 시민들에게 돌아가게 됩니다.내년 6월 조 대법원장 임기 만료 전까지 초유의 사법 공백이 지속되지 않으려면, 청와대와 사법부는 상호 '위헌' 공방을 즉각 중단해야 합니다. 후보추천위를 원점에서 재가동하거나 실질적인 추가 협의 테이블을 마련하는 등 국민 눈높이에 맞는 유연한 정치적·사법적 타협이 절실한 시점입니다.