미국-이란 협상 재개, 트럼프 "재건이냐 전멸이냐"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미;국 대통령이 2026년 9월 22일 유엔 총회 기간 중 유엔 본부에서 걸프협력회의(GCC)와의 다자 회담에 참석하기 위해 도착하고 있다. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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전쟁 중인 미국과 이란이 뉴욕에서 협상을 재개했다. 한편으론 트럼프 대통령이 이란을 향해 '재건과 전멸 둘 중 하나를 선택하라'고 위협했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 동부 시각으로 22일 이란과 협상을 재개했다고 밝혔다. 우크라이나와 연 정상회담, 걸프협력회의(GCC) 정상들과의 회의가 열린 자리 등에서 트럼프 대통령은 이란과의 회담을 언급했다.유엔 총회가 시작돼 각국 정상이 뉴욕에 모인 가운데, 마수드 페제시키안 대통령 등 이란 대표단도 미국을 방문했는데, 이를 계기로 미국과 이란의 협상이 재개된 것이다.트럼프 대통령의 발언을 종합하면, 미국의 중동 특사인 스티브 윗코프와 사위 재러드 쿠슈너가 이란 대표단을 만나 3시간 여 회담했다. 트럼프 대통령은 "매우 생산적인 회담을 했으며, 아주 가까운 시일 안에 추가 회담이 예정돼 있다"며 "어떤 결과가 나오는지 지켜보겠다. 하지만 분명한 것은 합의하는 게 이란 측에도 유리하다"고 말했다.이란 국영방송 IRIB는 아바스 아락치 외무장관이 위트코프 특사와 회담을 열었다고 밝혔다. 이번 회담은 위트코프 특사의 요청으로 이뤄졌으며, 이란 측은 호르무즈 해협 재개방의 조건으로 해상봉쇄 즉각 해제, 해외 이란 자산 동결 해제, 레바논을 포함한 모든 전선의 전쟁 종식 등을 제시했다고 IRIB는 밝혔다.이에 앞서 트럼프 대통령은 유엔총회 연설에 나서서 이란을 향해 '재건이냐 전멸이냐를 선택하라'고 으름장을 놓았다. 그는 "나는 중대한 결정을 내려야 한다. 과거 어느 때보다 훨씬 더 위대한 국가를 재건하고 건설하게 할 이란과의 합의가 이뤄질 것인가"라면서 "아니면 이슬람 공화국을 신속히 전멸시켜, 그들이 다시는 사람을 살해하고 국가를 파괴할 기회를 주지 않을 것인가"라고 말했다. 그는 "(중간)선거 직후 합의가 성사될 것이라 믿는다"라고도 했다.트럼프 대통령은 북한과 정상회담을 열고 싶다는 의지를 피력해왔지만, 이날 연설에서 북한에 대한 내용을 언급하지는 않았다.